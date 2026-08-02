O rafinărie de petrol rusă, o bază aeriană și un depozit Wildberries, lovite de forțele ucrainene

Forțele ucrainene au lovit în noaptea de 1 spre 2 august o bază aeriană rusă din Engels, o rafinărie de petrol din Saratov și un depozit al gigantului rus de comerț online Wildberries din Novosemeikino, au relatat canalele de monitorizare. Ministerul Apărării din Rusia a afirmat dimineață că a distrus 635 de drone ucrainene în noaptea de sâmbătă spre duminică, deasupra mai multor regiuni de pe teritoriul său și din Crimeea, scrie Kyiv Independent.

În orașul rus Engels, au fost semnalate explozii în urma atacului forțelor ucrainene asupra unei baze aeriene, potrivit canalului Telegram Exilenova Plus.

De asemenea, a izbucnit un incendiu la o rafinărie de petrol din orașul vecin Saratov, după ce aceasta a fost lovită de drone ucrainene, a relatat sursa respectivă.

Două persoane au murit în urma atacurilor, iar infrastructura civilă din ambele orașe a fost avariată, a declarat Roman Busargin, guvernatorul regiunii Saratov, potrivit Kyiv Independent.

În localitatea Novosemeikino din regiunea Samara, un depozit al companiei Wildberries a luat foc după ce a fost lovit, a relatat ulterior Exilenova Plus.

Guvernatorul regiunii Samara, Viaceslav Fedorișcev, a declarat că spațiul aerian deasupra regiunii a fost închis din cauza amenințării unui atac cu drone. Aceste informații nu au putut fi verificate imediat de Kyiv Independent.

În ultimele săptămâni, forțele ucrainene au desfășurat o campanie susținută de atacuri împotriva centrelor logistice ale Wildberries din întreaga Rusie.

Wildberries prezintă pe site-ul său o gamă de echipamente militare, inclusiv componente pentru drone și veste antiglonț. Între timp, divizia bancară a companiei a fost sancționată de UE în luna iulie pentru contribuția sa financiară la bugetul de stat al Rusiei.

La rândul său, pe 1 august, Rusia a lovit un depozit aparținând Rozetka, cel mai mare retailer online din Ucraina, ucigând un angajat și rănind alți șapte.

Ucraina lovește în mod regulat infrastructura militară adânc în teritoriul Rusiei și în teritoriile ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a-și continua războiul.

În seara zilei de 31 iulie, flăcările au cuprins o fabrică petrochimică rusă din Republica Tatarstan, potrivit canalelor de monitorizare și fotografiilor și videoclipurilor realizate de martori oculari, publicate pe rețelele sociale.

În cadrul unor atacuri separate, anterior în aceeași zi, Ucraina a lovit o rafinărie de petrol din regiunea Volgograd a Rusiei și a lovit o fabrică de avioane din orașul Ievpatoriia din Crimeea ocupată de Rusia, au confirmat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Statul Major General.

Între timp, Rusia continuă atacurile mortale asupra orașelor din toată Ucraina, vizând infrastructura civilă, inclusiv clădirile rezidențiale.

Cel puțin nouă persoane au fost ucise și peste 30 rănite în urma unui alt atac masiv cu rachete balistice al Rusiei asupra Kievului, în noaptea vineri spre sâmbătă.

Editor : Marina Constantinoiu