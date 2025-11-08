O bijuterie legendară a dinastiei Habsburg — care nu mai fusese văzută din 1919 și despre care se credea că a fost pierdută, furată sau retezată — se afla de fapt în siguranță într-o bancă canadiană de zeci de ani, scrie The New York Times într-un articol care prezintă povestea „Diamantului Florentin” și motivul pentru care a stat ascuns un secol.

În 1918, la sfârșitul Primului Război Mondial, Carol I — împăratul Austro-Ungariei și membru al dinastiei Habsburg — a simțit sfârșitul imperiului. Carol era nepotul lui Franz Ferdinand, a cărui asasinare a declanșat conflictul, și a recunoscut amenințările crescânde din partea bolșevicilor și anarhiștilor. Pentru a proteja bijuteriile pe care familia Habsburg le deținea de secole, le-a transportat în Elveția.

Una dintre bijuteriile colecției era o comoară deosebită, un diamant de 137 de carate, admirat nu numai pentru forma sa de pară și nuanța galbenă, ci și pentru istoria sa ilustră. Înainte de Habsburgi, acesta fusese deținut de familia Medici, conducătorii Florenței.

Farmecul diamantului a crescut și mai mult când, la scurt timp după ce Carol și familia sa au părăsit Viena pentru a se exila în Elveția, s-a crezut că acesta a dispărut.

Imagine istorică cu Diamantul Florentin montat într-o broșă (în parte de sus). Foto: wikimedia.org

Timp de decenii, s-a zvonit că ar fi fost furat sau poate tăiat și devenit de nerecunoscut. Mai multe filme și romane, precum „The Imperfects”, și-au bazat intriga pe dispariția sa.

Dar adevărata poveste a ceea ce s-a întâmplat cu diamantul, prezentată acum pentru prima dată de descendenții lui Carol I, este că acesta nu a dispărut niciodată cu adevărat. Acesta se află într-un seif bancar din Canada de când familia a fugit acolo în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit celor trei rude ai familiei Habsburg care luna trecută au invitat The New York Times să inspecteze diamantul și alte bijuterii.

Karl von Habsburg-Lothringen, în vârstă de 64 de ani, nepotul lui Carol I, a declarat într-un interviu că secretul a fost păstrat din respect pentru soția lui Carol, împărăteasa Zita. Ea a împărtășit cu doar două persoane – fiii ei Robert și Rodolphe – locul unde se află diamantul, a spus el, și a cerut ca, din motive de siguranță, acesta să fie ținut secret timp de 100 de ani după moartea lui Carol în 1922. Înainte de a muri, frații au transmis informația propriilor fii, potrivit familiei.

În anii care au urmat, dacă cineva întreba despre diamant, familia spunea că refuză să răspundă din dorința de a proteja bijuteria.



„Cu cât mai puțini oameni știu despre el, cu atât mai mare este siguranța”, a spus von Habsburg-Lothringen. El a declarat că a aflat recent despre existența bijuteriilor de la cei doi veri ai săi – fiul lui Robert, Lorenz von Habsburg-Lothringen, în vârstă de 70 de ani, și fiul lui Rodolphe, Simeon von Habsburg-Lothringen, în vârstă de 67 de ani.

„De-a lungul anilor, sunt sigur că toți am fost întrebați la un moment dat” despre diamant, a spus Karl von Habsburg-Lothringen. „În ceea ce mă privește, nici măcar nu știam de existența diamantului până de curând, așa că mi-a fost ușor să răspund sincer la aceste întrebări.”

Dar acum, odată îndeplinită promisiunea, familia dorește să expună Diamantul Florentin și alte bijuterii în Canada, pentru a mulțumi țării că a primit-o pe împărăteasa și pe copiii ei.

„Ar trebui să facă parte dintr-un fond fiduciar aici, în Canada”, a spus Habsburg-Lothringen. „Ar trebui să fie expus în Canada uneori, pentru ca oamenii să poată vedea aceste piese.”

