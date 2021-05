Castelul Riegersburg deținut de prințul din Austria care l-a omorât pe ursul Arthur a fost „atacat” virtual cu stele puține și comentarii negative. În doar câteva ore, pagina de internet dedicată domeniului princiar, care este și obiectiv turistic, s-a umplut de recenzii negative, cele mai multe dintre ele postate de români care au vrut să răzbune moartea animalului. Deja s-au strâns câteva mii de comentarii.

Dacă joi dimineață, majoritatea comentariilor cotau domeniul Riegersburg cu 5 stele, în câteva ore s-au strâns peste 11.000 de recenzii negative care fac aluzie la escapada cinegetică a prințului în România, iar evaluarea castelului a scăzut la 2 stele.

„Ucigașule de urși! Să-ți fie rușine, vânătorule de trofee fără niciun respect pentru mediu” - sună, de pildă, unul dintre comentarii. Există deja și un hashtag #Arthur, iar un altul #EusuntArthur.

Pe site-ul specializat Tripadvisor, a apărut și un avertisment: „Din cauza unui eveniment recent care a atras atenția presei și a provocat un aflux de comentarii care nu descriu o experiență directă am suspendat publicarea de noi recenzii. Dacă ați avut o experiență directă la această proprietate, vă rugăm reveniți mai târziu, vă așteptăm cu nerăbdare recenzia”.

Între timp, în România a fost deschis și un dosar penal în cazul uciderii ursului Arthur, pentru braconaj și uz de armă. Dosarul a fost deschis la Parchetul din Târgu Secuiesc.

Cum a apărut scandalul ursului Arthur

Un prinț din Austria a plătit 7.000 de euro ca să împuște cel mai mare urs din România. Așa s-ar rezuma scandalul care a izbucnit în România. Botezat Arthur, animalul avea 17 ani și un punctaj de 593 din cele 600 posibile, în termeni de trofeu de vânătoare. Este cel mai mare urs observat în România şi foarte probabil, din Europa. Animalul sălbatic se afla într-o arie naturală protejată.

Urșii bruni sunt o specie protejată în toată Europa, iar în România uciderea lor se poate face doar pe baza unei derogări speciale, acordate de Ministerul Mediului.

O autorizația fusese emisă în ianuarie, în urma unor cereri depuse încă din august anul trecut de o asociație de vânătoare din Covasna. De fapt, trebuia împușcată o ursoaică care se obișnuise să vină să caute mâncare în gospodăriile oamenilor din Covasna.

Oficialii se încurcă acum în explicații și declarații. Șeful Gărzii de Mediu are suspiciuni de braconaj. Ministrul Mediului îl acuză că se antepronunță și anunță că face o anchetă să vadă dacă a fost împușcat ursul care trebuia. Iar premierul nu e sigur că Arthur era cel mai mare urs din România.

Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein ar fi bărbatul care l-a împușcat pe Arthur. Rezident în Riegersburg, localitate situată în regiunea austriacă Stiria, el este medic și are trei copii. Acum, riscă o acuzație de braconaj.

Șefii Asociației de Vânătoare din Covasna au refuzat să explice cum stă situația din punctul lor de vedere. Iar primarul localității pe raza căreia se află fondul de vânătoare susține că și ursul ucis de prinț ar fi creat în ultima vreme mai multe stricăciuni.

„36 de oi o omorât numai anul trecut în august. Numai că anul trecut nu s-a primit autorizație”, a declarat Pénzes Ágoston, primarul din Ojdula. „Totul se face legal, deci nu are voie nimeni să împuște un urs dacă nu are autorizație de împușcare, dacă nu are autorizație omul să fie vânător”, subliniază primarul.

„A fost legal. Atât vă pot spune. De ce s-a împușcat? Aia e o altă mâncare de pește”, a declarat Gheorghe Neagu, director executiv la Agenția de Protecția Mediului Covasna. „Ce s-a recoltat și ce s-a făcut, aia nu e treaba noastră, a agenției. În cerere nu a fost specificat ursoaică. A fost specificat urs”, a precizat oficialul.

Urșii apărați de lege nu sunt văzuți însă cu ochi buni de localnicii din Covasna:

„Mi-a omorât acum doi ani aici o vacă, am toate documentele”.

„Nu putem să ieșim nici după urzică pentru porci”.

„Vine în fiecare seară cu trei pui. Prea s-au înmulțit urșii, ar trebui făcut ceva”.

Cine este prințul Emanuel von und zu Liechtenstein

Prințul care l-a împușcat pe Arthur a avut permis de vânătoare în România pentru doar 5 zile, între 12 și 16 martie. Acum, după ce Agent Green și o organizație de mediu din Austria au denunțat gestul său, prințul spune că nu vrea să fie implicat în această discuție. De altfel, răspunsul oficial sună astfel: „Nu comentăm asupra unei chestiuni private, al cărei conținut nu îl cunoaștem”.

Emanuel von und zu Liechtenstein este numele prințului considerat responsabil de uciderea ursului din România. Are 32 de ani, este singurul fiu al cuplului regal Nikolaus și Margaretha de Liechtenstein și al 16-lea în linia succesiunii la tron.

Nepot al actualului principe, Hans Adam al II-lea, Emanuel spunea la un moment dat într-un interviu că între el și unchiul său există o legătură puternică și că se întâlnesc la fiecare doi ani, în Viena. Și, încă un detaliu pe care a ținut să-l precizeze în interviul respectiv: este rezident în Austria, dar nu și cetățean al acestei țări, ci cetățean al statului Liechtenstein.

Prințul este un vânător cunoscut în Europa și un colecționar de trofee cu renume printre pasionații de vănătoare. Are afaceri în toată lumea și este tatăl a trei copii. De profesie medic, prințul Emanuel lucrează doar 70-80 de zile pe an. O meserie pe care o îmbină cu administrarea superbului castel Riegersburg și a domeniului uriaș din landul Stiria, domeniu care datează din jurul anului 1100.

La scurt timp după vestea uciderii ursului din România, jurnaliștii occidentali au încercat să obțină o reacție din partea prințului în legătură cu acest subiect. Au primit, însă, doar un răspuns lapidar din partea celui considerat responsabil: „Personal, nu vreau să fiu implicat în această discuție în niciun fel”, a comentat el pentru cotidianul Blick.

