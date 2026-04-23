Garry Kasparov, atac la Donald Trump: Cea mai mare greșeală a lui este separarea Iranului de Ucraina. Costul politic al confuziei

Fostul campion de șah și activist politic Garry Kasparov a declarat că „cea mai gravă greșeală geopolitică” a lui Donald Trump a fost tratarea războaielor din Iran și Ucraina ca pe conflicte separate, argumentând că cele două sunt profund legate prin sprijinul acordat de Rusia Teheranului.

În cadrul emisiunii On The Record de la TVP World, Kasparov, care este în prezent președintele Renew Democracy Initiative, a afirmat că președintele SUA și administrația sa nu au oferit niciun proces diplomatic coerent și nici o strategie clară de război față de Iran, unde în prezent este în vigoare un armistițiu fragil în urma negocierilor, scrie TVP World.

„Nu știu dacă se poate folosi cuvântul «proces» pentru aceste discuții, deoarece procesul implică existența unui element strategic”, a spus el, comparând abordarea actuală cu războaiele anterioare conduse de SUA, în care Washingtonul cel puțin și-a definit obiectivele și a depus eforturi pentru a-și convinge aliații.

Kasparov a susținut că problema principală a lui Trump nu este doar lipsa de planificare în ceea ce privește Iranul, ci refuzul administrației de a vedea imaginea strategică de ansamblu.

„Așadar, prin separarea acestor două războaie, Trump... a comis cea mai gravă greșeală geopolitică”, a spus el, referindu-se la Iran și Ucraina. În opinia sa, Trump nu a reușit să înțeleagă că capacitatea militară a Teheranului a fost strâns legată de mașina de război a Moscovei, inclusiv prin războiul cu drone și o aliniere antioccidentală mai largă.

Costul politic al confuziei

Kasparov a susținut că politica Washingtonului față de Iran a fost marcată de confuzie încă de la început, afirmând că administrația și-a schimbat justificările de la schimbarea regimului la uraniu și apoi la petrol, fără a prezenta un obiectiv coerent nici publicului american, nici partenerilor SUA.

„Trebuie să prezinți publicului american și aliaților argumentele privind obiectivele tale. Altfel, nu te poți aștepta la niciun sprijin”, a spus Kasparov.

Rezultatul a fost izolarea diplomatică, mai degrabă decât puterea, a spus el, susținând că Trump a „îndepărtat” aliații europeni în acest proces.

„Putin va extinde războiul”

Revenind la Europa, Kasparov — care a crescut în Uniunea Sovietică — a spus că continentul se află efectiv în război cu Rusia, susținând că mulți politicieni europeni înțeleg deja amploarea amenințării, dar rămân reticenți să o spună deschis.

„Nimeni nu vrea un război mare. Dar suntem în război. Europa este în război”, a spus el.

El a descris un continent care renunță încet la vechile iluzii, cu țări de la Germania la Polonia care acceptă din ce în ce mai mult că securitatea, producția de apărare și confruntarea pe termen lung cu Rusia sunt acum realități inevitabile.

Acest argument, a sugerat el, începe cu înțelegerea clară a obiectivelor președintelui rus Vladimir Putin.

„Putin vrea să câștige războiul. Putin vrea să distrugă statalitatea ucraineană”, a spus Kasparov. Pauzele temporare, negocierile sau presiunea energetică nu schimbă acel obiectiv fundamental, în opinia sa. Atâta timp cât Kremlinul rămâne organizat în jurul războiului, a susținut el, orice așteptare de compromis autentic este deplasată.

„Vladimir Putin va încerca să extindă războiul. Este ca un cancer. Nu negociezi cu cancerul. Îl extirpi”, a spus el.