Într-o după-amiază ploioasă recentă, familia s-a adunat la banca din Canada unde bijuteriile se află de mult timp într-un seif. Stând cu cei doi veri ai săi în jurul unei mese, Habsburg-Lothringen a deschis încet valiza ponosită așezată în fața lor. Cu grijă, a scos hârtia îngălbenită în care era înfășurată fiecare bijuterie, ajungând în cele din urmă la diamant, care încă strălucea și atrăgea privirile.

Toți trei locuiesc acum în Europa și aceasta era prima dată când vedeau diamantele. Diamantul Florentine era învelit separat de celelalte, dar putea fi montat într-o broșă mare, împodobită cu pietre prețioase, care se afla printre obiecte.

Christoph Köchert, de la bijuteria A.E. Köchert, care a fost odată bijuteria curții imperiale a Austriei, a examinat diamantul și a atestat autenticitatea acestuia.

„Modelul său de tăiere corespunde aproape exact cu reprezentările din sursele istorice”, a declarat el într-o declarație. Citând factori suplimentari, el a adăugat: „Toate acestea îmi dau certitudinea că acesta este adevăratul și istoricul Diamant Florentin”.

Colecția include o serie de alte obiecte de bijuterie, printre care un Ordin al Lânii de Aur încrustat cu diamante, ordinul casei familiei Habsburg.

Portretul arhiducesei Maria Maddalena de Austria (1589-1631) împreună cu fiul ei, Ferdinando II de' Medici (1610-1670), purtând diamantul în podoabele de pe cap. Pictură de Justus Sustermans. Foto via wikimedia.org

Scurtă trecere în revistă a proprietarilor diamantului

Karl Habsburg-Lothringen a declarat că a fost cel mai impresionat de medalia care comemorează ordinul, fondat în 1430 la Bruges, Belgia, de Filip cel Bun, duce de Burgundia.

„Este ceva care mă leagă foarte mult de istoria sa și de rolul pe care l-a jucat pentru familie”, a spus el.

Odată cu dispariția liniei masculine a familiei Medici, Diamantul Florentin a devenit proprietatea Casei de Habsburg-Lorraine, înființată în 1736 prin căsătoria dintre Francisc Stefan și arhiducesa Maria Tereza a Austriei, părinții Mariei Antoaneta. Diamantul a împodobit coroana lui Francisc Stefan în timpul încoronării sale ca împărat al Sfântului Imperiu Roman în 1745. Casa a dat naștere tuturor împăraților Sfântului Imperiu Roman din 1440 până în 1806, cu excepția scurtei perioade de interregnum a dinastiei Wittelsbach din 1742-1745. De asemenea, familia a dat naștere împăraților Austriei din 1804 până în 1918.

„Habsburgii sunt cea mai mare dinastie din istoria modernă – istoria Europei Centrale se învârte în jurul lor”, a spus Richard Bassett, membru asociat al Christ’s College, Cambridge, care a scris o carte despre Habsburgi și căruia familia i-a comandat să scrie un raport despre istoria diamantului.

După ce Carol I a murit de pneumonie în Madeira, unde familia se mutase din Elveția, împărăteasa Zita și copiii ei s-au mutat în Spania, apoi în Belgia, în 1929.

Pe măsură ce tensiunile creșteau în Europa, Zita și fiul ei cel mare, prințul moștenitor Otto, s-au opus cu vehemență amenințării naziste în creștere, iar Otto și-a oferit serviciile primei republici austriece, din ce în ce mai fragilă, care se lupta să rămână independentă de al Treilea Reich.

Când naziștii au anexat Austria în 1938, eveniment cunoscut sub numele de Anschluss, Otto a fost declarat dușman al statului. Îngrijorată că Germania era pe punctul de a invada Belgia, Zita a fugit împreună cu cei opt copii ai săi, ajungând în cele din urmă în Statele Unite în 1940, potrivit familiei.

Împărăteasa, au spus membrii familiei, a dus bijuteriile cu ea într-o mică valiză de carton. În cele din urmă, cu ajutorul americanilor, familia a călătorit în Canada și s-a stabilit într-o casă modestă din provincia Quebec.

„Bunica mea se simțea foarte în siguranță — putea în sfârșit să respire”, a spus Karl von Habsburg-Lothringen. „Presupun că, în acea etapă, valiza mică a fost depusă într-un seif bancar și asta a fost tot. Și în acel seif bancar a rămas.”

