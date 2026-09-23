Lavrov anunță la ONU că Rusia „nu va face pauză” în războiul din Ucraina

Rusia „nu va face pauză” în războiul din Ucraina, a susținut ministrul rus de Externe Serghei Lavrov miercuri, la Consiliul de Securitate al ONU, la o zi după ce Kievul şi Washingtonul evocau un „moratoriu” energetic.

„Nu vom face pauză în operaţiunea noastră militară specială”, a declarat ministrul rus de Externe, folosnd expresia utilizată de către Kremlin pentru a desemna Războiul din Ucraina, relatează AFP, citată de News.ro.

„Europa vrea să obţină o pauză pentru a se aprovizoona cu armament”, a adăugat el.

Marţi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat „pregătit” de un „moratoriu” al atacurilor împotriva instalaţiilor energetice, dacă Moscova face la fel.

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări tot marţi, într-un discurs la Adunarea Generală a ONU, că un acord între Ucraina şi Rusia va avea loc „mai repede decât am crede”.

Editor : M.B.