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Anthropic, dezvăluiri despre operațiunea „Midnight Blizzard”: Hackerii ruși au folosit IA Claude împotriva Ucrainei și Europei

Data publicării:
Hacker
Foto Profimedia
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Din articol
Ținte militare și guvernamentale

Grupurile de hackeri și de criminalitate cibernetică legate de serviciile de informații ruse au folosit instrumentul de IA Claude pentru a-și intensifica operațiunile îndreptate împotriva instituțiilor ucrainene și occidentale, potrivit unui raport al dezvoltatorului Claude, Anthropic.

Anthropic a dejucat o serie de atacuri cibernetice în ultimele șase luni, în cadrul cărora s-a folosit Claude pentru a desfășura „campanii cu victime multiple care, chiar și acum un an, ar fi necesitat mulți operatori calificați și cunoștințe de specialitate”, a declarat firma de tehnologie cu sediul în SUA într-un raport.

Un „actor rău intenționat” identificat în raport este Midnight Blizzard, un grup de hackeri descris de Microsoft ca „un actor de amenințare cu sediul în Rusia, atribuit de guvernele SUA și Regatului Unit Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse”.

„Unul dintre operatorii [Midnight Blizzard] este un vorbitor de limbă rusă care folosește pseudonimul «JackPoterz», ale cărui tehnici și ținte sunt în concordanță cu spionajul legat de statul rus”, a scris Anthropic în raportul său intitulat „Detectarea și combaterea utilizării abuzive a IA”, publicat pe 10 septembrie.

Ținte militare și guvernamentale

Operațiunile „Midnight Blizzard” au vizat „ministere, organisme de apărare și de informații, ambasade și misiuni diplomatice, centre de cercetare și companii din industria de apărare, concentrate în Ucraina și Europa, dar extinzându-se și în Orientul Mijlociu și către agenții guvernamentale din Asia cu activitate în domeniul maritim”, a declarat Anthropic.

Printre ținte s-au numărat conturile de WhatsApp ale unor oficiali de rang înalt, potrivit raportului, victimele cele mai frecvente fiind „personalul guvernamental, militar și diplomatic ucrainean”.

„Actorul a scanat serviciile de e-mail și sistemele de acces la distanță din cadrul a peste două duzini de organizații guvernamentale ucrainene”, se arată în raport. „O temă comună a atacurilor a fost Ucraina, precum și furnizorii de tehnologie pentru drone militare și lanțurile de aprovizionare.”

Raportul conținea, de asemenea, o evaluare de avertizare: „Pe măsură ce modelele continuă să evolueze și să se îmbunătățească, estimăm că tot mai mulți actori, de la lupi singuratici la entități organizate, vor continua să adopte cadre de inteligență artificială pentru a permite atacuri cibernetice mai sofisticate, la o viteză și o scară mai mare.”

Editor : Sebastian Eduard

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