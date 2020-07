Un rechin din specia Marele Alb a fost filmat în timp ce atacă și îneacă o balenă cu cocoașă, acesta fiind primul atac de acest tip surprins de o cameră video, informează Newsweek.com.

Atacul a avut loc în largul coastei Africii de Sud, iar în filmarea realizată din dronă se vede cum rechinul mușcă coada balenei tinere, probabil pentru a-i provoca sângerări, iar apoi încearcă să o tragă sub apă, până la urmă înecând-o.

Ryan Johnson, cercetătorul coordonator pentru programul Blue Wilderness Research Unit, a filmat incidentul din întâmplare. Johnson a fost contactat de NSRI (National Sea Rescue Institute) și i s-a spus că o balenă a rămas prinsă într-o plasă. Se presupunea că balena era moartă, așa că Ryan Johnson s-a dus la fața locului crezând că va surprinde momentul în care cadavrul devine o sursă de hrană. Cu toate acestea, a descoperit că balena era slăbită, dar vie.

"Am conștientizat că urmăresc un moment de pradă când am văzut rechinul că încearcă să muște coada balenei", a declarat Ryan Johnson pentru Newsweek. "Nu am realizat ce moment unic am surprins decât atunci când s-a terminat".

Balena atacată era tânără, avea 11 metri lungime, și se separase de grupul său, devenind vulnerabilă. Rechinul era o femelă de 4 metri monitorizată de cercetători, botezată Helen. O balenă cu cocoașă adultă ar fi putut provoca răni grave unui rechin, fie el și din specia Marele Alb, făcând astfel de atacuri puțin probabile. "Această balenă era slăbită și i-a dat rechinului încrederea de a desfășura atacul", a povestit Ryan Johnson.

În prezent, bateria dispozitivului de monitorizare prins pe Helen s-a terminat, iar cercetătorii nu o mai pot monitoriza. Johnson și colegii lui au încearcat să afle dacă atacul a fost o întâmplare sau dacă se produce în mod obișnuit, dar nu a mai fost surprins până acum. "Nu am găsit dovezi. Cred că acest comportament este foarte rar și trebuie întruniți anumiți factori pentru a se produce. Este nevoie de o balenă slăbită care să treacă printr-o zonă populată de rechini și un rechin foarte încrezător", spune cercetătorul.

Momentul atacului a fost inclus într-un documentar care urmează să fie difuzat pe postul National Geographic.

