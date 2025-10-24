Șeful Statului Major al Armatei Terestre din Franța, Pierre Schill, a declarat joi, că armata franceză este „gata să desfășoare forțe în cadrul garanțiilor de securitate”, adică în 2026 „în beneficiul Ucrainei”, relatează BFM TV.

Mesajul este clar: Franța este gata să intervină în conflictul dintre Ucraina și Rusia. La o zi după ce cel mai înalt gradat militar a afirmat că armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în trei, patru ani” cu Rusia, șeful Statului Major al Armatei Terestre abordează pregătirile Franței pentru 2026 în războiul care opune Moscova și Kievul din 2022.

„Vom fi pregătiți să desfășurăm forțe în cadrul garanțiilor de securitate, dacă va fi cazul, în beneficiul Ucrainei”, a declarat Pierre Schill în cadrul audierii în fața deputaților comisiei de apărare a Adunării Naționale, joi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șeful Statului Major al Armatei Terestre a subliniat în repetate rânduri în fața deputaților angajamentul Franței față de aliații săi. „Anul 2026 va fi marcat de coaliții”, a afirmat el, evocând, de exemplu, exercițiul Orion 26, care „va testa conceptele noastre de utilizare interarme, interaliate și chiar interministeriale”.

Pierre Schill asigură că armata terestră este pregătită să gestioneze simultan „trei alerte”, inclusiv cea a unei potențiale desfășurări în Ucraina. El menționează în paralel „nivelul național de urgență”, cu „7.000 de soldați gata de plecare cu termene de alertă eșalonate de la 12 ore la cinci zile, inclusiv pentru misiuni naționale suverane”, și „alerta de prim rang a NATO”, ARF 2026, care va fi „structurantă”.

De câteva luni, „amenințarea rusă” este luată în serios pe toate fronturile în Franța. Fie că este vorba la nivel național, european sau internațional, pe front sau online, influența Kremlinului este urmărită îndeaproape.

„Rusia este implicată în toate amenințările”, a avertizat în iulie fostul șef al Statului Major al Armatei, Thierry Bukhard. Potrivit acestuia, „Kremlinul a făcut din Franța una dintre țintele sale prioritare”.

Succesorul său, Fabien Mandon, a vizat și el Rusia în fața deputaților din comisia de apărare miercuri, pentru a justifica în special „efortul de reînarmare” al țării într-un moment în care se cer economii până la cel mai înalt nivel al statului.

Editor : Marina Constantinoiu