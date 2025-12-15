Live TV

Video Cele mai puternice inundații în Maroc din ultimii 20 de ani. Dezastru după o ploaie de o oră: 37 de morți

Data publicării:
Străzi inundate în Polonia după furtuna Boris
Inundațiile extreme, care în secolul al XX-lea ar fi fost un fenomen ce se întâmplă doar o dată la 100 de ani, acum au loc mult mai des. Foto: Profimedia Images

Cel puțin 37 de oameni au murit într-un oraș din Maroc în inundațiile produse de ploi abundente. Este cel mai grav dezastru provocat de vreme în țara din nordul Africii, din ultimul deceniu. Torenții au pătruns în zeci de case și în magazine și au luat cu ei mașinile. Furtuna foarte puternică a adus o cantitate excepțională de ploaie într-un timp scurt. Orașul afectat este situat pe coasta Atlanticului, la aproximativ 300 de kilometri sud de capitala Rabat. Marocul se confruntă cu ploi abundente după șapte ani de secetă, anunță France24.

Cel puțin 21 de persoane au murit duminică la Safi, un oraș-port de pe coasta atlantică a Marocului, din cauza inundațiilor bruște care au urmat ploilor ducând la infiltrarea apei în mai multe case și magazine, conform celui mai recent raport al autorităților locale, notează AFP.

Provincia Safi, situată la aproximativ 300 de kilometri sud de Rabat, a fost lovită de furtuni foarte puternicecare au provocat averse torențiale excepționale în decurs de o oră, au precizat autoritățile într-un comunicat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-un bilanț anterior, acestea anunțaseră că 32 de persoane au fost rănite și transportate la spitalul din oraș. Majoritatea au fost externate după ce au primit îngrijirile și tratamentul necesar, potrivit textului.

Conform aceleiași surse, 70 de case și magazine situate în Medina (n.r. orașul vechi) din Safi au fost inundate, 10 vehicule au fost luate de ape, iar o secțiune de drum a fost avariată, ceea ce a dus la perturbări de trafic pe mai multe drumuri din oraș.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Imaginile care circulă pe rețele sociale arată un torent de apă cu noroi care se revarsă pe străzile din Safi, luând cu el mașini. Altele arată un mausoleu pe jumătate scufundat și ambarcațiuni ale Protecției civile care intervin pentru a salva locuitorii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Eforturile de căutare a oricăror persoane dispărute continuă, iar autoritățile încearcă să securizeze zonele afectate și să ofere sprijinul și ajutorul necesar populației afectate de această situație excepțională.


Direcția generală de meteorologie (DGM) a anunțat sâmbătă ninsori la altitudini de peste 1.700 de metri, precum și ploi abundente, uneori cu furtuni, în mai multe provincii ale regatului în weekend.

Duminică seara, DGM a anunțat ploi abundente, local cu furtuni, pentru marți în toată țara. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
3
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Digi Sport
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Digi 24_2025_12_15_09_41_00
Cum face bani spitalul-lagăr de la Târnăveni: bugetul statului este...
170413_ASF_ION_GIURESCU_07_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea
Surse: ASF a oprit detașările de personal și reduce salariile...
Ukraine on Europe map, Donetsk and Luhansk regions (Donbass). Political outline map with Russia border, Crimea, Black and Azov Seas. Concept of Ukrain
Negocierile de pace de la Berlin au ajuns în impas. Cele trei părți...
Rodica stanoiu
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostului ministru al...
Ultimele știri
Inundații puternice în regiunea Valencia, unde trăiesc zeci de mii de români. Cod roșu de furtună în estul Spaniei
AUR depune un proiect de lege pentru scutirea de impozit a unor construcții utilizate de agricultori: sere, solare, silozuri
Prețul locuințelor, „noua pandemie” care afectează orașele europene. „Nivelul de trai al oamenilor se înrăutățește”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Primul 11 al FCSB cu Unirea Slobozia: cu Lixandru, fără Miculescu. Cine joacă număr 9. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Marius Șumudică la Gaziantep?! Prima reacție a antrenorului și detalii de ultimă oră. Exclusiv
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Ce salariu are un ofițer de poliție debutant: venitul poate fi unul frumos
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Beneficiu la pensie, prelungit pentru toți pensionarii încă un an. Documentele se distribuie în decembrie
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
John Cena s-a retras oficial din WWE. Ultimul său meci s-a terminat cu o înfrângere