Cel puțin 37 de oameni au murit într-un oraș din Maroc în inundațiile produse de ploi abundente. Este cel mai grav dezastru provocat de vreme în țara din nordul Africii, din ultimul deceniu. Torenții au pătruns în zeci de case și în magazine și au luat cu ei mașinile. Furtuna foarte puternică a adus o cantitate excepțională de ploaie într-un timp scurt. Orașul afectat este situat pe coasta Atlanticului, la aproximativ 300 de kilometri sud de capitala Rabat. Marocul se confruntă cu ploi abundente după șapte ani de secetă, anunță France24.

Cel puțin 21 de persoane au murit duminică la Safi, un oraș-port de pe coasta atlantică a Marocului, din cauza inundațiilor bruște care au urmat ploilor ducând la infiltrarea apei în mai multe case și magazine, conform celui mai recent raport al autorităților locale, notează AFP.

Provincia Safi, situată la aproximativ 300 de kilometri sud de Rabat, a fost lovită de „furtuni foarte puternice” care „au provocat averse torențiale excepționale” în decurs de „o oră”, au precizat autoritățile într-un comunicat.

Într-un bilanț anterior, acestea anunțaseră că 32 de persoane au fost rănite și transportate la spitalul din oraș. „Majoritatea” au fost externate „după ce au primit îngrijirile și tratamentul necesar”, potrivit textului.

Conform aceleiași surse, 70 de case și magazine situate în Medina (n.r. orașul vechi) din Safi au fost inundate, 10 vehicule au fost luate de ape, iar o secțiune de drum a fost avariată, ceea ce a dus la perturbări de trafic pe mai multe drumuri din oraș.

Imaginile care circulă pe rețele sociale arată un torent de apă cu noroi care se revarsă pe străzile din Safi, luând cu el mașini. Altele arată un mausoleu pe jumătate scufundat și ambarcațiuni ale Protecției civile care intervin pentru a salva locuitorii.

Eforturile de căutare a oricăror persoane dispărute continuă, iar autoritățile încearcă „să securizeze zonele afectate” și să „ofere sprijinul și ajutorul necesar populației afectate de această situație excepțională”.



Direcția generală de meteorologie (DGM) a anunțat sâmbătă ninsori la altitudini de peste 1.700 de metri, precum și ploi abundente, uneori cu furtuni, în mai multe provincii ale regatului în weekend.



Duminică seara, DGM a anunțat ploi abundente, local cu furtuni, pentru marți în toată țara.

Editor : C.A.