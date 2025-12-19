Donald Trump lasă deschisă opțiunea unui război cu Venezuela: „Nu exclud această posibilitate, nu”
Preşedintele american Donald Trump a susținut, în cadrul unui interviu acordat NBC News și difuzat vineri, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, relatează Reuters şi Xinhua, conform Agerpres.
„Nu exclud această posibilitate, nu”, a spus liderul american pentru NBC News într-un interviu telefonic, întrebat dacă exclude posibilitatea unui război cu Venezuela. Cel de-al 47-lea președinte al SUA a mai precizat că vor fi sechestrate noi petroliere în apropierea apelor teritoriale ale Venezuelei, potrivit interviului publicat.