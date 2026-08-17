Erdogan schimbă direcția: aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai este o prioritate pentru Ankara, anunță președintele

Președintele turc Recep Tayyip Erdgan a declarat, duminică, că integrarea Turciei în UE nu mai este o prioritate, deși țara nu închide ușa aderării la blocul comunitar, informează DPA.

„Uniunea Europeană nu este o prioritate pentru noi”, a declarat Erdoğan pentru postul de televiziune Al Jazeera. El a spus că Turcia nu a închis ușa aderării, dar că aceasta nu mai are prioritate.

În opinia sa, UE ar fi cea care ar pierde dacă ar continua să respingă Turcia.

Turcia este candidată la aderarea la UE din 1999. Negocierile de aderare au fost deschise în 2005, dar au fost acum înghețate din cauza regresului continuu al țării în ceea ce privește democrația, statul de drept și drepturile fundamentale.

Critici față de represiunea opoziției

Cel mai recent, conducerea Turciei a fost criticată pentru acțiunile sale împotriva opoziției, în special pentru încarcerarea rivalului lui Erdoğan și fostului primar al Istanbulului, Ekrem İmamoğlu.

Procesul gigantic, urmărit îndeaproape, împotriva lui İmamoğlu continuă luni la tribunalul din districtul Silivri din Istanbul. İmamoğlu se confruntă cu acuzații precum corupție, spălare de bani și constituire a unei organizații criminale.

Opoziția din Turcia consideră procedurile împotriva lui İmamoğlu ca fiind motivate politic și îl acuză pe Erdoğan că încearcă să-și elimine cel mai important rival cu ajutorul sistemului judiciar. Guvernul neagă că ar influența sistemul judiciar.

Citește și:

Ce prevede „Acordul de apărare comună de la Mecca”, pe care Turcia îl compară cu Articolul 5 al NATO

Editor : Ș.R.