Ziarul The Times relatează că surse din domeniul securității consideră că Vladimir Putin duce o campanie de război hibrid împotriva Irlandei, în perspectiva găzduirii de către aceasta a unor summituri importante ale UE pe durata președinției sale la Consiliul UE.

Sursele de securitate din Irlanda suspectează că Rusia se află în spatele unei campanii de război hibrid, marcată de un val coordonat de alerte cu bombă care au vizat cel puțin 50 de zboruri comerciale înaintea unui summit al Uniunii Europene de la Dublin.

Amenințările au afectat rute din Marea Britanie, Irlanda și Europa continentală, fiind considerate parte a unei tactici mai ample de destabilizare.

Se înregistrează un val coordonat de amenințări false cu bombe și alerte care vizează aeroporturi sau zboruri (inclusiv cele legate de Marea Britanie) și redacții de presă.

Acestea au provocat perturbări semnificative, zeci de zboruri europene de pasageri (rapoartele menționează peste 50 în total pe durata valului) fiind afectate de alerte de bombă în timpul zborului sau la aeroport, ceea ce a dus la devierea zborurilor, aterizări de urgență și, în unele cazuri, la escorte militare.

Au fost semnalate, de asemenea, amenințări cu bombe la școli de pe ambele părți ale frontierei irlandeze, la supermarketuri și la instituții media. Campania are ca scop provocarea haosului înaintea unui summit important al UE care va avea loc la Dublin. Săptămâna trecută, amenințări false au perturbat traficul aerian, în timp ce hackerii au pătruns în sistemele de răcire ale lanțului de supermarketuri SuperValu. Conform relatărilor, evaluările poliției irlandeze și ale Forțelor de Apărare indică serviciile de informații ruse (GRU sau agenți intermediari) ca fiind responsabile. Ministrul de stat irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare, Thomas Byrne, a declarat că Rusia a fost implicată în operațiuni similare în întreaga Europă. Irlanda este considerată o țintă vulnerabilă din cauza rețelei sale extinse de cabluri submarine și a prezenței unor centre de date importante ale Google, Amazon și Microsoft. Aproximativ 75% din cablurile transatlantice trec prin apele teritoriale irlandeze sau în apropierea acestora. Înaintea summitului, autoritățile pregătesc cea mai mare operațiune de securitate din istoria țării.

Moscova a negat în repetate rânduri implicarea în orice operațiuni de sabotaj sau de război hibrid.

Cu toate acestea, continentul se află în stare de alertă, întrucât Vladimir Putin a avertizat recent că este pregătit pentru un război de amploare cu Europa.

Editor : M.C