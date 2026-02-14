ISW: Ucrainenii contraatacă pe frontul din Donbas, după haosul comunicațiilor ruse generat de întreruperea Starlink și Telegram

Forțele ucrainene desfășoară contraofensive locale la intersecția regiunilor Dnipropetrovsk și Zaporojie, profitând de problemele de comunicare dintre trupele rusești — blocarea terminalelor Starlink și a aplicației Telegram, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

„Forțele ucrainene desfășoară contraatacuri localizate și oportuniste în apropierea frontierei administrative dintre regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, probabil pentru a profita de recentele blocaje ale terminalelor Starlink și Telegram”, scriu analiștii.

Imaginile geolocalizate publicate pe 12 februarie înregistrează atacurile rusești asupra pozițiilor ucrainene la est de râul Haichur — în special la est și sud de Dobropillia și la nord de Varvarivka (nord-vest de Huliaipole).

După cum a indicat ISW, acest lucru sugerează că unitățile ucrainene au deținut aceste poziții și desfășoară în prezent contraatacuri limitate pentru a restabili comunicarea între punctele forte separate de-a lungul liniei frontului.

Analiștii presupun că forțele ruse ar fi putut ocoli anumite poziții ucrainene în timpul infiltrărilor pentru a crea impresia unor câștiguri teritoriale mai ample. ISW a început să înregistreze rapoarte privind contraatacuri ucrainene limitate în această zonă încă din 9 februarie.

Bloggerii militari ruși au descris inițial aceste contraatacuri ca o „contraofensivă” ucraineană, dar surse militare ucrainene și unii bloggeri militari ruși au indicat ulterior că contraatacurile ucrainene sunt limitate ca amploare și anvergură.

„Bloggerii militari ruși au continuat să afirme că forțele ucrainene desfășoară contraatacuri la nord și nord-vest de Huliaipole, dar au menționat că situația de pe teren este neclară din cauza degradării comunicațiilor rusești pe linia frontului”, se arată în raport.

Potrivit ISW, contraofensivele ucrainene ar putea fi legate de problemele din sistemul de comandă și control al forțelor ruse.

Purtătorul de cuvânt al unei brigăzi ucrainene care operează în direcția Kupyansk a raportat pe 13 februarie că recentele întreruperi ale serviciului Starlink împiedică atacurile rusești. Un blogger militar rus, afiliat, potrivit unor surse, Grupării de Forțe Ruse din Vest, a afirmat pe 13 februarie că forțele ruse din centrul orașului Kupyansk operează fără hrană, medicamente și apă și a criticat comandamentul militar rus pentru lipsa de atenție față de situația gravă în care se află forțele ruse.

Un ofițer superior al unei brigăzi ucrainene care operează în direcția Pokrovsk a raportat pe 12 februarie că forțele ruse au reluat recent utilizarea echipamentelor grele în zonă și au încercat să utilizeze vehicule de teren (ATV) pentru a intra în Pokrovsk. Purtătorul de cuvânt a raportat că întreruperile Starlink au redus temporar intensitatea atacurilor ruse, dar forțele ruse se adaptează acum prin stabilirea de comunicații radio analogice.

