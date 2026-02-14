Live TV

ISW: Ucrainenii contraatacă pe frontul din Donbas, după haosul comunicațiilor ruse generat de întreruperea Starlink și Telegram

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1065398788-1536x1023
Foto: Profimedia

Forțele ucrainene desfășoară contraofensive locale la intersecția regiunilor Dnipropetrovsk și Zaporojie, profitând de problemele de comunicare dintre trupele rusești — blocarea terminalelor Starlink și a aplicației Telegram, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).  

„Forțele ucrainene desfășoară contraatacuri localizate și oportuniste în apropierea frontierei administrative dintre regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, probabil pentru a profita de recentele blocaje ale terminalelor Starlink și Telegram”, scriu analiștii.  

Imaginile geolocalizate publicate pe 12 februarie înregistrează atacurile rusești asupra pozițiilor ucrainene la est de râul Haichur — în special la est și sud de Dobropillia și la nord de Varvarivka (nord-vest de Huliaipole).  

După cum a indicat ISW, acest lucru sugerează că unitățile ucrainene au deținut aceste poziții și desfășoară în prezent contraatacuri limitate pentru a restabili comunicarea între punctele forte separate de-a lungul liniei frontului.  

Analiștii presupun că forțele ruse ar fi putut ocoli anumite poziții ucrainene în timpul infiltrărilor pentru a crea impresia unor câștiguri teritoriale mai ample. ISW a început să înregistreze rapoarte privind contraatacuri ucrainene limitate în această zonă încă din 9 februarie.  

Bloggerii militari ruși au descris inițial aceste contraatacuri ca o „contraofensivă” ucraineană, dar surse militare ucrainene și unii bloggeri militari ruși au indicat ulterior că contraatacurile ucrainene sunt limitate ca amploare și anvergură.  

„Bloggerii militari ruși au continuat să afirme că forțele ucrainene desfășoară contraatacuri la nord și nord-vest de Huliaipole, dar au menționat că situația de pe teren este neclară din cauza degradării comunicațiilor rusești pe linia frontului”, se arată în raport.  

Potrivit ISW, contraofensivele ucrainene ar putea fi legate de problemele din sistemul de comandă și control al forțelor ruse. 

Purtătorul de cuvânt al unei brigăzi ucrainene care operează în direcția Kupyansk a raportat pe 13 februarie că recentele întreruperi ale serviciului Starlink împiedică atacurile rusești. Un blogger militar rus, afiliat, potrivit unor surse, Grupării de Forțe Ruse din Vest, a afirmat pe 13 februarie că forțele ruse din centrul orașului Kupyansk operează fără hrană, medicamente și apă și a criticat comandamentul militar rus pentru lipsa de atenție față de situația gravă în care se află forțele ruse.  

Un ofițer superior al unei brigăzi ucrainene care operează în direcția Pokrovsk a raportat pe 12 februarie că forțele ruse au reluat recent utilizarea echipamentelor grele în zonă și au încercat să utilizeze vehicule de teren (ATV) pentru a intra în Pokrovsk. Purtătorul de cuvânt a raportat că întreruperile Starlink au redus temporar intensitatea atacurilor ruse, dar forțele ruse se adaptează acum prin stabilirea de comunicații radio analogice.

Citește și: „Operațiunea de auto-lichidare”. Cum i-au păcălit ucrainenii pe ruși să trimită locația trupelor, cu momeala unei rețele Starlink false 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
marcel ciolacu sustine un discurs
3
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
medici in spital
4
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
Digi Sport
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
v zelenski si un militar in uniforma participa la discutii in sua
Zelenski: SUA revin mereu în discuții la subiectul concesiilor, dar deseori sunt numai în ceea ce privește Ucraina, nu Rusia
operator drona ucraina
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
starlink profi
„Operațiunea de auto-lichidare”. Cum i-au păcălit ucrainenii pe ruși să trimită locația trupelor, cu momeala unei rețele Starlink false
Rețeaua Starlink. Foto Profimedia
„Trump știa”: SUA au furnizat în secret mii de terminale Starlink protestatarilor din Iran
masini
Cum ocolește Rusia sancțiunile Occidentului importând mașini din China
Recomandările redacţiei
United,States,Of,America,And,Romania's,Flags,Are,Seen,During
România poate deveni un partener critic pentru SUA. Bogdan Ivan...
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Ciolacu, ieșire nervoasă după revizuirea făcută de INS: Ilie...
militari români
Cum răspunde ministrul Radu Miruţă acuzaţiilor că România cumpără...
Ultimele știri
Mark Rutte: Nimeni în Europa nu vorbeşte despre înlocuirea umbrelei nucleare americane
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau Kelemen
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Coșmarul operațiilor pentru o actriță britanică. Încearcă să-și reconstruiască fața, după ani de vicii...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Insula spectaculoasă pe care a deținut-o fosta iubită a lui Gerard Pique, scoasă la vânzare pe o sumă uriașă...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Veşti proaste despre accidentarea horror a jucătorului de la Universitatea Craiova: “Nu îmi pun speranţe să...
Adevărul
Rezultat uluitor pentru echipajul de bob al României la Jocurile Olimpice. Tricolorii i-au băgat în sperieți...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Împușcată mortal în propria mașină, în plină zi, la 28 de ani! Criminalul a fost identificat
Pro FM
Talentul ascuns al Mădălinei Ghenea. Ce au descoperit abia acum fanii despre românca din Italia: „Fac asta de...
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
Adevarul
Medicamentele care vor fi retrase de pe piața din UE din cauza riscurilor pentru creier
Newsweek
Casa de pensii recunoaște că se confruntă probleme grave. 3 categorii de pensionari pierd bani la pensie.
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Iubirile lui Brad Pitt. Starul din „F1”, povești de amor și căsnicii cu unele dintre cele mai frumoase...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online