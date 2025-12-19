Donald Trump lasă deschisă opțiunea unui război cu Venezuela: „Nu exclud această posibilitate, nu”

Preşedintele american Donald Trump a susținut, în cadrul unui interviu acordat NBC News și difuzat vineri, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, relatează Reuters şi Xinhua, conform Agerpres.

„Nu exclud această posibilitate, nu”, a spus liderul american pentru NBC News într-un interviu telefonic, întrebat dacă exclude posibilitatea unui război cu Venezuela. Cel de-al 47-lea președinte al SUA a mai precizat că vor fi sechestrate noi petroliere în apropierea apelor teritoriale ale Venezuelei, potrivit interviului publicat.

Afirmația vine în contextul în care Donald Trump a ordonat marţi o „blocadă" asupra tuturor petrolierelor vizate de sancţiuni care intră şi ies din Venezuela, în ultima decizie a Washingtonului pentru a creşte presiunea asupra guvernului lui Nicolas Maduro, vizând principala sa sursă de venit.

Totodată, Rusia a anunțat joi că speră ca administrația Trump să nu facă o greşeală fatală în privinţa Venezuelei, în timp ce China a acuzat o „intimidare unilaterală”.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări a Reuters de a comenta declaraţiile preşedintelui american.

Citește și:

„Nu am rezista două ore într-un război convențional”. Strategia dublă pe care Venezuela ar adopta-o în cazul unui atac al SUA

„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este binevenit în țara sa: Este un tip dur

Editor : A.M.G.