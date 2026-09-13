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Rusia oferă o recompensă record pentru recrutarea de combatanți străini. Cât primește acum un luptător „la semnătură”

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Afiș de recrutare
Afiș de recrutare Rusia. Foto: profimedia
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Din articol
Stimulente financiare substanțiale Câți străini luptă de partea Rusiei

Rusia a majorat recompensa pentru recrutarea unui cetățean străin în armată. Recompensa este de aproape patru ori mai mare decât suma anterioară, care nici ea nu era mică.

Astfel se ajunge la suma record de 1,5 milioane de ruble (15.400 de euro) per recrut în regiunea Irkutsk din estul țării, scrie TVP World.

Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a semnat la începutul acestei săptămâni un decret prin care se stabilește majorarea plății pentru cei care ajută cetățenii străini sau apatrizii să semneze contracte militare cu Rusia, a raportat vineri publicația independentă rusă Viorstka.

Recompensa este de aproape patru ori mai mare decât valoarea maximă anterioară de 400.000 de ruble (4.100 €), care era în vigoare cel puțin din luna aprilie.

Decretul dublează, de asemenea, plățile pentru recrutarea cetățenilor ruși înregistrați în afara regiunii Irkutsk, de la 400.000 la 800.000 de ruble (8.200 €).

Stimulente financiare substanțiale

Alte regiuni rusești au majorat în mod similar stimulentele de recrutare. Regiunea Smolensk și-a majorat plata de la 115.000 de ruble (1.200 de euro) la 1 milion de ruble (10.200 de euro), în timp ce regiunea Riazan a majorat unele plăți la 805.000 de ruble (8.200 de euro).

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Aceste majorări au loc pe fondul eforturilor continue ale Rusiei de a găsi forță de muncă suplimentară pentru războiul împotriva Ucrainei și de a-și extinde recrutarea în rândul străinilor.

Câți străini luptă de partea Rusiei

Centrul de coordonare al Ucrainei pentru tratamentul prizonierilor de război a declarat în aprilie că aproape 30.000 de cetățeni străini din 136 de țări au fost identificați ca servind în armata rusă.

Amnesty International a declarat săptămâna trecută că, în multe cazuri, practicile de recrutare ale Rusiei constituie trafic de persoane.

Organizația a precizat că recrutarea implică adesea „practici înșelătoare, coercitive și de exploatare”, inclusiv presupuse promisiuni false privind locuri de muncă în sectorul civil, salarii mari, drept de ședere sau cetățenie.

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Editor : Sebastian Eduard

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