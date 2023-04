Prima țară care aprobă un vaccin "revoluționar" împotriva malariei, boala care ucide peste 600.000 de oameni pe an

Ghana urmează să devină prima țară care va aproba un nou vaccin pentru malarie considerat "revoluționar" de oamenii de știință care l-au creat.

Vaccinul R21 pare să fie extrem de eficient, în comparație cu tentativele anterioare de a dezvolta un vaccin pentru malarie, informează BBC.

Autoritățile ghaneze din domeniul sanitar au evaluat ultimele date privind siguranța și eficiența vaccinului, care nu este încă disponibil publicului, și au decis să îl autorizeze.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ia îl calcul, de asemenea, aprobarea vaccinului.

Malaria ucide aproape 620.000 de oameni pe an, în special copii.

Fabricarea unui vaccin să protejeze corpul omenesc de virusul malariei a fost o provocare științifică uriașă, începută acum peste 100 de ani.

Datele preliminare din studiile desfășurate în Burkina Faso arată că vaccinul R21 are o eficiență de 80% când este administrat sub forma a trei doze inițiale, urmate de o doză booster un an mai târziu.

Cu toate acestea, folosirea la scară largă a vaccinului depinde de rezultatele unui studiu uriaș, care implică 5000 de copii. Rezultatele urmau să fie gata la finalul lui 2022, însă nu au fost publicate până acum. Totuși, ele au fost făcute disponibile pentru guvernele unor țări africane și oameni de știință.

Potrivit BBC, datele din studiu ar fi consecvente cu studiile din trecut pe acest vaccin.

Autoritățile din Ghana, care au văzut datele, au aprobat folosirea vaccinului R21 pentru copii cu vârste între 5 luni și 3 ani. Alte state africane studiază datele, la fel și OMS.

Profesorul Adrian Hill, director al Institutului Jenner de la Universitatea Oxford, unde vaccinul a fost creat, spune că țările africane vor să decidă de data aceasta, după ce au fost lăsate în urma la distribuirea vaccinului anti-COVID în pandemie. Hill estimează că vaccinul R21 va avea un mare impact asupra mortalității infantile provocate de malaria în următorii ani, iar pe termen lung să contribuie să eradicarea bolii.

Un institut din India este pregătit să producă între 100 și 200 de milioane de doze pe an, iar o altă unitate de producție se construiește în Accra, Ghana. Prețul unei doze de vaccin R21 ar urma să fie de câțiva dolari.

