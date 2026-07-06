„Soarta Pământului depinde de un echilibru delicat”. Cum ar putea supraviețui planeta expansiunii Soarelui

Pământul ar putea supraviețui fazei finale din viața Soarelui, deși până acum se credea că planeta va fi înghițită de steaua aflată în expansiune. Un nou studiu publicat de astronomi arată că pierderea de masă a Soarelui ar putea împinge Terra pe o orbită mai îndepărtată, salvând-o de la distrugere, în timp ce Mercur și Venus ar urma să dispară, scrie Live Science.

Pământul ar putea supraviețui morții violente a Soarelui, chiar și în condițiile în care steaua noastră va înghiți planetele cele mai apropiate, potrivit unui nou studiu bazat pe modele de ultimă generație.

Descoperirea oferă un posibil scenariu alternativ pentru planeta noastră, despre care se credea că este condamnată să fie distrusă atunci când Soarele va deveni o „infernă” termonucleară peste miliarde de ani.

În prezent, Soarele este o stea de tip pitică galbenă și are o durată de viață relativ calmă de aproximativ 10 miliarde de ani. Însă, peste circa 5 miliarde de ani, va rămâne fără hidrogen în nucleu și va începe să fuzioneze hidrogenul în straturile exterioare, proces care îl va face să se extindă enorm. Astfel, va deveni mai întâi o gigantă roșie, apoi o stea de tip AGB, mult mai mare, înainte de a sfârși sub forma unei pitice albe.

Într-o scrisoare publicată pe 19 iunie în revista Astronomy & Astrophysics, astronomii au folosit modele de evoluție stelară și observații asupra unei stele aflate în faza finală de viață pentru a reevalua soarta Pământului.

Un „război” cosmic între două forțe

Când Soarele va intra în ultimele etape ale vieții sale, Pământul va fi prins între două forțe opuse.

Pe de o parte, pe măsură ce Soarele se va extinde de sute de ori față de dimensiunea actuală, forțele mareice crescute vor trage planeta noastră spre steaua aflată în expansiune.

Pe de altă parte, Soarele va pierde straturile exterioare prin vânt stelar. Pe măsură ce își va reduce masa, atracția sa gravitațională va slăbi, ceea ce ar putea permite Pământului să migreze spre o orbită mai îndepărtată.

„Soarta Pământului depinde de un echilibru delicat între aceste două efecte”, a explicat Mats Esseldeurs, doctorand la Institutul de Astronomie al KU Leuven și autor principal al studiului.

„Dacă interacțiunile mareice domină, Pământul va fi înghițit. Dacă pierderea de masă a Soarelui este mai puternică, planeta va scăpa pe o orbită mai largă.”

Studiile anterioare au oferit rezultate diferite, deoarece au folosit ipoteze distincte privind pierderea de masă solară, forțele mareice și interacțiunile planetare din Sistemul Solar interior.

Mercur și Venus nu vor avea aceeași soartă

Pentru a înțelege mai bine viitorul Sistemului Solar, cercetătorii au analizat steaua muribundă L2 Puppis, aflată la aproximativ 200 de ani-lumină distanță. Aceasta pierde masă într-un ritm accelerat și este înconjurată de un disc de praf despre care se crede că găzduiește o planetă uriașă.

Pe baza acestor observații și a noilor modele, cercetătorii estimează că Pământul ar putea supraviețui, mutându-se puțin dincolo de raza maximă a Soarelui aflat în expansiune.

Totuși, există încă incertitudini.

„Cea mai mare necunoscută nu mai ține de calculele mareice, ci de câtă masă va pierde Soarele în viitor”, a precizat Esseldeurs.

Dacă Pământul ar scăpa, vecinii săi cosmici nu vor avea același noroc. Simulările arată că Mercur și Venus vor fi înghițite de steaua muribundă.

Viitoare observații, inclusiv cele realizate de telescopul spațial European Space Agency prin misiunea PLATO, programată pentru lansare anul viitor, ar putea oferi răspunsuri mai clare despre destinul final al Pământului.

Editor : Ș.A.