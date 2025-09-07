Live TV

Cel puțin doi morți și 13 răniţi la Kiev, după un atac cu drone ruseşti asupra clădirilor rezidenţiale din capitala Ucrainei

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-09-07 at 07.39.22
Foto via kyivindependent.com

Rusia a lansat sute de drone de atac şi o serie de rachete către oraşele ucrainene în noaptea de 6 spre 7 septembrie, lovind mai multe clădiri rezidenţiale din Kiev, relatează kyivindependent.com.

Cel puțin două persoane au fost ucise, printre care un copil de un an, iar alte 13 au fost rănite în atacurile asupra capitalei, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitciko, adăugând că cinci persoane au fost spitalizate, printre care şi o femeie însărcinată.

O femeie în vârstă a murit, de asemenea, într-un adăpost din districtul Darniţki în urma atacului, deşi cauza decesului nu a fost clară imediat, scrie News.ro.

Oficialii din Kiev au avertizat pentru prima dată despre activitatea sistemelor de apărare aeriană în jurul orei 23:30, ora locală. Explozia a fost auzită mai târziu de jurnaliştii Kyiv Independent aflaţi la faţa locului, în jurul orei 3:30 dimineaţa.

Primarul Klitciko a raportat că resturile dronelor ruseşti au lovit trei clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje în districtul Sviatoşnski din Kiev şi o altă clădire în districtul Darnitski, provocând incendii la clădiri.

Klitciko a adăugat că etajul al treilea al unei clădiri rezidenţiale cu patru etaje din districtul Darniţki s-a prăbuşit parţial, în timp ce etajele patru-opt ale unei clădiri cu nouă etaje din districtul Sviatoşnski au fost avariate.

În altă parte a Ucrainei, forţele ruse au lovit o clădire de ateliere din zona industrială a oraşului Zaporojie, a declarat guvernatorul regional Ivan Federov, adăugând că atacul nu a provocat victime.

Explozii au fost auzite în diferite oraşe din Ucraina, inclusiv Kiev, Odesa, Harkov, Dnipro, Krivoi Roig şi Zaporojie, în timpul unui atac cu drone de lungă durată.

Forţele aeriene ucrainene au avertizat mai târziu, în jurul orei 4 dimineaţa, ora locală, că Rusia a lansat mai multe rachete către Ucraina.

