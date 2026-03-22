Live TV

Cine se află în spatele canalelor Telegram pline de clipuri cu prizonieri de război ucraineni uciși și cu cadavrele lor profanate

Data publicării:
Foto: Profimedia

De la începutul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, pe Telegram au apărut tot mai multe canale în limba rusă specializate în imagini crude de pe front, inclusiv ucideri în luptă, execuții ale prizonierilor și profanarea cadavrelor. Publicația independentă iStories a examinat peste 50 dintre aceste canale și a identificat persoanele din spatele unora dintre ele, într-o anchetă preluată de publicația rusă meduza.io. Jurnaliștii au constatat că aceste canale sunt administrate în mare parte nu de soldați, ci de civili — adesea adolescenți.

Cel mai mare „canal snuff” (care publică conținut violent, adesea ilegal) examinat de iStories, „*** Mogilnik” (jurnaliștii au ascuns numele complete ale canalelor pentru a evita promovarea acestora), este activ de mai bine de trei ani și are peste 100.000 de abonați. Acesta publică atât materiale originale, cât și conținut distribuit de alte canale. Reporterii au descoperit că monetizarea acestuia era gestionată de adolescenți ale căror date de contact erau afișate pentru solicitări de publicitate.

Unul dintre ei este Denis Bogoliubov, din satul Korkatovo, din Republica Mari El, Rusia. El a început să vândă reclame pentru canal în vara anului 2023, când avea 16 ani.

Un alt manager de publicitate, Artiom Prigodin, avea 15 ani când a început să lucreze pentru „Mogilnik” în 2023. El este din regiunea Arkhangelsk și a fost menționat și ca administrator sau manager de publicitate pentru alte două canale snuff. A încetat să lucreze cu reclamele de pe Telegram abia după ce a fost înrolat în armată.

Prigodin a confirmat pentru iStories că a lucrat pentru „Mogilnik”, dar a spus că ulterior „s-a certat cu proprietarul și a demisionat”. Potrivit lui, proprietarul canalului nu este soldat, deși l-a văzut doar „prin intermediul unei camere”. Prigodin spune că nu intenționează să semneze un contract de serviciu militar după ce își va termina serviciul obligatoriu, numindu-l „un bilet fără întoarcere”.

Un alt canal evidențiat de iStories, „Video *** 18+”, are aproximativ 40.000 de abonați. Fondatorul său este Vladimir Grebennikov, în vârstă de 36 de ani, angajat la o fabrică de aluminiu din Volgograd. Canalul publică aproximativ 30 de reclame pe săptămână și, conform estimărilor jurnaliștilor, generează aproximativ 200.000 de ruble (aproximativ 2.400 de dolari) pe lună.

Grebennikov a declarat pentru iStories că „a fost interesat de război toată viața”. Tatăl său este veteran al războiului sovietic din Afganistan, iar el a spus că vizionase videoclipuri cu ucideri și cadavre cu mult înainte de a lansa canalul. La începutul anului 2026, l-a vândut, spunând că „s-a epuizat”. Descrierea canalului menționează acum conturile a doi tineri de 20 de ani: Timur Nikitiuk din regiunea Luhansk a Ucrainei și Andrei Savenkov din Belgorod, Rusia.

Grebennikov a spus că nu vede nimic rău în publicarea unui astfel de material. „Aceasta este viața noastră — oamenii se luptă acolo, mor. Sunt surorile, frații, soții altora și așa mai departe”, a declarat el pentru iStories.

Crezi că oamenii nu ar trebui să știe cum a fost pentru ei acolo, cum au murit? Mulți oameni trăiesc aici și nici măcar nu știu că are loc un război — la figurat vorbind, nu le pasă deloc. Dar alții trăiesc în tranșee de ani de zile. Crezi că asta nu ar trebui să-i intereseze pe oameni? Sau că ar trebui să fie rușinos să postezi sau să vizionezi astfel de conținut?

iStories a relatat, de asemenea, despre creatorul canalului „Funny Corpses ***”, care până de curând avea peste 8.000 de abonați. Telegram l-a suspendat în 2025, dar proprietarul l-a recreat; acum are în jur de 800 de abonați.

În ultimele săptămâni, a postat o fotografie cu capul unui soldat ucrainean înfipt într-un băț, un videoclip cu un soldat rus care urinează pe un cadavru și o imagine cu o persoană cu mâinile legate și craniul zdrobit.

Fondatorul canalului este Artiom Filippov, în vârstă de 18 ani, din Kaluga. Judecând după pagina sa de VKontakte, el este un susținător al ideilor neonaziste. A creat canalul la 15 ani, iar printre administratorii acestuia se numără patru adolescenți cu vârsta de cel mult 15 ani.

Filippov spune că a înființat canalul ca răspuns la canale ucrainene similare, numindu-l parte a unui „război informațional”.

Eram online, certându-mă cu un tip ucrainean — nici măcar nu-mi mai amintesc despre ce era vorba. El a început să trimită fotografii cu soldații noștri morți, iar eu am decis să găsesc un canal cu același tip de conținut despre ucraineni. La momentul respectiv, aproape că nu existau. Așa că am decis să-mi lansez propriul canal.

iStories a identificat, de asemenea, o rețea de patru canale cu o audiență combinată de 115.000 de abonați, toate conduse de Robert Khaibullin, în vârstă de 24 de ani, din Magnitogorsk. El a susținut că se ocupa doar de publicitate și că „nici măcar nu știa despre ce era vorba”, adăugând că, de atunci, „a părăsit acest domeniu”.