În 1953, Zita s-a întors în Europa și a lăsat bijuteriile în grija băncii din Quebec. A murit în Elveția în 1989, la vârsta de 96 de ani.

„Cred că voia să se asigure că nu se va întâmpla în timpul vieții ei”, a spus Karl von Habsburg-Lothringen despre reapariția bijuteriilor. „Am sentimentul că era foarte bucuroasă că a reușit să salveze unele obiecte importante ale familiei. Acest lucru era foarte important pentru ea din punct de vedere istoric, deoarece era o persoană care gândea foarte mult în termeni istorici.”

Bijuteriile și hârtia în care erau împachetate în valiza împărătesei Zita. Foto: A.E.Köchert via eldebate.com

Speculații privind soarta bijuteriei

Zvonurile privind dispariția diamantului Florentine au dat naștere la speculații îndelungate.

„O teorie susține că Habsburgii, la fel ca Romanovii după Revoluția Rusă, au vândut diamantul și alte bunuri pentru a obține bani”, se arată într-un articol publicat anul trecut în Artnet, „după care acesta a fost tăiat și vândut unor cumpărători necunoscuți”.

„O ipoteză mai optimistă, dar mai puțin probabilă”, continuă articolul, „susține că Diamantul Florentin nu a fost vândut deloc, ci dat unui servitor al familiei Habsburg care l-a dus în America de Sud și că încă se află acolo, undeva”.

Există chiar și o marcă de parfum numită Florentine Diamond. („Un parfum seducător și sofisticat”, spune producătorul londonez Thameen, „care îmbină tuberosa îmbătătoare cu note bogate de cacao”).

Unii din lumea gemologiei au bănuit că diamantul a fost tăiat din nou pentru a-i ascunde identitatea – similar cu ceea ce se teme că s-a întâmplat cu bijuteriile furate recent de la Luvru. Când un diamant galben, aproximativ jumătate din dimensiunea celui florentin, a apărut la o licitație în 1981, mulți au ajuns la concluzia că provenea cel mai probabil din bijuteria dispărută.

Nu este clar cum au apărut zvonurile despre dispariția diamantului; familia spune că nu ea le-a lansat. Încă din 1921, The Washington Post a raportat că diamantul „a dispărut” și a oferit ipoteze despre ce s-ar fi putut întâmpla cu el.

Raportul lui Bassett menționează că bijuteriile pe care Carol I le-a luat cu el erau enumerate într-un inventar separat de bijuteriile coroanei monarhiei Habsburgice. El a spus că această poziție – că obiectele luate de familie erau proprietatea privată a casei Habsburg-Lorraine – a fost confirmată de un avocat al familiei imperiale în 1921, când guvernul austriac a exercitat presiuni asupra guvernului elvețian pentru returnarea lor.

Deși Prima Republică Austriacă a adoptat în 1919 o lege care expropria proprietatea privată a familiei Habsburg din Austria, Bassett a spus că aceasta nu se aplica bijuteriilor, deoarece la acel moment ele se aflau în afara Austriei.

El a subliniat că indicatoarele de la Muzeul Trezoreriei Imperiale din Viena se referă la bijuteriile pe care Carol le-a luat cu el în exil ca fiind cele care au fost „inventariate ca bijuterii personale”.

Solicitată să comenteze eforturile anterioare ale Austriei de a recupera bijuteriile, o purtătoare de cuvânt a guvernului de la Viena a declarat că nu a putut contacta imediat o persoană care să poată aborda această chestiune.

Familia afirmă că dorește să expună diamantul într-un muzeu canadian în următorii ani. Cu toate acestea, nu există niciun plan de vânzare a diamantului, a declarat aceasta, iar familia a refuzat să speculeze asupra valorii monetare a bijuteriei.

„Este o realizare extraordinară faptul că am reușit să îl păstrăm timp de 100 de ani, practic în incognito”, a spus Bassett. „Este un omagiu uimitor adus hotărârii practice a împărătesei Zita. Și ea era o femeie foarte practică.”

