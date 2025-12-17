Rusia a confiscat proprietățile din Crimeea ale unui mare campion ucrainean la box pentru că „a susținut ideologia nazistă”

Administrația instalată de Rusia în Crimeea ocupată a declarat că a preluat controlul asupra proprietăților aparținând boxerului ucrainean de categorie grea Oleksandr Usik, acuzându-l că a condamnat invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Oleksandr Usik este unul dintre cei mai titrați boxeri din era celor patru centuri, singurul luptător masculin care a obținut de trei ori statutul de campion incontestabil în două divizii (categoria cruiserweight în 2018 și categoria grea în 2024 și 2025). El rămâne neînvins, cu 24 de victorii și niciun eșec, scrie TVP World.

Potrivit declarațiilor lui Volodimir Konstantinov, șeful Consiliului de Stat al Crimeei numit de Kremlin, activele deținute de 84 de persoane fizice și juridice au fost transferate sub controlul autorităților de ocupație. Usik a fost numit printre cei afectați.

Konstantinov l-a acuzat pe boxer că susține ceea ce el a numit „ideologia nazistă”, susținând că Usik a condamnat public așa-numita „operațiune militară specială” a Rusiei și a ajutat la strângerea de fonduri pentru forțele armate ale Ucrainei.

Declarațiile au fost publicate marți pe canalul Telegram al lui Konstantinov. El a adăugat că administrația de ocupație continuă eforturile de identificare a persoanelor pe care le consideră „ostile” sau implicate în „comiterea de acte neprietenoase”, ceea ce duce la confiscări suplimentare de proprietăți care vizează atât persoanele fizice, cât și persoanele legate de acestea.

Loialitate ucraineană

Usik are legături personale puternice cu Crimeea. S-a născut în Simferopol și și-a petrecut o mare parte din copilărie pe peninsulă, unde și-a început ulterior cariera de boxer. A ajuns la faimă internațională ca campion olimpic și, mai târziu, ca campion mondial incontestabil.

După anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, Usik a continuat să locuiască acolo pentru o perioadă. Cu toate acestea, de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, el a condamnat deschis războiul și s-a implicat în inițiative umanitare și de voluntariat în sprijinul Ucrainei și al armatei sale.

Ucraina a afirmat în repetate rânduri că astfel de confiscări de proprietăți de către autoritățile de ocupație ruse nu au niciun temei juridic în conformitate cu dreptul internațional, descriindu-le ca parte a unei campanii mai ample de represiune împotriva cetățenilor ucraineni din teritoriile ocupate.

