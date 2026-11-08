Live TV

Putin duce o campanie de război hibrid împotriva Irlandei, în perspectiva găzduirii de către aceasta a unor summituri importante ale UE

Data publicării:
Bilateral Meetings As Part Of 2026 GECF Summit In Moscow
Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ziarul The Times relatează că surse din domeniul securității consideră că Vladimir Putin duce o campanie de război hibrid împotriva Irlandei, în perspectiva găzduirii de către aceasta a unor summituri importante ale UE pe durata președinției sale la Consiliul UE.

Sursele de securitate din Irlanda suspectează că Rusia se află în spatele unei campanii de război hibrid, marcată de un val coordonat de alerte cu bombă care au vizat cel puțin 50 de zboruri comerciale înaintea unui summit al Uniunii Europene de la Dublin.

Amenințările au afectat rute din Marea Britanie, Irlanda și Europa continentală, fiind considerate parte a unei tactici mai ample de destabilizare.

Se înregistrează un val coordonat de amenințări false cu bombe și alerte care vizează aeroporturi sau zboruri (inclusiv cele legate de Marea Britanie) și redacții de presă.

Acestea au provocat perturbări semnificative, zeci de zboruri europene de pasageri (rapoartele menționează peste 50 în total pe durata valului) fiind afectate de alerte de bombă în timpul zborului sau la aeroport, ceea ce a dus la devierea zborurilor, aterizări de urgență și, în unele cazuri, la escorte militare.

Au fost semnalate, de asemenea, amenințări cu bombe la școli de pe ambele părți ale frontierei irlandeze, la supermarketuri și la instituții media.

Campania are ca scop provocarea haosului înaintea unui summit important al UE care va avea loc la Dublin.

Săptămâna trecută, amenințări false au perturbat traficul aerian, în timp ce hackerii au pătruns în sistemele de răcire ale lanțului de supermarketuri SuperValu.

Conform relatărilor, evaluările poliției irlandeze și ale Forțelor de Apărare indică serviciile de informații ruse (GRU sau agenți intermediari) ca fiind responsabile.

Ministrul de stat irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare, Thomas Byrne, a declarat că Rusia a fost implicată în operațiuni similare în întreaga Europă.

Irlanda este considerată o țintă vulnerabilă din cauza rețelei sale extinse de cabluri submarine și a prezenței unor centre de date importante ale Google, Amazon și Microsoft. Aproximativ 75% din cablurile transatlantice trec prin apele teritoriale irlandeze sau în apropierea acestora.

Înaintea summitului, autoritățile pregătesc cea mai mare operațiune de securitate din istoria țării.

Moscova a negat în repetate rânduri implicarea în orice operațiuni de sabotaj sau de război hibrid.

Cu toate acestea, continentul se află în stare de alertă, întrucât Vladimir Putin a avertizat recent că este pregătit pentru un război de amploare cu Europa.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
American dollars. Currency exchange. banking and business. United States economy. Market and stock market analysis. flat lay. Financial background
1
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații...
Ce înseamnă cifrele menționate pe ouă. Foto Getty Images
2
Ce înseamnă cifrele de pe ouă. Diferența dintre codurile 0, 1, 2 și 3 și ce să verifici...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
3
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin...
Shooting on the Main Square in Krakow
4
Atac armat în Cracovia: șase morți și 16 răniți. Autorul, care purta o ținută de tip...
Elena-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale.
5
Șefa CCR, Simina Tănăsescu, apără decizia de anulare a alegerilor prezidențiale: Nu e un...
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în toaleta restaurantului
Digi Sport
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în toaleta restaurantului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-06-30 102743
Rusia spune că împărţirea zonelor de influenţă cu SUA şi China este mai importantă decât pacea în Ucraina. „Nu vrem o Ialta 2”
armata rusia
Autoritățile ruse vor să înroleze în armată aproape 200 de tineri reținuți în Moscova pentru că „tulburau” ordinea publică
sebastian kurz
Posibilă implicare a Rusiei în căderea guvernului austriac al lui Sebastian Kurz. Mesajele secrete ale fostului director Wirecard
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al MAE rus.
Ce pretext a găsit Maria Zaharova pentru a exclude Europa de la masa negocierilor de pace. „Aceste planuri sunt sortite eşecului”
Război în Ucraina.
Poziția Europei privind războiul din Ucraina care riscă să o pună în conflict cu SUA: „Este vorba despre reconstrucția imperiului rus”
Recomandările redacţiei
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine...
Ursula von der Leyen si Nicușor Dan la baza militară Mihail Kogălniceanu
Ursula von der Leyen vine în România. Șefa CE se va întâlni cu...
Ancheta continuă, centrul vechi este în continuare închis în Cracovia. Foto Profimedia
Doi chirurgi se aflau la un restaurant în apropierea zonei atacului...
elcen-facebook
ELCEN anunță că introduce suplimentar 1.860.000 litri de apă...
Ultimele știri
Mai multe morminte dintr-un cimitir din Constanța au fost profanate. Ce au descoperit polițiștii
Imagini halucinante la un meci de box din Turcia. Unul dintre sportivi a fost bătut de spectatori după un gest provocator
Ce naţionalități au cetăţenii străini răniţi în atacul din Cracovia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă radical viața pentru 3 zodii până la final de noiembrie. Norocul le surâde după o perioadă plină...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
„Mi-a spus că are dureri în piept și a transpirat”. Dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui Baiaram
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Momente dramatice pentru Ștefan Baiaram: tatăl său a făcut dublu infarct şi se află în stare critică!
Adevărul
„Nebunii” sultanului, călăreții care au băgat în sperieți Europa. Povestea adevărată a războinicilor în...
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
Vin 20 de grade în România, după un episod de frig extrem! Cum se schimbă vremea începând de miercuri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții! Donald Trump a primit răspunsul, după ce a spus: ”Dana, te rog, acceptă oferta”
Pro FM
Bonnie Tyler, o iubire de-o viață cu Robert Sullivan. Viața neconvențională pe care artista a construit-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Scandal între Michael Douglas și Julia Roberts la o petrecere. A jignit-o după ce băuse: „Ia-ți mâinile de pe...
Adevarul
A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a...
Newsweek
Testul de 30 de secunde pe care orice pensionar trebuie să-l facă. Ce dezvăluie despre sănătate?
Digi FM
Ce mănâncă o femeie de 101 ani ca să trăiască atât de mult: „Îmi permit și un gin tonic”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu o broască după ce a înghițit un licurici. Imaginile sunt virale: „E o nebunie”
Film Now
Michael Douglas, despre discuțiile aprinse cu Glenn Close pe platourile de filmare de la „Fatal Attraction”...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...