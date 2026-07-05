„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii

Un avion al companiei Delta Air Lines, care efectua un zbor de la Atlanta, „a intrat în contact cu un foc de artificii” în timp ce ateriza pe Aeroportul Internaţional Chicago Midway, sâmbătă, a transmis compania într-un comunicat.

„Tocmai am auzit bubuitura în avion”, este auzit spunând pilotul zborului Delta 1076 unui controlor de trafic aerian, potrivit unei înregistrări audio publicate de ATC.com, scrie News.ro.

Pilotul a adăugat că aeronava se afla la o altitudine de aproximativ 60 de metri.

Controlorul de trafic aerian a precizat că au existat „mai multe” incidente similare şi că autorităţile oraşului au fost informate.

În comunicatul său, Delta a precizat că aeronava a aterizat în siguranţă, fără incidente, şi este în curs de verificare tehnică.

Editor : B.P.