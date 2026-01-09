Au apărut primele imagini cu Renee Nicole Good femeia în vârstă de 37 de ani care a fost împușcată mortal în Minneapolis, statul Minnesota de un agent în timpul unei operațiuni anti-migrație. Este filmarea dinaintea incidentului. Conform relatărilor, femeia a încercat să se îndepărteze, moment în care ofițerul federal a tras prin parbriz și prin geamul mașinii, rănind-o mortal. Pentru prima oară o să o auzim și vorbind, e practic dialogul dinaintea uciderii. Autoritățile federale susțin că agentul a acționat în legitimă apărare, argumentând că mașina ar fi fost folosită ca o armă. Însă această acțiune a generat controverse intense. Primarul Minneapolisului, Jacob Frey, a condamnat cu fermitate prezența și tactica agenților federali, cerând retragerea acestora din oraș.

Dialogul a avut loc după ce agenții ICE i-au blocat mașina fără motiv.

Renee Nicole Good: E în regulă, frate. Nu sunt supărată, băiete. Arată-ți fața. Nu sunt supărată, e OK.

Becca Good: Nu ne schimbăm plăcuța de înmatriculare în fiecare dimineață. Doar ca să știi, va fi aceeași plăcuță de înmatriculare când vei veni să vorbești cu noi mai târziu. Suntem cetățeni americani.

Becca Good: Vrei să ne ataci? Zic să mergi să iei prânzul, băiete.

Agentul ICE: Ieși din mașină! Ieși din mașină!

Casa Albă a repostat vineri pe reţelele sociale un nou videoclip filmat cu telefonul mobil al agentului de la serviciul de imigrare (ICE) care a împuşcat mortal o femeie din Minnesota, în maşina ei, săptămâna aceasta, completând documentarea unui incident ce a stârnit proteste la nivel naţional, relatează Reuters, citată de News.ro.

Videoclipul de 47 de secunde o arată pe Renee Good, în vârstă de 37 de ani, spunându-i agentului: „E în regulă, omule, nu sunt supărată pe tine”, cu câteva momente înainte ca acesta să deschidă focul, după ce Good a băgat maşina în viteză, în încercarea evidentă de a se întoarce pe stradă.

Noul clip va agrava probabil tensiunile dintre oficialii statali şi oficialii din administraţia preşedintelui Donald Trump, care au oferit relatări complet diferite despre împuşcăturile fatale. Autorităţile din Minnesota au declarat vineri că vor deschide propria anchetă penală, după ce unii lideri statului au afirmat că FBI refuză să coopereze cu anchetatorii locali.

Videoclipul, obţinut de site-ul web Alpha News şi verificat de Reuters, începe în momentul în care agentul Serviciului de Imigrare şi Vamă, Jonathan Ross, iese din maşină şi se apropie de SUV-ul Honda al lui Good, care blochează parţial traficul. Un câine negru este vizibil prin geamul din spate deschis.

În timp ce el dă ocol prin partea din faţă a maşinii, Good dă cu spatele mai departe de stradă înainte de a vorbi cu el prin geamul deschis. Ross continuă apoi să înconjoare vehiculul ajungând în spate, unde filmează plăcuţa de înmatriculare a vehiculului şi o întâlneşte pe soţia lui Good, Becca Good, pe stradă. Ea îi spune: „Nu ne schimbăm plăcuţele în fiecare dimineaţă, ca să ştii. Va fi aceeaşi plăcuţă când vei veni să vorbeşti cu noi mai târziu. E în regulă. Cetăţean american”.

În acel moment, un alt agent ICE se apropie de Renee Good aflată în maşină şi îi ordonă să coboare. Se vede cum ea dă puţin înapoi, apoi bagă maşina în viteză şi întoarce volanul, aparent încercând să plece.

În timp ce maşina se deplasează înainte, Ross strigă „Whoa!”. Se aud împuşcături, iar maşina dispare pentru scurt timp din cadru, în timp ce mâna ofiţerului care ţine telefonul pare să se agite.

Videoclipul arată apoi maşina care goneşte pe stradă, în timp ce se aude cineva mormăind „Târfă nenorocită”.

Vicepreşedintele JD Vance, care a acuzat-o pe Good că şi-a folosit în mod deliberat maşina ca armă, a repostat videoclipul, spunând că acesta arată că viaţa ofiţerului a fost pusă în pericol.

Alte videoclipuri ale împuşcăturilor arată cum Good întoarce volanul în direcţia opusă lui Ross în timp ce conduce înainte, iar el trage trei focuri în timp ce sare înapoi din faţa maşinii. Ultimele două focuri par să fie îndreptate prin geamul lateral al şoferului, după ce bara de protecţie din faţă a maşinii a trecut deja pe lângă picioarele agentului.

Nu este clar dacă Ross a intrat în contact cu maşina, dar videoclipurile arată că a rămas în picioare şi a mers calm spre maşină după împuşcături.

Oficialii administraţiei republicane Trump au apărat deschiderea focului ca fiind autoapărare şi au acuzat-o pe Good de un act de „terorism intern” – o naraţiune descrisă de primarul democrat al oraşului Minneapolis, Jacob Frey, ca fiind „o mizerie”, pe baza imaginilor video.

