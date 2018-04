Ce scrie presa internațională despre atacul din Siria. Sunday Mirror: „Ruleta rusească a lui May”

Atacul Statelor Unite, Franţei şi Marii Britanii în Siria a fost pe prima pagină a ziarelor din toată lumea. Cum era de aşteptat, cotidianele britanice, americane şi franceze au salutat bombardamentele asupra programului de arme chimice al lui Bashar al-Assad. În schimb, părerile ţărilor care nu au susţinut acţiunea militară s-au văzut şi în ce au scris jurnaliştii locali.

"Lovitură în inima răului" este titlul scris cu litere mari pe prima pagină a Sunday Express. Jurnaliştii britanici au pus pe fundal şi o fotografie sugestivă: o rachetă în timpul lansării de pe o navă de luptă.

"Ripostă împotriva răului" a titrat şi ediţia de duminică a Sunday Star, care a ales pe prima pagină o fotografie cu unul dintre avioanele britanice Tornado care a atac în Siria.

CITIȚI ȘI : FOTO. Cum arată din satelit țintele atacului din Siria înainte și după raidurile occidentalilor

"Foc şi Furie", a scris şi Sunday Mail pe prima pagină.

Sunday Mirror o atacă voalat pe şefa guvernului britanic. "Ruleta rusească a lui May" a fost titlul ediţiei de duminică a Daily Mirror.

The Mail on Sunday are pe prima pagină un citat din Donald Trump, "Misiune îndeplinită" şi o fotografie cu o rachetă lansată pe de o navă franceză.

"Atac!" au scris jurnaliştii de la New York Daily News cu litere foarte mari pe prima pagină, care avea pe fundal o poză cu Damascul de noaptea trecută.

"Răspuns ţintit al Statelor Unite şi aliaţilor săi contra regimului sirian" - a notat şi Le Monde pe prima pagină de astăzi.

"Siria: rachetele franceze au lovit" a fost titlul cotidianului francez La Depeche du Dimanche.

Turcii de la Milliyet au titrat scurt "Mesaj trimis", aluzie la ceea ce Recep Erdogan a spus despre atacul din Siria.

De partea cealaltă a baricadei, Tehran Times a spus că "Liderii din SUA, Marea Britanie şi Franţa sunt criminali" şi a numit atacurile din Siria un eşec.

Iar Sunday Morning Post, un cotidian din Hong Kong, a preluat declaraţia oficialilor de la Beijing, care au spus că "atacurile aeriene în Siria au încălcat principiile ONU".