Caz șocant în Italia. Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram

Un elev de 13 ani din Italia a înjunghiat o profesoară și a transmis totul în direct pe Telegram. Gestul șocant redeschide discuțiile despre siguranța pe rețelele de socializare. Urmează detalii cu puternic impact emoțional.

Băiatul de 13 ani a transmis totul în direct pe rețeaua Telegram. Filmulețul, care are mai puțin de două minute, începe cu momentul în care el este încă pe stradă, se îndreaptă către intrarea în școală, apoi parcursul pe coridor până la locul unde se află profesoara de franceză.

Se vede că femeia este total luată prin surprindere. Nu face niciun gest să se apere. Apare în filmare în direct, inclusiv momentul în care este înjunghiată de mai multe ori. Apoi se vede cum femeia se sprijină de perete și cade la pământ.

Transmisiunea se termină în momentul în care băiatul fuge către ușa de la ieșire.

Există două variante ale motivelor care l-ar fi împins pe băiat la acest gest. O variantă susținută și de părinți este aceea că era în anumite grupuri de pe rețelele de socializare, unde a fost îndemnat să facă acest gest extrem.

Pe de altă parte, cu câteva zile înainte de acest gest, elevul a făcut o postare destul de lungă în care a povestit că este umilit de profesoară în mod constant și că „nu mai suportă această viață”.

Băiatul de 13 ani este internat acum într-o structură specială, nu este în arest, ci într-o casă comunitară pentru că are mai puțin de 14 ani și nu poate fi tras la răspundere din punct de vedere penal. Are acces acolo la servicii sociale, la educator și la psiholog.

A fost internat cu acordul părinților, însă acum judecătorii trebuie să se pronunțe dacă el va rămâne internat acolo sau, în cazul în care nu este considerat un pericol social prea mare, să-i fie acordată o formă de libertate, însă sub control judiciar.

Editor : M.B.