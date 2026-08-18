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Rusia trece berea și țigările electronice pe lista produselor strategice: ce riscă cei care transportă ilegal aceste mărfuri

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tigari electronice vape
Foto: Getty Images
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Importuri ilegale

Printre produsele nou incluse în lista „produselor strategice” se numără țigările electronice și alte dispozitive electronice pentru fumat, lichidele pentru vape și sărurile de nicotină, precum și vinurile liniștite și spumante, berea și cidrul.

Conform noii reglementări, care intră în vigoare pe 20 august, persoanele surprinse transportând ilegal aceste produse peste granița vamală a Rusiei sau peste granița de stat a Rusiei cu alți membri ai Uniunii Economice Eurasiatice (UEE) ar putea fi pedepsite cu până la cinci ani de închisoare dacă valoarea transportului depășește 100.000 de ruble (aproximativ 1.000 de euro).

Depășirea acestui prag nu determină automat răspunderea penală; trebuie să fie îndeplinite toate elementele constitutive ale infracțiunii.

Anterior, transportul ilegal al unora dintre aceste produse nou adăugate era tratat, în general, ca o contravenție administrativă, care putea duce la amenzi sau muncă obligatorie.

Reglementarea se aplică mărfurilor care trec granița vamală a UEE și granița de stat a Rusiei cu statele membre ale UEE (Rusia, Belarus, Kazahstan, Armenia și Kârgâzstan).

Se preconizează că această măsură va consolida capacitatea Kremlinului de a combate contrabanda și de a colecta veniturile fiscale aferente, în contextul în care economia Rusiei se confruntă cu presiuni tot mai mari, la mai bine de patru ani de la declanșarea războiului pe scară largă împotriva Ucrainei. Deficitul bugetar al Rusiei s-a adâncit brusc pe fondul cheltuielilor militare ridicate și al veniturilor mai slabe din petrol și gaze.

Importuri ilegale

Deși băuturile spirtoase tari și produsele din tutun au fost adăugate pe lista bunurilor strategice în 2022, alte băuturi alcoolice și dispozitivele electronice de fumat nu au fost incluse, creând un vid juridic care a persistat timp de mai bine de trei ani.

Ultimele măsuri de combatere vizează, de asemenea, o piață gri în creștere pentru aceste produse, pe fondul prețurilor ridicate și al rutelor de import mai complexe, ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei.

Exporturile directe de vinuri europene cu prețuri de peste 300 de euro sunt interzise în temeiul sancțiunilor UE. Vinurile europene care ajung totuși în Rusia pe rute intermediare se pot confrunta cu costuri de transport mai mari, taxe vamale și tarife de import rusești, ceea ce duce la creșterea prețului lor final.

Încercările de import ilegal de alcool în Rusia au totalizat 413,5 milioane de ruble (aproximativ 4,2 milioane de euro) anul trecut, potrivit datelor Serviciului Federal Vamal citate de The Moscow Times. Această sumă a crescut față de 266,7 milioane de ruble (aproximativ 2,7 milioane de euro) înregistrate cu un an înainte.

Georgia, Thailanda, Estonia și Turcia s-au numărat printre cele mai frecvente țări de origine ale transporturilor ilegale de alcool către Rusia.

Editor : Sebastian Eduard

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