Raiffeisen Bank, obligată de Rusia să plătească 400 de milioane de dolari pentru pierderile cauzate de sancțiunile europene

Cea mai mare bancă occidentală care încă operează în Rusia a fost obligată joi să plătească aproape 400 de milioane de dolari despăgubiri pentru pierderile suferite de compania rusă Rasperia din cauza sancțiunilor europene.

Raiffeisen Bank International (RBI) a declarat într-un comunicat că suma – 339 de milioane de euro – reflectă suma înghețată la Viena și că va face apel împotriva hotărârii, informează Kyiv Post.

În martie, RBI confirmase deja că trebuie să plătească peste 2 miliarde de euro despăgubiri companiei de investiții Rasperia.

Potrivit Washingtonului și Bruxelles-ului, Rasperia are legături cu omul de afaceri rus Oleg Deripaska, care se află sub sancțiuni occidentale de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Douăzeci și patru la sută din capitalul social al companiei austriece de construcții Strabag, în care RBI este și acționar, îi aparține în continuare.

Însă acțiunile sale au fost înghețate, privându-l pe oligarh de dividende și de influență în companie.

Acțiunea în justiție din Rusia survine în contextul în care Austria și Rusia încearcă să ajungă la un acord pentru repatrierea capitalului lor.

Însă fiecare decizie luată s-a lovit de refuzul categoric al Trezoreriei SUA sau al altor țări din UE, ale căror bănci au părăsit Rusia înregistrând pierderi.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat continuarea operațiunilor Raiffeisen în Rusia.

Banca Centrală Europeană a solicitat băncilor să părăsească piața rusă după invazia Ucrainei, invocând riscul imprevizibil.

Cererea „discretă” a europenilor

Un oficial american, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat miercuri pentru AFP că europenii „ne cer în mod discret să intervenim în această chestiune, deoarece nu doresc să se opună public”.

Însă RBI speră să-și recupereze banii odată ce se va găsi o soluție pentru fondurile rusești din Austria, Viena amenințând că va bloca ultimele discuții privind noi sancțiuni ale UE.

RBI încă mai câștigă bani în Rusia, potrivit rezultatelor sale trimestriale, în ciuda declinului constant al activităților sale.

Ultima adunare a acționarilor din martie a fost întreruptă de activiști care au condamnat prezența sa continuă în Rusia.

