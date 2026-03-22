Cine se află în spatele canalelor Telegram pline de clipuri cu prizonieri de război ucraineni uciși și cu cadavrele lor profanate

De la începutul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, pe Telegram au apărut tot mai multe canale în limba rusă specializate în imagini crude de pe front, inclusiv ucideri în luptă, execuții ale prizonierilor și profanarea cadavrelor. Publicația independentă iStories a examinat peste 50 dintre aceste canale și a identificat persoanele din spatele unora dintre ele, într-o anchetă preluată de publicația rusă meduza.io. Jurnaliștii au constatat că aceste canale sunt administrate în mare parte nu de soldați, ci de civili — adesea adolescenți.

Cel mai mare „canal snuff” (care publică conținut violent, adesea ilegal) examinat de iStories, „*** Mogilnik” (jurnaliștii au ascuns numele complete ale canalelor pentru a evita promovarea acestora), este activ de mai bine de trei ani și are peste 100.000 de abonați. Acesta publică atât materiale originale, cât și conținut distribuit de alte canale. Reporterii au descoperit că monetizarea acestuia era gestionată de adolescenți ale căror date de contact erau afișate pentru solicitări de publicitate.

Unul dintre ei este Denis Bogoliubov, din satul Korkatovo, din Republica Mari El, Rusia. El a început să vândă reclame pentru canal în vara anului 2023, când avea 16 ani.

Un alt manager de publicitate, Artiom Prigodin, avea 15 ani când a început să lucreze pentru „Mogilnik” în 2023. El este din regiunea Arkhangelsk și a fost menționat și ca administrator sau manager de publicitate pentru alte două canale snuff. A încetat să lucreze cu reclamele de pe Telegram abia după ce a fost înrolat în armată.

Prigodin a confirmat pentru iStories că a lucrat pentru „Mogilnik”, dar a spus că ulterior „s-a certat cu proprietarul și a demisionat”. Potrivit lui, proprietarul canalului nu este soldat, deși l-a văzut doar „prin intermediul unei camere”. Prigodin spune că nu intenționează să semneze un contract de serviciu militar după ce își va termina serviciul obligatoriu, numindu-l „un bilet fără întoarcere”.

Un alt canal evidențiat de iStories, „Video *** 18+”, are aproximativ 40.000 de abonați. Fondatorul său este Vladimir Grebennikov, în vârstă de 36 de ani, angajat la o fabrică de aluminiu din Volgograd. Canalul publică aproximativ 30 de reclame pe săptămână și, conform estimărilor jurnaliștilor, generează aproximativ 200.000 de ruble (aproximativ 2.400 de dolari) pe lună.

Grebennikov a declarat pentru iStories că „a fost interesat de război toată viața”. Tatăl său este veteran al războiului sovietic din Afganistan, iar el a spus că vizionase videoclipuri cu ucideri și cadavre cu mult înainte de a lansa canalul. La începutul anului 2026, l-a vândut, spunând că „s-a epuizat”. Descrierea canalului menționează acum conturile a doi tineri de 20 de ani: Timur Nikitiuk din regiunea Luhansk a Ucrainei și Andrei Savenkov din Belgorod, Rusia.

Grebennikov a spus că nu vede nimic rău în publicarea unui astfel de material. „Aceasta este viața noastră — oamenii se luptă acolo, mor. Sunt surorile, frații, soții altora și așa mai departe”, a declarat el pentru iStories.

Crezi că oamenii nu ar trebui să știe cum a fost pentru ei acolo, cum au murit? Mulți oameni trăiesc aici și nici măcar nu știu că are loc un război — la figurat vorbind, nu le pasă deloc. Dar alții trăiesc în tranșee de ani de zile. Crezi că asta nu ar trebui să-i intereseze pe oameni? Sau că ar trebui să fie rușinos să postezi sau să vizionezi astfel de conținut?

iStories a relatat, de asemenea, despre creatorul canalului „Funny Corpses ***”, care până de curând avea peste 8.000 de abonați. Telegram l-a suspendat în 2025, dar proprietarul l-a recreat; acum are în jur de 800 de abonați.



În ultimele săptămâni, a postat o fotografie cu capul unui soldat ucrainean înfipt într-un băț, un videoclip cu un soldat rus care urinează pe un cadavru și o imagine cu o persoană cu mâinile legate și craniul zdrobit.

Fondatorul canalului este Artiom Filippov, în vârstă de 18 ani, din Kaluga. Judecând după pagina sa de VKontakte, el este un susținător al ideilor neonaziste. A creat canalul la 15 ani, iar printre administratorii acestuia se numără patru adolescenți cu vârsta de cel mult 15 ani.

Filippov spune că a înființat canalul ca răspuns la canale ucrainene similare, numindu-l parte a unui „război informațional”.

Eram online, certându-mă cu un tip ucrainean — nici măcar nu-mi mai amintesc despre ce era vorba. El a început să trimită fotografii cu soldații noștri morți, iar eu am decis să găsesc un canal cu același tip de conținut despre ucraineni. La momentul respectiv, aproape că nu existau. Așa că am decis să-mi lansez propriul canal.

iStories a identificat, de asemenea, o rețea de patru canale cu o audiență combinată de 115.000 de abonați, toate conduse de Robert Khaibullin, în vârstă de 24 de ani, din Magnitogorsk. El a susținut că se ocupa doar de publicitate și că „nici măcar nu știa despre ce era vorba”, adăugând că, de atunci, „a părăsit acest domeniu”.

Potrivit iStories, principalele surse de venit pentru aceste canale sunt publicitatea și donațiile de la abonați. Acestea difuzează o gamă largă de reclame — de la cazinouri online și magazine de electronice până la țigări contrafăcute, servicii de contractare militară și alte canale cu conținut similar.

Publicitatea pe canalele mai mari este gestionată de manageri specializați. Unul dintre aceștia, cred jurnaliștii, este Nikita Semyonov, în vârstă de 23 de ani, din regiunea Oriol, ale cărui date de contact au apărut pe mai mult de 10 canale diferite, inclusiv „Mogilnik”. Conform estimărilor lor, un canal precum „Mogilnik” — cu 112.000 de abonați și aproape 30.000 de vizualizări pe postare — poate câștiga până la 260.000 de ruble (aproximativ 3.100 de dolari) pe lună prin publicarea unei reclame pe zi.

Un fost soldat a declarat pentru iStories că videoclipurile care arată uciderea prizonierilor și abuzurile asupra morților ajung adesea online de la cartierul general al armatei, unde sunt trimise imaginile de pe front.

„Chiar dacă un videoclip este strict secret, vreun idiot îl va divulga pentru bani sau ca să se laude”, a spus el.

Editor : B.E.