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Actorul Sam Neill, cunoscut pentru rolul din „Jurassic Park”, a murit la vârsta de 78 de ani

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Sydney, NSW, Australia. 4th June 2026. cast member Sam Neill attends the NSW Premiere of The Fox at the Sydney Opera House. Credit: RM/Alamy Live News
Sam Neill Foto: Profimedia
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Actorul neozeelandez Sam Neill a murit luni, la vârsta de 78 de ani, a anunțat familia sa într-un comunicat emis luni, potrivit Reuters. Neill a fost diagnostica în trecut cu cancer, dar reușise să învingă boala.

„Pierderea a fost bruscă și neașteptată, dar binecuvântată de faptul că Sam a rămas fără cancer”, se arată într-un comunicat publicat pe pagina de Instagram a actorului.

Neill a murit în Sydney, familia aducând un omagiu unui spital privat din oraș pentru îngrijirea acordată.

Actorul din „Jurassic Park” a anunțat în aprilie că nu mai are cancer, după ce a urmat un tratament pentru leucemie în stadiul trei.

„Ironic și sobru, profund și laconic, Sam a luptat împotriva bolii cu aceeași demnitate, umor și convingere care i-au dat putere în fiecare dintre interpretările sale”, a declarat prim-ministrul australian Anthony Albanese într-o postare pe rețelele sociale.

„Va fi profund jelit și îndelung amintit. Fie ca sufletul său să se odihnească în pace.”

Deși Sam Neill este cunoscut drept unul dintre cei mai renumiți actori din Noua Zeelandă, rădăcinile sale se află în comitatul Tyrone, din Irlanda de Nord, scrie BBC.

Tatăl lui Neill, originar din Noua Zeelandă, era staționat la Omagh în calitate de ofițer în cadrul Irish Guards când Neill s-a născut, în 1947.

„M-am născut în Omagh, locuiam în Armagh, iar locul meu preferat de aici era plaja Tyrella; într-un fel, cred că acolo am crescut”, a declarat Neill pentru BBC în 2012.

A locuit în Irlanda de Nord până la vârsta de șapte ani, când s-a mutat împreună cu familia în Noua Zeelandă – însă Neill s-a întors la rădăcinile sale când a fost distribuit în rolul unui șef de poliție din Belfast în serialul BBC „Peaky Blinders”, în 2013.

La acea vreme, Neill a spus că accentul său nord-irlandez fusese „complet eliminat” de colegii de clasă din Noua Zeelandă și că a trebuit să apeleze la ajutorul prietenilor și al colegilor actori James Nesbitt și Liam Neeson pentru a-l reînvăța în vederea rolului.

În 1993, a jucat rolul doctorului Alan Grant în „Jurassic Park”, film cu un succes masiv de box-office. În același an a jucat în „The Piano”, regizat de Jane Campion.  Pelicula, în care Holly Hunter a interpretat rolul unei femei mute, iar  acțiunea se desfășura în Noua Zeelandă, a câștigat Palme d’Or la Cannes. În această producție, rolul lui Sam Neill se schimbe complet în ultimul act al filmului, deoarece la început este soțul devotat, iar apoi se transformă într-un personaj de coșmar.

Unul dintre rolurile sale de referință a fost filmat în Marea Britanie chiar la începutul anilor 1980 – Sam Neill a interpretat rolul lui Damien în cel de-al treilea film din seria „Omen”.

Editor : B.E.

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