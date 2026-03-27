Caz șocant în Italia. Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram

Un elev de 13 ani din Italia a înjunghiat o profesoară și a transmis totul în direct pe Telegram. Gestul șocant redeschide discuțiile despre siguranța pe rețelele de socializare. Urmează detalii cu puternic impact emoțional.

Băiatul de 13 ani a transmis totul în direct pe rețeaua Telegram. Filmulețul, care are mai puțin de două minute, începe cu momentul în care el este încă pe stradă, se îndreaptă către intrarea în școală, apoi parcursul pe coridor până la locul unde se află profesoara de franceză.

Se vede că femeia este total luată prin surprindere. Nu face niciun gest să se apere. Apare în filmare în direct, inclusiv momentul în care este înjunghiată de mai multe ori. Apoi se vede cum femeia se sprijină de perete și cade la pământ.

Transmisiunea se termină în momentul în care băiatul fuge către ușa de la ieșire.

Există două variante ale motivelor care l-ar fi împins pe băiat la acest gest. O variantă susținută și de părinți este aceea că era în anumite grupuri de pe rețelele de socializare, unde a fost îndemnat să facă acest gest extrem.

Pe de altă parte, cu câteva zile înainte de acest gest, elevul a făcut o postare destul de lungă în care a povestit că este umilit de profesoară în mod constant și că „nu mai suportă această viață”.

Băiatul de 13 ani este internat acum într-o structură specială, nu este în arest, ci într-o casă comunitară pentru că are mai puțin de 14 ani și nu poate fi tras la răspundere din punct de vedere penal. Are acces acolo la servicii sociale, la educator și la psiholog.

A fost internat cu acordul părinților, însă acum judecătorii trebuie să se pronunțe dacă el va rămâne internat acolo sau, în cazul în care nu este considerat un pericol social prea mare, să-i fie acordată o formă de libertate, însă sub control judiciar.

Top Citite
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
1
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
robinet de apa
2
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
3
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde merg banii și ce...
mirabela gradinaru
4
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
5
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Digi Sport
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CHIANG MAI, THAILAND, MAR 18 , 2026 : Woman hand holding iPhone 17 with social networking service Telegram on the screen.
Aproape 2.000 de femei, șantajate cu imagini intime pe Telegram de foști iubiți. Rețea destructurată în Republica Moldova
Italia
Barajul pentru CM 2026. Care sunt cele 4 finale pentru calificarea la Mondiale
Liceul Cosbuc
Un profesor de la Liceul „Coșbuc” ar fi agresat un elev. Poliția a emis ordin de restricție. Ce spune cadrul didactic
giorgia meloni furioasa
Giorgia Meloni îşi recunoaşte eşecul la referendumul privind reforma justiţiei
copil bolnav
Un elev de 14 ani a participat la Olimpiada Națională de Informatică chiar de pe patul din spital: „A trebuit”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte de Casație și Justiție amenință că dă Guvernul în...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Sorin Grindeanu acuză Guvernul că a întârziat măsurile privind...
nicusor dan turcul (1)
Nicușor Dan, discuții la Cotroceni cu șeful Parlamentului turc...
sorin grindeanu face declaratii
Cele trei scenarii ale PSD privind guvernarea. Grindeanu, după...
Ultimele știri
Teroare în Strâmtoarea Ormuz: O navă cargo a luat foc după un atac al iranienilor
Nazare: România trebuie să răspundă coordonat la criza energetică. Pregătim o ordonanță cu accize dinamice pentru carburanți
Deputați ruși, sancționați de SUA, invitați în Congres. Li s-a organizat tur privat, au filmat, și-au făcut selfie
Citește mai multe
