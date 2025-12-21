Live TV

Personal american a urcat sâmbătă la bordul unei nave în largul coastei Venezuelei şi a confiscat-o, potrivit unui oficial american familiarizat cu situaţia, relatează CNN, remarcând că acţiunea are loc pe măsură ce administraţia Trump intensifică presiunea asupra Caracasului. În același timp, Venezuela a anunțat că Iranul i-a propus cooperarea „în toate domeniile” pentru a combate „pirateria şi terorismul internaţional” al americanilor, scrie News.ro.

A fost al doilea caz cunoscut în această lună în care SUA au interceptat o navă în apropierea Venezuelei şi vine după ce Trump a anunţat în această săptămână o „blocadă” a petrolierelor sancţionate care intră şi ies din ţară. SUA au confiscat pe 10 decembrie un petrolier denumit Skipper, aflat sub sancţiuni din cauza legăturilor sale cu Iranul.

Deşi directiva lui Trump din această săptămână a vizat petrolierele sancţionate, nava confiscată sâmbătă nu se afla sub sancţiuni americane, a precizat oficialul. Confiscarea nu a fost contestată de echipajul petrolierului.

Potrivit oficialului, nava era un petrolier sub pavilion panamez, care transporta petrol venezuelean şi avea ca destinaţie finală Asia.

Operaţiunea de sâmbătă a fost coordonată de Paza de Coastă a SUA, cu sprijinul armatei americane, şi a avut loc în ape internaţionale, a mai spus oficialul.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a cărei agenţie include Paza de Coastă, a publicat sâmbătă după-amiază pe reţelele sociale un videoclip de şapte minute care arată un elicopter planând deasupra petrolierului. Ea a scris că nava a fost interceptată într-o „acţiune desfăşurată înainte de zori” de Paza de Coastă, cu sprijinul Departamentului Apărării, şi că aceasta a acostat ultima dată în Venezuela.

„Statele Unite vor continua să urmărească transportul ilegal de petrol sancţionat, care este folosit pentru a finanţa narco-terorismul în regiune”, a declarat ea.

Ministrul de Externe al Venezuelei a anunţat sâmbătă că Iranul şi-a oferit cooperarea pentru a face faţă la ceea ce a descris drept „acte de piraterie” şi „terorism internaţional” ale guvernului SUA.

Ministrul de Externe Yván Gil a scris pe Telegram că a vorbit telefonic cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, pentru a trece în revistă relaţiile bilaterale şi pentru a discuta „evoluţiile recente din Caraibe, în special ameninţările”, precum şi „furtul navelor încărcate cu petrol venezuelean”.

Gil a spus că Teheranul şi-a exprimat „solidaritatea deplină” cu Venezuela şi a oferit cooperare „în toate domeniile” pentru a contracara acţiunile SUA, despre care a afirmat că încalcă dreptul internaţional.

Discuţia cu şeful diplomaţiei iraniene s-a axat pe „evenimentele recente din Caraibe, în special ameninţările, actele de piraterie ale Statelor Unite şi furtul navelor care transportau petrol venezuelean”, a scris ministrul venezuelean de externe.

„Venezuela a primit o dovadă de solidaritate totală din partea guvernului Republicii Islamice Iran, precum şi oferta sa de cooperare în toate domeniile pentru a combate pirateria şi terorismul internaţional pe care Statele Unite încearcă să le impună prin forţă”, a subliniat el, după discuţia cu omologul său iranian, Abás Araqhchi.

Iranul a ajutat deja Venezuela furnizându-i combustibil, alimente şi medicamente. China şi Rusia, alte ţări aliate ale Venezuelei, şi-au exprimat, de asemenea, solidaritatea cu preşedintele Maduro în faţa desfăşurării militare americane.

Coroborate cu ameninţările lui Trump privind lovituri terestre pe teritoriul Venezuelei, confiscările de nave au sporit presiunea asupra Caracasului, vizând principala sa sursă de venit, care era deja afectată după noile sancţiuni impuse sectorului petrolier la începutul acestui an.

SUA se află acum de câteva luni într-o campanie de presiune asupra Venezuelei, care a inclus desfăşurarea a mii de militari şi a unui grup de atac al unui portavion în Caraibe, atacuri împotriva unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri şi ameninţări repetate la adresa preşedintelui Nicolás Maduro.

