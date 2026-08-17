Live TV

Erdogan schimbă direcția: aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai este o prioritate pentru Ankara, anunță președintele

Data publicării:
Ursula von der Leyen Visit To Turkey - Ankara
Ursula von der Leyen și președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Critici față de represiunea opoziției 

Președintele turc Recep Tayyip Erdgan a declarat, duminică, că integrarea Turciei în UE nu mai este o prioritate, deși țara nu închide ușa aderării la blocul comunitar, informează DPA.

„Uniunea Europeană nu este o prioritate pentru noi”, a declarat Erdoğan pentru postul de televiziune Al Jazeera. El a spus că Turcia nu a închis ușa aderării, dar că aceasta nu mai are prioritate.

În opinia sa, UE ar fi cea care ar pierde dacă ar continua să respingă Turcia.

Turcia este candidată la aderarea la UE din 1999. Negocierile de aderare au fost deschise în 2005, dar au fost acum înghețate din cauza regresului continuu al țării în ceea ce privește democrația, statul de drept și drepturile fundamentale.

Critici față de represiunea opoziției 

Cel mai recent, conducerea Turciei a fost criticată pentru acțiunile sale împotriva opoziției, în special pentru încarcerarea rivalului lui Erdoğan și fostului primar al Istanbulului, Ekrem İmamoğlu. 

Procesul gigantic, urmărit îndeaproape, împotriva lui İmamoğlu continuă luni la tribunalul din districtul Silivri din Istanbul. İmamoğlu se confruntă cu acuzații precum corupție, spălare de bani și constituire a unei organizații criminale.

Opoziția din Turcia consideră procedurile împotriva lui İmamoğlu ca fiind motivate politic și îl acuză pe Erdoğan că încearcă să-și elimine cel mai important rival cu ajutorul sistemului judiciar. Guvernul neagă că ar influența sistemul judiciar.

Citește și:

Ce prevede „Acordul de apărare comună de la Mecca”, pe care Turcia îl compară cu Articolul 5 al NATO

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jakarta, Indonezia
1
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării...
nicusor dan mirabela gradinaru
2
Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba de Adormirea Maicii...
Schimbarea pașaportului în 2026. Foto Getty Images
3
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Obit Hayden Panettiere
4
A murit actrița Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile din „Nashville” și „Heroes”...
Paradă militară Polonia
5
Țara care și-a dublat în zece ani efectivul forțelor armate și care va avea în curând cea...
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Digi Sport
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Actorul Matt Damon, într-o scenă din filmul „Odiseea”
După succesul filmului lui Nolan, un oraş turc revendică locul de naştere al autorului „Odiseei”: „Homer era unul dintre ai noştri”
Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova.
Rusia cere „lămuriri” Turciei și Statelor Unite cu privire la o posibilă livrare de arme către Ucraina: „Nu este prea târziu”
Trump Air Force One
Operațiunea secretă pentru plecarea lui Trump de la summitul NATO, o improvizație în timp real. Ce spun foști agenți ai Secret Service
Recep Tayyip Erdogan
Erdogan a anunțat ce plan are după acordul de apărare semnat cu Arabia Saudită şi Pakistan
Avioane de luptă F-16 ale Turciei.
Un avion F-16 s-a prăbuşit în timpul unui zbor de antrenament în Turcia. Pilotul s-a catapultat
Recomandările redacţiei
U.S. Soldiers Load Battle Tanks in Romania
Strategia detaliată a NATO pentru un război terestru cu Rusia: drone...
intrarea in sala CCR
CCR a luat decizia în cazul Legii ANI: Amendamentul „Fritz” este...
U.S. President Trump Meets With Japanese Business Leaders In Tokyo
Trump amenință Omanul cu bombardamente dacă „va încurca” discuțiile...
profimedia-1026500014
David Popovici, despre banii pe care statul român îi datorează...
Ultimele știri
O fostă aliată a lui Donald Trump susţine că acesta ia în calcul să atace nuclear Iranul: „Discută la reuniuni strategice”
Lavrov, indignat că ambasadorul Japoniei la Moscova a ignorat convocarea la MAE rus. „Au zis că nu poate veni nici vineri şi nici luni”
Viitorul la putere al lui Benjamin Netanyahu depinde de alegerile primare din propriul partid divizat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii primesc un nou motiv de speranță după 17 august 2026. Nu toate problemele dispar peste noapte, dar...
Cancan
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Fanatik.ro
„Craiova, mult mai periculoasă în 10 oameni”. Eugen Neagoe îl arată cu degetul pe Răzvan Sava după Oțelul –...
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
Giovanni Becali a vorbit despre noua rachetă din SuperLiga: „E ca Dennis Man”. Ce contract are? Exclusiv
Adevărul
Epopeea coloniștilor germani în satele Banatului Montan. Cum au fost primiți și cuvântul emblematic învățat...
Playtech
ANAF caută diferențele dintre venituri și avere. Ce se întâmplă dacă spui că banii provin din economii ținute...
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Întrebat dacă pleacă la Moscova, David Popovici n-a stat la discuții
Pro FM
Povestea mai puțin cunoscută a lui Natalie Imbruglia. A rămas fără bani și a locuit într-un subsol după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Primele detalii oficiale despre moartea lui Hayden Panettiere. Apelul la numărul de urgență a fost făcut de o...
Adevarul
Motorina s-a ieftinit la pompă. Cât costă astăzi în București și cât economisești la un plin. Unde poți...
Newsweek
Vestea anului pentru pensionari. CCR a anunțat când va judeca dacă Legea Pensiilor e constituțională
Digi FM
Iubita lui David Popovici, declarație de dragoste după victoria de la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Următoarea eclipsă totală de Soare va fi cea mai lungă din acest secol. În ce regiuni se va vedea cel mai bine
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine pentru a-și convinge stăpânul să-i dea o felie de pizza: „Se oprește doar când...
Film Now
Imaginea care a cucerit fanii. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, în vacanță alături de copiii lor...
UTV
Dana Scîntei, fosta iubită a lui Azteca, s-a afișat alături de Maduka Okoye. Imaginile au stârnit speculații