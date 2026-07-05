Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat la Digi24 actuala criză politică. El a spus că PSD și PNL sunt separați doar de antipatia lui Grindeanu pentru Bolojan. „Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și responsabilitatea președintelui e uriașă”, a mai spus Băsescu.

„Eu nu mai sunt în nicun partid, dar nu sunt în interiorul partidelor. Unele lucruri le știu, însă. PSD și PNL sunt împreună de 20 de ani, au participat la guvernare împreună. Au făcut un dezastru împreună și în 2009 am avut un deficit uriaș. Aș spune că nu au nici măcar trăsături doctrinare diferite. Ce-i separă e doar antipatia lui Grindeanu pentru Bolojan. Ei sunt legați de 20 de ani. De ce dintr-o dată Bolojan vine și spune că nu-i mai place PSD-ul. E interesul de a candida la prezidențiale. Cred că mai devreme sau mai târziu vor ajunge împreună!”

„De ce președintele nu a ales? De ce tergiversează numijrea unui nou candidat pentru funcția de prim ministru? Nu am explicație. Varianta Siegfried Mureșan ar fi fost o variantă mai convenabilă. Chiar dacă ar fi căzut. Așa stăm cu lucrurile blocate. E competența dânsului să desemneze un premier. Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și responsabilitatea președintelui e uriașă, După părerea mea încalcă Constituția și președintele, și partidele și Guvernul Bolojan”

„Președintele are responsabilitatea deblocării, de aceea nu îl înțeleg pe Nicușor. De aceea nu știu de ce nu a făcut o nouă propunere”

„Cu atât mai mult președintele trebuia să forțeze nota desemnării unui al treilea premier. Dealtfel, toți încalcă Constituția, care zice că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări.”

„Nici acum nu au justificare pentru suspendarea turului doi al alegerilor prezidențiale”

„Dl Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte. Cel desemnat trebuie să găsească majoritatea, nu el.”

„Am decalat și amestecat alegerile parlamentare și locale și europene. Ce român credeți că a înțeles ce are de votat. A fost o falsificare a alegerilor prin aglomerarea lor. Ce avem acum e efectul acelor alegeri. Lipsă de respect pentru adevărul electoral”

„Soluția e ca și președintele și guvernul să intre în litera și spiritul Constiuției”

Despre summitul NATO

„E cel mai important summit de la înființarea Alianței,. El va stabili în primul rând când și cum se vor implica SUA. De asemenea va trata problema Ucrainei care e importantă și pentru noi, susținerea financiară pentru Kiev, care va fi aprobată la nivelul de 70 de miliarde în acest an. Se va vorbi și despre acei 5% pentru apărare. Și nu în ultimul rând va viza care e dimensiunea trupelor americane în Europa. Aici aș nuanța - nu e un dezastru, va fi o redimensionare și o repoziționarea în ideea că Europa își va crește capacitatea de reacție.Și desigur discuții pe marginea celebrului Articol 5”

Editor : Sebastian Eduard