Donald Trump a ordonat „o blocadă totală şi completă” împotriva petrolierelor sancţionate care vin sau pleacă din Venezuela

Donald Trump și Nicolas Maduro
Donald Trump și Nicolas Maduro. Colaj foto: Profimedia Images

Preşedintele Donald Trump a afirmat, marţi, că ordonă o „blocadă totală şi completă” împotriva petrolierelor sancţionate care vin sau pleacă din Venezuela, sporind presiunea pe regimul liderului Nicolas Maduro şi sugerând o motivaţie economică pentru campania Armatei SUA în regiune, scrie News.ro.

Evidenţiind cuvintele „blocală totală şi completă” cu majuscule, într-o postare pe Truth Social, Trump a indicat colecţia vastă de bunuri militare în regiune, a sugerat că ar putea urma mai multe şi a vizat nominal regimul lui Maduro. El a sugerat, de asemenea, Venezuelei să cedeze teren, petrol şi bunuri Statelor Unite, făcând evident astfel că unul dintre scopurile campaniei sale militare nu este doar legat de a contracara traficul de droguri.

„Venezuela este înconjurată complet de cea mai mare armada constituită vreodată în Istoria Americii de Sud. Ea doar va creşte şi şocul lor nu va semăna cu ceva ce au văzut până acum – Până atunci când vor reda Statelor Unite ale Americii tot Petrolul, Terenul şi alte Bunuri pe care le-au furat anterior de la noi”, a afirmat Trump marţi noapte.

Alături de ameninţarea lui Trump cu atacuri terestre pe teritoriul venezuelean, mişcarea sporeşte presiunea pe Caracas vizând „ancora sa de salvare” economică, supusă deja unei tensiuni după noile sancţiuni asupra sectorului petrolier din cursul acestui an şi confiscării, de săptămâna trecută, a unui petrolier plin cu petrol venezuelean.

Venezuela a criticat aspru anunţul, într-un comunicat de marţi, numindu-l „o ameninţare nechibzuită şi gravă”.

Anunţul lui Trump a subliniat, de asemenea, concentrarea preşedintelui asupra petrolului ţării, afirmând că SUA  ar trebui să aibă acces la acesta dacă Maduro este înlăturat. Compania controlată de stat Petróleos de Venezuela controlează industria petrolului din ţară. Chevron, cu sediul la Houston, este singura companie din SUA care forează în Venezuela şi plăteşte un procent din producţie către PDVSA.

Companiile americane au avut o prezenţă mult mai mare pe câmpurile petroliere ale Venezuelei până când ţara a preluat acest sector sub controlul statului, în 1970. Trump nu a făcut un secret din dorinţa sa ca SUA să revină în industria petrolieră a ţării.

Rezervele de petrol ale Venezuelei sunt cele mai mari din lume, dar sunt exploatate mult sub potenţial, din cauza sancţiunilor internaţionale. O mare parte din petrolul ţării este vândut către China.

Guvernul SUA a impus sancţiuni Venezuelei începând din 2005, iar prima administraţie Trump a blocat efectiv, în 2019, toate exporturile de ţiţei către Statele Unite de către PDVSA. În 2022, preşedintele de atunci, Joe Biden, a oferit Chevron o permisiune de a opera în Venezuela, ca parte a unei încercări de a scădea preţul benzinei.  Trump a revocat această licenţă în martie, dar ulterior a reemis-o, cu condiţia ca profitul să nu meargă către guvernarea Maduro.

În postarea sa pe Truth Social, Trump a acuzat „regimul ilegitim Maduro” că foloseşte petrol furat pentru a „se finanţa pe sine, terorismul cu droguri, traficul de persoane, crimele şi răpirile”.

Administraţia Trump a lansat atacuri asupra unor nave suspectate că transportau droguri, în Caraibe, iar preşedintele a afirmat în mod repetat că vor urma atacuri terestre.

Oficialii au prezentat operaţiunea ca având ca scop contracararea traficului de narcotice, însă marţi,  Vanity Fair a publicat interviuri în care şeful de cabinet de la Casa Albă Susie Wiles a indicat că eforturile sunt legate de a pune presiune pe Maduro pentru a pleca.

CNN a cerut un punct de vedere de la Casa Albă şi de la Comandamentul de Sud, responsabil pentru operaţiunile militare în cea mai mare parte din America Latină şi Caraibe, pentru a oferi mai multe detalii despre blocadă.

Comunicatul guvernului din Venezuela a deplâns gestul, afirmând că Trump „urmăreşte să impună, într-o manieră absolut iraţională, o aşa-zisă blocadă militară navală împotriva Venezuelei cu scopul de a fura bogăţiile care aparţin Patriei noastre”.

Guvernul a reafirmat suveranitatea Venezuelei şi a afirmat că ambasadorul său la Naţiunile Unite „va trece imediat la a denunţa această încălcare gravă a Dreptului internaţional”.

Blocadele sunt considerate, potrivit unor tratate internaţionale, acte de război.

Un document de la Departamentul Justiţiei din 1961, când tensiunile între SUA şi Cuba era ridicate, a afirmat că preşedintele ar putea institui o blocadă împotriva Cubei, dar a notat că „o blocadă este un act beligerent care, ca chestiune de drept internaţional, este justificat în mod obişnuit doar dacă există o stare de război, legală sau de facto”.

Înainte de anunţul lui Trump, Maduro a lăudat Venezuela pentru că „s-a dovedit a fi o ţară puternică” în faţa campaniei de presiuni a SUA.

„Venezuela a denunţat, confruntat şi înfrânt, timp de 25 de săptămâni, o campanie de agresiune multidimensională, de la terorism psihologic la pirateria corsarilor care au atacat petrolierul”, a declarat, anterior în cursul zilei de marţi, Maduro, la televiziunea de stat, adăugând: „Am jurat să apărăm patria şi că pe acest pământ pacea şi fericirea împărtăşită vor triumfa”.

Citește și:

ANALIZĂ Va invada Trump Venezuela? Vocile din urechea liderului SUA care susțin o intervenție în țara sud-americană și consecințele posibile

