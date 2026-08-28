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Ilie Bolojan: Din punctul meu de vedere, Cristina Trăilă este nevinovată

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cristila traila la parlament
Cristina Trăilă. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, vineri, că, din punctul său de vedere, Cristina Trăilă, fostul secretar general adjunct al Guvernului, este nevinovată, dar ancheta va merge mai departe şi se va vedea rezultatul.

Bolojan a fost întrebat ce a discutat la întâlnirea pe care a avut-o cu Trăilă înainte ca aceasta să îşi dea demisia, după ce a fost pusă sub urmărire penală de DNA Iaşi.

„Am avut această discuţie, mi-a explicat contextul şi cred că a luat o decizie corectă aceea de a demisiona pentru a nu mai apărea tot felul de suspiciuni vizavi de Guvern, pentru că vrând, nevrând reprezentăm o instituţie şi trebuie să încercăm să nu scădem încrederea în această instituţie. Din punctul meu de vedere, doamna Trăilă este nevinovată, dar, sigur, ancheta va merge şi vom vedea ce se întâmplă”, a spus Bolojan la Prima News, citat de Agerpres.

El a menţionat că a procedat corect atunci când a avut acea întâlnire cu omul de afaceri Fănel Bogos, care are legătură cu ancheta în care este implicată Cristina Trăilă.

„Atunci când eşti pe funcţie publică te întâlneşti cu zeci de oameni, poate, săptămânal. Unele întâlniri pot fi organizate, altele sunt ad-hoc. (...) Problema este ce se întâmplă după o astfel de întâlnire. După toate întâlnirile pe care le-am avut dacă a fost o problemă pertinentă am căutat să o rezolv, dacă au avut o propunere bună am căutat să o promovez, dacă lucrurile nu mi s-au părut în regulă, dacă nu mi s-au părut chestiuni care sunt fezabile, nu le-am dat curs. Şi asta s-a întâmplat şi în această discuţie. Prin urmare, nu e o chestiune de a regreta o întâlnire. Sigur, e păcat că oamenii vorbesc tot felul de trăsnăi pe telefoane, dar asta este responsabilitatea lor. Eu consider că am procedat corect. A venit un om în audienţă, şi-a spus păsurile, trebuia să avem un alt tip de discuţie, am reţinut ce mi-a spus, dar în afară de această discuţie n-a fost nicio altă chestiune care să însemne că cineva ca să intre la mine a trebuit să dea bani sau că cineva a avut de suferit pentru că a intrat cineva la mine”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar a menţionat că nu a fost chemat la DNA în acest dosar şi nu vede de ce ar trebui să se întâmple acest lucru.

Editor : A.P.

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