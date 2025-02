Un preot italian apropiat de Suveranul Pontif a fost informat că a fost ținta unui instrument de supraveghere utilizat de un guvern

Un preot italian care are o relație apropiată cu Papa Francisc și a fost anterior în contact telefonic cu acesta a fost informat că a fost ținta unui instrument sofisticat de supraveghere utilizat de un guvern, o dezvăluire care va crește presiunea asupra guvernului Giorgia Meloni după alte cazuri similare.

Părintele Mattia Ferrari este capelan pe nava de salvare a migranților deținută de ONG-ul Mediterranea Saving Humans, al cărui fondator, Luca Casarini, a dezvăluit luna aceasta că a fost victima unui atac spyware de nivel militar.

Ferrari a declarat că a fost notificat de Meta, proprietarul Facebook, WhatsApp, Instagram și Threads, în februarie 2024 că a fost ținta unui „atac sofisticat susținut de entități guvernamentale neidentificate”.

Nu au fost furnizate informații suplimentare, dar notificarea a venit la câteva luni după ce Ferrari, Casarini și David Yambio, un activist pentru drepturile omului cu sediul în Italia și, de asemenea, victimă a unui atac cu spyware, s-au întâlnit cu Papa la Vatican, la domiciliul acestuia. Întâlnirea a avut ca scop consolarea unui bărbat din Camerun care și-a pierdut soția și copilul în deșertul dintre Tunisia și Libia în iulie 2023, după ce a fost returnat acolo de autoritățile tunisiene.

Mai multe ținte

„Nu a fost o veste plăcută când am descoperit că telefonul meu fusese atacat”, a declarat Ferrari pentru The Guardian. „Când am aflat că Luca a fost spionat, am știut că și eu aș putea fi o țintă. Cred că este destul de clar că agențiile guvernamentale sunt în spatele acestei acțiuni. Din păcate, de mulți ani, solidaritatea a devenit aproape o crimă.”

Ferrari a fost în contact telefonic strâns cu papa și s-a întâlnit cu acesta în numeroase alte ocazii, posibil inclusiv în perioada în care se presupune că a fost vizat. Francisc a scris, de asemenea, prefața la o carte a lui Ferrari.

Suveranul pontif, care se află acum în stare critică în spital, luptându-se cu pneumonia și alte afecțiuni, a vorbit despre Ferrari în timpul unui interviu acordat televiziunii italiene în ianuarie: „Părintele Mattia este un tip bun, lucrează bine”, a spus papa. „Am vorbit cu el la telefon”.

Ferrari a spus: „A face bine oamenilor, a-i ajuta pe cei în nevoie, pare să fi devenit un act subversiv care trebuie pedepsit. Este o chestiune serioasă și sper că cineva va face lumină în ceea ce s-a întâmplat. Acum cerem transparență și adevăr”.

Presiuni către guvernul Meloni

Liderii opoziției au reînnoit apelurile către Meloni - a cărui administrație a negat că serviciile de informații interne sau guvernul s-ar afla în spatele presupuselor atacuri de supraveghere - pentru a aborda problema în parlament.

Săptămâna trecută, Lorenzo Fontana, președintele parlamentului italian, acționând în numele guvernului, a semnat un document care a invocat o regulă care permite guvernului să se abțină de la a răspunde la întrebări privind scandalul, susținând că „toate informațiile neclasificate au fost deja împărtășite” și că orice alte detalii se află sub incidența normelor privind secretul de stat.

Francesco Cancellato, un jurnalist de investigație, a fost, de asemenea, o victimă a spyware-ului.

Software destinat infractorilor

„Povestea activiștilor și jurnaliștilor spionați capătă elemente din ce în ce mai tulburătoare”, a declarat Elly Schlein, liderul Partidului Democrat de centru-stânga. „Mattia Ferrari, un preot activ în cadrul Mediterranea, a fost, de asemenea, spionat cu un software instalat pe telefonul său. Guvernul, și în special Giorgia Meloni, trebuie să nu mai fugă și [trebuie] să clarifice urgent cine îi spionează pe jurnaliști și activiști.”

Nu este clar cine s-a aflat în spatele țintei lui Ferrari. Casarini și Cancellato au fost notificați de WhatsApp, care a declarat că spyware-ul utilizat în încălcare a fost realizat de Paragon, o companie cu sediul în Israel care și-a suspendat de atunci relațiile cu Italia. Nouăzeci de persoane, dintre care șapte în Italia, au fost vizate de încălcare. Spyware-ul produs de Paragon este destinat infractorilor.

Yambio, între timp, a fost notificat de Apple în noiembrie cu privire la „un atac de spyware mercenar”, deși nu a specificat ce instrument de supraveghere a fost utilizat.

Problema este investigată de cercetătorii de la Citizen Lab de la Universitatea din Toronto.

„Această notificare este îngrijorătoare deoarece vizează un anumit grup de persoane, dar indică în mod clar țintirea cu o tehnologie diferită susținută de guvern”, a declarat John Scott-Railton, cercetător principal la Citizen Lab. „Este clar o alarmă care indică în mod clar că se întâmplă ceva grav.”

Editor : S.S.