Potrivit iStories, principalele surse de venit pentru aceste canale sunt publicitatea și donațiile de la abonați. Acestea difuzează o gamă largă de reclame — de la cazinouri online și magazine de electronice până la țigări contrafăcute, servicii de contractare militară și alte canale cu conținut similar.

Publicitatea pe canalele mai mari este gestionată de manageri specializați. Unul dintre aceștia, cred jurnaliștii, este Nikita Semyonov, în vârstă de 23 de ani, din regiunea Oriol, ale cărui date de contact au apărut pe mai mult de 10 canale diferite, inclusiv „Mogilnik”. Conform estimărilor lor, un canal precum „Mogilnik” — cu 112.000 de abonați și aproape 30.000 de vizualizări pe postare — poate câștiga până la 260.000 de ruble (aproximativ 3.100 de dolari) pe lună prin publicarea unei reclame pe zi.

Un fost soldat a declarat pentru iStories că videoclipurile care arată uciderea prizonierilor și abuzurile asupra morților ajung adesea online de la cartierul general al armatei, unde sunt trimise imaginile de pe front.

„Chiar dacă un videoclip este strict secret, vreun idiot îl va divulga pentru bani sau ca să se laude”, a spus el.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sanae Takaichi Donald Trump (1)
1
Cum a reușit premierul japonez Sanae Takaichi, contrar așteptărilor, să transforme a doua...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
2
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima...
trufe negre
3
Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 1,8 milioane de lei după controale în toată țara...
orban putin
4
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
5
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar” (Reuters)
Donald Trump și-a trimis oamenii la ”palatul” lui Gigi Becali: 2.000.000.000 $! Ce s-a întâmplat
Digi Sport
Donald Trump și-a trimis oamenii la ”palatul” lui Gigi Becali: 2.000.000.000 $! Ce s-a întâmplat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
Ultimatumul lui Trump pentru Iran: centralele electrice vor fi distruse, dacă Strâmtoarea Ormuz nu e redeschisă. Replica Teheranului
Missiles launched from Iran towards Israel seen over Hebron in West Bank
Război în Orientul Mijlociu, ziua 23. Donald Trump dă un ultimatum Teheranului: Strâmtoarea Ormuz trebuie deschisă în 48 de ore
Lebanon's Hezbollah to bury Nasrallah in mass funeral
Cum a reușit armata de elită a Iranului să resusciteze Hezbollah și să pregătească ofensiva după atacurile Israelului
orban
„Democraţia europeană este pe moarte”. Viktor Orban acuză Bruxelles-ul și Ucraina că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria
scutul de la deveselu
Atacul iranian asupra bazei Diego Garcia: minciunile Teheranului și implicațiile asupra Europei. Scutul de la Deveselu, esențial
Recomandările redacţiei
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete, despre prețul carburantului: „E posibil să sară de 10...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de...
Ministerul Afacerilor Externe.
MAE face precizări despre românca acuzată că a încercat să intre cu...
Ultimele știri
Simulare Bacalaureat 2026: Reguli stricte pentru elevi. Ce greșeli duc la eliminarea din examen
Alegeri parlamentare în Slovenia: luptă dură între partidul actualului premier, Robert Golob, și cel al ultraconservatorulu Janez Jansa
Descoperirea „oxigenului întunecat” în adâncurile marine „contravine în mod fundamental termodinamicii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Christina Applegate, mărturisiri dureroase: „Mă gândesc la moarte în fiecare zi, mi-am cumpărat deja loc de...
Cancan
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Fanatik.ro
Fostul jucător de la Real Madrid, dezvăluire uluitoare despre Cristiano Ronaldo: „L-am lovit din greșeală și...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis care a încins atmosfera, după ce a pozat în costum de baie. Cum s-a afișat sportiva
Adevărul
Povestea navei Fundulea, atacă de iranieni cu napalm în strâmtoarea Ormuz. „Au tras câte două rachete pe...
Playtech
Alimentele de bază care se vor scumpi în următoarea perioadă. Veştile nu sunt bune pentru români
Digi FM
Soția unui marinar dispărut în accidentul naval din zona Midia, acuzații dureroase: „Știau riscurile! Cine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la...
Pro FM
Ce face Analia Selis la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma. Ce a răspuns când a fost întrebată dacă...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
De ce a eșuat planul inițial al SUA pentru Iran. Analiza lui George Friedman: „Fără trupe la sol, războiul nu...
Newsweek
Ce bani se dau în plus la pensie, copiilor cu handicap, familiilor monoparentale în aprilie? Banii mai devreme
Digi FM
Justin Timberlake, declarații stânjenitoare în fața polițiștilor care l-au oprit în trafic: „E greu de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Gemenii lui Chuck Norris, mesaje sfâșietoare după decesul tatălui lor: „Nimic nu te pregătește pentru moartea...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant