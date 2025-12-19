Live TV

Raiffeisen Bank, obligată de Rusia să plătească 400 de milioane de dolari pentru pierderile cauzate de sancțiunile europene

Data actualizării: Data publicării:
Raiffeisen Rusia
Foto: Profimedia
Din articol
Cererea „discretă” a europenilor

Cea mai mare bancă occidentală care încă operează în Rusia a fost obligată joi să plătească aproape 400 de milioane de dolari despăgubiri pentru pierderile suferite de compania rusă Rasperia din cauza sancțiunilor europene.

Raiffeisen Bank International (RBI) a declarat într-un comunicat că suma – 339 de milioane de euro – reflectă suma înghețată la Viena și că va face apel împotriva hotărârii, informează Kyiv Post.

În martie, RBI confirmase deja că trebuie să plătească peste 2 miliarde de euro despăgubiri companiei de investiții Rasperia.

Potrivit Washingtonului și Bruxelles-ului, Rasperia are legături cu omul de afaceri rus Oleg Deripaska, care se află sub sancțiuni occidentale de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Douăzeci și patru la sută din capitalul social al companiei austriece de construcții Strabag, în care RBI este și acționar, îi aparține în continuare.

Însă acțiunile sale au fost înghețate, privându-l pe oligarh de dividende și de influență în companie.

Acțiunea în justiție din Rusia survine în contextul în care Austria și Rusia încearcă să ajungă la un acord pentru repatrierea capitalului lor.

Însă fiecare decizie luată s-a lovit de refuzul categoric al Trezoreriei SUA sau al altor țări din UE, ale căror bănci au părăsit Rusia înregistrând pierderi.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat continuarea operațiunilor Raiffeisen în Rusia.

Banca Centrală Europeană a solicitat băncilor să părăsească piața rusă după invazia Ucrainei, invocând riscul imprevizibil.

Citește și

Rusia a confiscat proprietățile din Crimeea ale unui mare campion ucrainean la box pentru că „a susținut ideologia nazistă”

Cererea „discretă” a europenilor

Un oficial american, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat miercuri pentru AFP că europenii „ne cer în mod discret să intervenim în această chestiune, deoarece nu doresc să se opună public”.

Însă RBI speră să-și recupereze banii odată ce se va găsi o soluție pentru fondurile rusești din Austria, Viena amenințând că va bloca ultimele discuții privind noi sancțiuni ale UE.

RBI încă mai câștigă bani în Rusia, potrivit rezultatelor sale trimestriale, în ciuda declinului constant al activităților sale.

Ultima adunare a acționarilor din martie a fost întreruptă de activiști care au condamnat prezența sa continuă în Rusia.

Citește și

Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare


 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
Călin Georgescu.
4
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko.
5
Lukașenko, despre un acord de pace Rusia-Ucraina: „Europenii nu vor ajuta cu nimic. Dacă...
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
Digi Sport
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0952903562
„Dubla strategie” a Congresului american prin care presiunea asupra Moscovei se intensifică. „Confiscați navele”
profimedia-0972829609
Ce răspuns au dat experți ISW la întrebarea: „Când vor cuceri soldații lui Putin întreaga regiune Donețk?”
Torsten Schack Pedersen
Guvernul danez acuză Rusia de două atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”, o „dovadă foarte clară” a războiului hibrid
nava militara rusa din flota marii negre
Uniunea Europeană a sancționat alte 41 de nave din flota fantomă a Rusiei
donald trump in biroul oval
Trump cere Ucrainei „să se mişte rapid” în negocierile pentru încheierea conflictului
Recomandările redacţiei
profimedia-1060282816
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina...
xi jinping - vladimir putin
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine...
lideri coalitie guvernare
Nicușor Dan, întrebat despre succesele și eșecurile Coaliției: „Să-i...
F-16 Turcia
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care...
Ultimele știri
Donald Trump a semnat legea privind cheltuielile de apărare ale SUA. Ce sumă a fost agreată de congresmeni pentru Ucraina până în 2027
Gruparea Stat Islamic, prima reacţie după uciderea a trei americani în Palmira
Volodimir Zelenski, recunoscător pentru decizia UE de a împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro: „Ne întărește reziliența”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Dezvăluiri cutremurătoare despre boala lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie. E foarte grav!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Caloriferele vor încălzi mult mai greu camerele dacă faci această greșeală iarna. La ce trebuie să fii atent
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
"Am început să caut ajutor!" Marea noastră campioană, în cea mai dificilă situație din viață
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
În ce condiții profesorii care ies la pensie pot pierde prima de câteva mii de lei? Casa de Pensii explică
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ce avere impresionantă lasă în urmă Rob Reiner. Va putea Nick, reținut pentru crimă, să moștenească ceva din...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...