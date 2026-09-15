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Comisia Europeană pregătește interdicții pentru rețelele sociale și chatboturile AI în cazul minorilor sub 15 ani

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copii online platforme online
Foto: Getty Images
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Din articol
Acces diferit în funcție de vârstă Platformele ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor

Uniunea Europeană pregătește cele mai stricte măsuri de până acum pentru protejarea copiilor în mediul digital. Persoanele cu vârsta sub 15 ani ar putea avea acces restricționat la rețele sociale, platforme video, chatboturi de inteligență artificială și jocuri online, potrivit unui document al Comisiei Europene consultat de Reuters.

Măsurile sunt incluse în viitorul EU Kids Act, care urmează să fie prezentat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen.

Comisia Europeană susține că minorii trebuie să poată beneficia de avantajele serviciilor digitale, dar să fie protejați de abuz și exploatare. Instituția consideră că responsabilitatea trebuie să revină în primul rând companiilor tehnologice, care ar trebui să limiteze accesul minorilor la conținut și funcții riscante.

Planul vizează platforme precum Facebook, Instagram, TikTok, YouTube și ChatGPT, pe fondul preocupărilor legate de impactul acestora asupra sănătății și siguranței copiilor.

Citește și: Proiect pentru protecția minorilor în mediul digital, depus în Parlament: platformele ar putea fi obligate la verificarea vârstei

Acces diferit în funcție de vârstă

Potrivit propunerii, adolescenții de 15 ani și peste ar putea să își creeze singuri conturi.

Copiii cu vârste între 13 și 14 ani ar putea utiliza rețelele sociale și platformele video doar prin conturi create de părinți. Acestea ar include control parental, un număr limitat de contacte și restricții privind timpul petrecut online.

Pentru copiii între 3 și 12 ani, conturile ar fi controlate integral de părinți și ar permite accesul doar la servicii destinate copiilor și care respectă standarde stricte de siguranță. Copiii cu vârsta sub 3 ani nu ar avea acces la aceste servicii.

Citește și: Salvați Copiii România cere interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 13 ani și sancțiuni pentru platforme

Platformele ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor

Companiile tehnologice ar urma să fie obligate să elimine mecanismele concepute pentru a crea dependență și să limiteze expunerea copiilor la conținut dăunător. Platformele ar trebui, de asemenea, să ofere modalități simple de raportare a materialelor periculoase și instrumente eficiente de control pentru părinți.

Rețelele sociale și platformele video ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor la crearea conturilor, în timp ce platformele de jocuri online ar efectua verificarea înainte ca minorii să poată descărca jocurile.

Companiile tehnologice ar putea fi obligate și să plătească o taxă de supraveghere, destinată finanțării autorităților care vor monitoriza și aplica noile reguli.

În prezent, multe dintre marile platforme stabilesc vârsta minimă pentru crearea unui cont la 13 ani și susțin că au deja măsuri pentru protejarea minorilor.

Propunerea Comisiei Europene nu este încă lege, iar prevederile se pot modifica înainte de prezentarea oficială. Ulterior, proiectul va trebui negociat cu cele 27 de state membre și cu Parlamentul European, proces care ar putea dura mai multe luni. Ursula von der Leyen ar putea prezenta însă primele detalii chiar în discursul privind Starea Uniunii Europene.

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Editor : Ana Petrescu

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