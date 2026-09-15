Live TV

Donald Trump Jr. recunoaște că un oligarh rus care are legături cu Putin i-a finanțat parțial nunta. „Suntem extrem de recunoscători”

Data publicării:
Photos show President Trump's visit to Ireland that combines work and pleasure
Donald Trump Jr. și soția lui, Bettina. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Donald Trump Jr. și soția sa, Bettina – o figură cunoscută în lumea mondenă – , au confirmat informațiile potrivit cărora un om de afaceri rus, care are legături strânse cu Kremlinul, a plătit sute de mii de dolari pentru petrecerile de după nunta lor. Umar Kremlev a fost decorat de Vladimir Putin în luna mai, relatează Deutsche Welle.

Într-o postare pe Instagram, semnată și de soțul ei, Bettina Trump a precizat că „bunul lor prieten” Kremlev a găzduit „cu mare generozitate două seri incredibile” de festivități în Bahamas. Kremlev a fost decorat de Putin cu „Ordinul Prieteniei” la începutul acestui an.

Informația a fost publicată inițial de site-ul de investigații ProPublica, care a relatat că oligarhul rus Umar Kremlev a plătit sute de mii de dolari pentru petrecerile organizate după nunta cuplului, care a avut loc în luna mai. ProPublica a relatat că Kremlev a suportat costurile petrecerii din Bahamas. A închiriat o insulă privată pentru aproximativ 100.000 de dolari (circa 86.586 de euro) pe noapte și a plătit pentru un foc de artificii care, potrivit informațiilor, a costat în jur de 70.000 de dolari.

„A fost un cadou de nuntă extraordinar de generos din partea unui prieten, un gest pentru care am fost și rămânem extrem de recunoscători”, se arăta în mesajul postat de Bettina și Donald Trump Jr. Bettina Trump a mai precizat că s-a căsătorit cu Trump Jr. în cadrul unei ceremonii private, cei doi fiind „înconjurați DOAR de familie”.

Președintele SUA nu a participat la nuntă sau la festivități, motivând că a trebuit să rămână la Washington pe fondul discuțiilor privind războiul cu Iranul.

„Weekendul care a urmat fusese planificat cu mult timp înainte ca o escapadă distractivă alături de prieteni. Nu a fost niciodată intenționat să fie weekendul nunții noastre. Când planurile inițiale pentru nuntă s-au schimbat, am decis pur și simplu să ne căsătorim înainte de acea dată și am ajuns la evenimentul deja stabilit în calitate de proaspăt căsătoriți”, au argumentat cei doi.

Cuplul a apărat apoi contribuția lui Kremlev la sărbătorirea nunții lor: „Este regretabil faptul că un eveniment atât de personal și de fericit poate fi reinterpretat ca fiind ceva politic sau sinistru, doar din cauza identității sau originii unei persoane. Prietenia nu necesită o motivație politică. Generozitatea nu vine automat la pachet cu o agendă ascunsă. Iar uneori, un cadou de nuntă este pur și simplu un cadou de nuntă”.

Umar Kremlev este președintele Asociației Internaționale de Box (IBA).

Comitetul Olimpic Internațional a întrerupt legăturile cu organizația condusă de Kremlev în urma unor suspiciuni repetate privind guvernanța financiară și problemele de etică.

Publicația rusă de investigații Proekt relatează că Kremlev este originar din Tadjikistan și a lucrat inițial ca promotor de box de nivel mediu. În luna aprilie a acestui an, președintele rus Vladimir Putin i-a conferit lui Kremlev distincția „Ordinul Prieteniei”.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
lacul morii
2
Bolojan: Insula Lacul Morii va fi deschisă din 18 septembrie. Nu e doar despre un lac...
nazare nunta
3
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali...
Dmitri Peskov
4
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace...
Afiș de recrutare
5
Rusia oferă o recompensă record pentru recrutarea de combatanți străini. Cât primește...
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Syria Chemical Weapons
O fregată rusă a lansat rachete de semnalizare către un elicopter militar danez în apele internaționale
3d rendering satellite dish with blue sky background
SUA recunosc pentru prima dată că au arme pe orbita Pământului. Ce amenințări invocă Washingtonul
rafinarie rusia
Ucraina a lovit o rafinărie din Rusia, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace instalațiile petroliere ale lui Putin
vladimir putin in birou
NATO ia în calcul activarea Articolului 5, dar se teme de reacția Rusiei. Înalt oficial: „Am avut noroc până acum”
US Supreme Court building, Washington DC, USA
Înfrângere pentru Trump. Curtea Supremă îi respinge recursul de a restricţiona votul prin corespondenţă. „Victorie pentru democrație”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PROTEST - CIOBANI - PIATA VICTORIEI - 23 SEP 2024
Oierii protestează în fața Guvernului și spun că sunt pregătiți să...
avion militar F-15E american
„Cel mai îngrozitor moment”: Dezvăluirile ofițerului american salvat...
ub barbat sta pe o banca in parc
Meteorologii anunță cum va fi vremea până în 12 octombrie. Estimări...
avioane f-16 ale romaniei
Mai multe drone au fost detectate în apropierea graniței României în...
Ultimele știri
Ministrul Educației, moment stânjenitor în fața studenților din Iași: „Când văcuța nu dă lapte... Hai, mai luăm o dată”
Noile reguli privind vizele pentru studenți și jurnaliști, suspendate de un tribunal din SUA
Deciziile lui Trump au „consecințe de anvergură” pentru Europa. „Toate ţările se inspiră din ce se întâmplă în SUA” (Raport)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața devine mai ușoară pentru 3 zodii, din 15 septembrie 2026. Își regăsesc direcția și obiectivele devin...
Cancan
Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri
Fanatik.ro
Anunțul momentului pentru Dinamo: ”Se face cel mai frumos stadion din România!”. Când ar urma să fie gata
editiadedimineata.ro
9/11, după 25 de ani. 62% dintre americani au urmărit atacurile în direct la televizor
Fanatik.ro
„Străini de duzină care nu bat pe nimeni!”. Marcel Pușcaș, opinie acidă despre lipsa de identitate...
Adevărul
Autostrada Sibiu - Pitești ajunge la 24 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. Orașul ocolit până acum de drumuri...
Playtech
Locuința cu 4 camere pe care ANAF o vinde la prețul unei mașini second-hand. Are peste 100 mp
Digi FM
O elevă eminentă a fost suspendată chiar în prima zi de școală. Motivul neașteptat pentru care a refuzat să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Bărbosu are o viață total schimbată, după ce a decis să plece din România: "Este cu totul o altă...
Pro FM
“Am slăbit 16 kg în 46 de zile”. Oana Radu, a treia transformare radicală din viața ei: “Mă îngraș și slăbesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Brian Hickerson, iubitul lui Hayden Panettiere, încătușat după o altercație într-un bar: „Poliția a scurs...
Adevarul
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii...
Newsweek
Ciolacu a luat 1.600.000.000 lei din fondul de rezervă ca să crească pensiile. Ciucă a procedat la fel
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O „dualitate fascinantă”. Oamenii de ştiinţă au descoperit la o femeie de 117 ani atât semne de îmbătrânire...
Digi Animal World
Patru specii de insecte, numite după Taylor Swift. „Ca o 'Swiftie' de-o viaţă, mi s-a părut autentic să o...
Film Now
Liam Neeson, o nouă poveste de dragoste cu o colegă de breaslă? Gestul făcut de actor la Festivalul de Film...
UTV
Zendaya, Selena Gomez și Nicole Kidman au strălucit la Premiile Emmy 2026. Vezi cele mai spectaculoase ținute...