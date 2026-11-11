Belgia ar putea permite raiduri în locuințe pentru expulzarea migranților fără acte. Activiștii avertizează asupra unei „legi a fricii”

O lege adoptată de parlamentarii belgieni ar putea permite poliției să intre cu forța în locuințe pentru a-i găsi și reține pe migranții fără documente care au primit ordin să părăsească țara. Măsura, care ar urma să intre în vigoare în primăvara anului viitor, este criticată de organizațiile pentru drepturile omului, care avertizează că ar putea transforma locuințele private în spații de aplicare a legislației privind imigrația și ar putea alimenta teama în rândul familiilor, potrivit The Guardian.

Belgia ar putea introduce raiduri la domiciliu după modelul celor desfășurate de Serviciul american pentru Imigrare și Vamă (ICE), au avertizat activiștii pentru drepturile omului. Parlamentarii au aprobat o lege care permite poliției să intre cu forța în locuințe pentru a-i găsi și reține pe migranții fără documente care urmează să fie expulzați.

De mai multe luni, în Belgia are loc o dezbatere intensă pe tema măsurilor adoptate de coaliția de dreapta aflată la guvernare, menite să accelereze expulzarea persoanelor cărora li s-a refuzat dreptul de ședere în țară.

Înaintea votului parlamentar de vinerea trecută, în întreaga țară au avut loc peste 60 de proteste. Măsurile au fost criticate și de organizații neguvernamentale, judecători și asociații ale avocaților. Unii dintre contestatari au făcut comparații cu situația din Statele Unite, unde arestările efectuate de ICE s-au înmulțit semnificativ în timpul administrației lui Donald Trump.

Poliția ar putea intra în locuințe fără acordul proprietarilor

Legea, care ar urma să intre în vigoare în primăvara anului viitor, îi permite serviciului belgian de imigrare să solicite unui judecător de instrucție autorizarea intrării în locuințe în care s-ar putea afla persoane fără documente. Măsura se aplică inclusiv caselor și apartamentelor în care migranții sunt găzduiți de prieteni sau de membri ai familiei.

În baza mandatului judecătoresc, poliția va putea intra în locuințe fără consimțământul celor care le ocupă, în intervalul orar 5:00-21:00, inclusiv în prezența copiilor. Odată ajunși în interior, polițiștii vor putea reține persoanele vizate și vor putea căuta documente de identitate.

„Este o lege a fricii”, a declarat Carine Thibaut, directoarea secțiunii francofone din Belgia a organizației Amnesty International, referindu-se la efectele pe care astfel de raiduri le-ar putea avea asupra copiilor și asupra persoanelor care le oferă migranților un adăpost.

„Aceasta răspândește cu adevărat frica”, a adăugat ea.

Autoritățile belgiene susțin că măsurile îi vor viza pe cei cărora li s-a respins cererea de azil, care au ignorat ordinele de părăsire a țării și care sunt considerați o amenințare la adresa ordinii publice sau a securității naționale.

Criticii acuză că legea confundă lipsa documentelor cu delincvența

Mai multe organizații și specialiști în drept au atras atenția că legea nu definește suficient de clar ce înseamnă o amenințare la adresa ordinii publice. Criticii au invocat situații în care astfel de termeni au fost folosiți pentru a descrie persoane care au muncit fără forme legale, au trecut pe roșu la semafor sau au furat din magazine.

În aceste condiții, susțin contestatarii, judecătorii vor avea o marjă largă de apreciere atunci când vor decide dacă autorizarea intrării în locuințe private este justificată pentru aplicarea legislației privind imigrația.

Potrivit Amnesty International, judecătorii nu ar dispune de competențe de anchetă depline și ar avea posibilități limitate de a solicita informații suplimentare. În plus, legea nu ar prevedea o cale prin care persoanele vizate să poată face apel sau să conteste deciziile.

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„Ei spun mereu că este vorba despre infractori”, a afirmat Carine Thibaut. „Noi le răspundem că au deja toate instrumentele necesare pentru a aborda această problemă, deoarece pot face acest lucru prin intermediul sistemului judiciar obișnuit.”

Amnesty International se numără printre cele 20 de organizații pentru drepturile omului care au avertizat că legea riscă să perpetueze confuzia dintre lipsa unui statut legal și delincvență.

„Locuința este inviolabilă. Acest principiu constituțional nu ar trebui să depindă niciodată de statutul administrativ al celor care locuiesc acolo”, au transmis organizațiile.

Avertismente privind extinderea măsurilor în Uniunea Europeană

Critici similare au fost formulate și de Platforma pentru Cooperare Internațională privind Migranții fără Documente (Picum), cu sediul la Bruxelles.

„Acest lucru nu are absolut nimic de-a face cu persoanele care au comis infracțiuni”, a declarat Chiara Catelli, responsabilă de activitățile de advocacy ale organizației. „Este vorba, de fapt, despre dorința de a repatria persoane, de a le expulza, ceea ce reprezintă o procedură administrativă.”

Ea a avertizat asupra consecințelor pe care raidurile la domiciliu le-ar putea avea asupra familiilor, făcând trimitere la operațiunile desfășurate în Statele Unite.

„Cu toții am văzut consecințele devastatoare ale raidurilor la domiciliu din SUA, unde acestea alimentează frica și violența și destramă familiile. Este extrem de îngrijorător faptul că un stat membru al UE se îndreaptă acum în aceeași direcție”, a spus Catelli.

Reprezentanta Picum a amintit că măsuri similare, considerate restrictive, sunt deja în vigoare în țări precum Țările de Jos și Germania. De asemenea, regulamentul privind returnările, aprobat recent la nivelul Uniunii Europene și menit să accelereze expulzările, include prevederi asemănătoare. În opinia sa, acest lucru ar putea încuraja și alte state membre să adopte măsuri comparabile.

„Ne temem cu adevărat că acesta este începutul unui fenomen care se va extinde tot mai mult”, a afirmat ea.

La rândul său, Carine Thibaut a avertizat că astfel de măsuri riscă să ducă la restrângerea treptată a drepturilor fundamentale.

„Este începutul reducerii statului de drept și al respectului pentru drepturile omului”, a spus reprezentanta Amnesty International. „De data aceasta vizează persoanele fără documente; după aceea, ar putea fi persoanele care consumă droguri. Așa se demontează încet-încet o societate bazată pe drepturile omului, pe respectul pentru justiție și pe separarea puterilor”, a avertizat ea.

Editor : C.A.