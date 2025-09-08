Şeful de cabinet al lui Zelenski a discutat cu Marco Rubio despre bombardarea clădirii guvernului de la Kiev

Şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, a afirmat că a discutat luni cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, despre loviturile armate ruse asupra unor ţinte ucrainene. El i-a spus spus oficialului american că imobilul guvernamental atacat duminică a fost lovit de o rachetă balistică rusă Iskander.

Andreii Iermak a scris într-o postare pe Telegram că a evocat cu Rubio ajutorul militar american pentru Ucraina, garanţiile de securitate care sunt discutate cu aliaţii Kievului, şi creşterea presiunii asupra Rusiei.

„L-am informat despre loviturile ruse constante care atacă oraşele noastre, clădirile noastre rezidenţiale cu drone şi rachete”, a scris Iermak, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

„Pentru prima dată, inamicul a atacat clădirea guvernului ucrainean - lovitura a fost executată cu o rachetă balistică Iskander”, a mai adăugat el.

Într-o postare separată, Iermak a afirmat că a avut o videoconferinţă cu consilierii de securitate naţională ai Marii Britanii, Franţei, Germaniei şi Italiei.

Discuţia a fost o continuare a reuniunii de săptămâna trecută de la Paris cu aliaţii Ucrainei în cadrul Coaliţiei de Voinţă, a indicat Iermak, notând că „este necesară o întărire suplimentară a poziţiilor Ucrainei în faţa agresiunii ruse”.

Editor : B.P.