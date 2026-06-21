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Franța interzice consumul de alcool la festivalul „Fete de la Musique”, pe fondul caniculei extreme care lovește țara

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Foto: Profimedia Images
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Franța a interzis consumul de alcool la unele evenimente din cadrul unui festival național de muzică de amploare, pe fondul unei valuri de căldură care împinge temperaturile spre niveluri record, scrie BBC.

Sărbătorile anuale „Fête de la Musique” atrag milioane de oameni pe străzi, însă, având în vedere că cele mai grave avertismente de caniculă au fost emise pentru 35 de departamente din Franța, guvernul a interzis consumul de alcool în spațiile publice în zonele aflate sub alertă roșie.

„Pentru toate evenimentele organizate de stat și de agențiile sale, s-au dat instrucțiuni să nu se ofere alcool”, a declarat biroul prim-ministrului Sébastien Lecornu.

Duminică, sunt așteptate temperaturi de 39°C-40°C din sud-vest, prin regiunea Parisului, până în Burgundia, unele zone putând atinge chiar 41°C.

Este preconizat că temperaturile vor atinge valori maxime luni, iar autoritățile au avertizat că acestea ar putea egala recordurile istorice.

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Guvernul a solicitat limitarea consumului de alcool „pentru a menține funcționale serviciile de urgență și de sănătate și pentru a permite personalului medical să se concentreze asupra îngrijirii celor mai vulnerabili”.

Valul de căldură durează de câteva zile și a perturbat viața țării, forțând anularea a zeci de trenuri și suspendarea cursurilor.

Serviciul meteorologic francez, Météo-France, a declarat că este „incert” cât va dura valul de căldură, care, potrivit estimărilor, afectează aproximativ trei sferturi din populație.

Pentru a ajuta parizienii și turiștii să facă față căldurii, autoritățile mențin deschise pe tot parcursul nopții parcurile și grădinile din capitala Franței.

„Fête de la Musique” este un eveniment organizat de peste 40 de ani și are loc întotdeauna în ziua solstițiului de vară.

Anul trecut, aproximativ două milioane de persoane au participat la evenimentele din Paris.

Editor : Ana Petrescu

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