Good era mama a trei copii, printre care un băiat de 6 ani. Becca Good a dat vineri o declaraţie pentru Minnesota Public Radio, spunând că cele două „s-au oprit pentru a-şi ajuta vecinii”. „Noi aveam fluierele”, a spus ea. „Ei aveau arme”.

Ea a descris-o pe soţia sa decedată ca pe o persoană care „strălucea prin toţi porii”.

„Renee trăia după o convingere fundamentală: există bunătate în lume şi trebuie să facem tot ce putem pentru a o găsi acolo unde se află şi pentru a o cultiva acolo unde trebuie să crească”, a spus ea. „Renee era o creştină care ştia că toate religiile predau acelaşi adevăr esenţial: suntem aici pentru a ne iubi unii pe alţii, pentru a avea grijă unii de alţii şi pentru a ne proteja şi păstra întregi”, a declarat ea.

Anchete separate

Mary Moriarty, procurorul-şef al comitatului Hennepin din Minneapolis, şi procurorul general democrat al statului, Keith Ellison, au declarat vineri că vor deschide propria anchetă în cazul împuşcăturilor.

Anunţul a venit la o zi după ce agenţia principală de anchetă a statului, Biroul de Arestări Penale (BCA), a declarat că FBI-ul şi-a schimbat poziţia iniţială de cooperare şi a blocat accesul BCA la probele de la faţa locului, la interogatoriile martorilor şi la alte materiale.

Decizia ar putea duce la anchete separate, paralele, cu privire la incident.

Oficialii americani, inclusiv Vance, au respins ideea că un agent federal ar putea fi acuzat penal la nivel statal. Dar Moriarty a spus că decizia îi aparţine. „Desigur, există probleme juridice complexe atunci când este implicat un ofiţer federal. Dar legea este clară: avem competenţa de a lua această decizie”, a spus ea.

Anunţul a subliniat modul în care represiunea administraţiei Trump împotriva imigranţilor în oraşele conduse de democraţi a deteriorat încrederea dintre oficialii locali şi cei federali.

Mai devreme în aceeaşi zi, Frey a acuzat administraţia Trump că încearcă să predetermine rezultatul anchetei prin excluderea autorităţilor statale. „Este momentul să respectăm legea”, a spus Frey. „Nu este momentul să ne ascundem de fapte”, a adăugat primarul.

Joi după-amiază, în Portland, Oregon, un agent al Patrulei de Frontieră a SUA a împuşcat şi rănit un bărbat şi o femeie în maşina lor, după ce a încercat să oprească vehiculul. La fel ca în Minnesota, Departamentul Securităţii Interne a declarat că şoferul a „folosit maşina ca armă” în încercarea de a-l călca pe agent, care a tras în legitimă apărare.

Primarul din Portland, Keith Wilson, repetând afirmaţia lui Frey, a spus că nu poate fi sigur că relatarea guvernului se bazează pe fapte fără o anchetă independentă.

Cele două împuşcături au atras mii de protestatari în Minneapolis, Portland şi alte oraşe din SUA, iar în weekend sunt aşteptate şi alte demonstraţii.

În ambele cazuri, primarii şi guvernatorii democraţi au cerut administraţiei Trump să retragă ofiţerii federali, argumentând că prezenţa lor semănează haos şi creează tensiuni inutile pe străzi.

Deşi operaţiunea face parte din campania mai amplă a lui Trump împotriva imigraţiei, preşedintele a lansat de luni de zile atacuri politice împotriva statului, în special împotriva comunităţii somalezo-americane numeroase.

F emeia a fost împuşcată mortal de poliţia de imigrare în Minneapolis

Un poliţist al autorităţii federale pentru imigraţie (ICE) a împuşcat o femeie în timpul unei operaţiuni, miercuri, la Minneapolis, într-un act de „legitimă apărare”, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA, o explicaţie contrazisă însă de primarul democrat al oraşului, relatează AFP şi Reuters.

În timp ce agenţii poliţiei federale de imigrare (ICE) desfăşurau „operaţiuni ţintite” în acest oraş din nord, „răzvrătiţii au început să blocheze agenţii, iar una dintre protestatare a transformat vehiculul său într-o armă, încercând să dea peste forţele noastre de ordine cu intenţia de a le ucide – un act de terorism intern”, a afirmat Departamentul de Securitate Internă într-un comunicat.

„Un agent ICE, temându-se pentru viaţa sa, pentru cea a colegilor săi şi pentru siguranţa publicului, a tras focuri de armă în legitimă apărare”, continuă textul.

Peste 100 de agenţi ai Agenţiei de protecţie a frontierelor, mobilizați în Minnesota, după uciderea femeii

Administraţia Trump va desfăşura peste 100 de agenţi ai Agenţiei americane de protecţie a frontierelor în statul Minnesota după ce o femeie de 37 de ani a fost împuşcată mortal de un agent al Serviciului de imigrare, relatează joi New York Times, preluat de Reuters.

Agenţii vor fi „redirecţionaţi de la operaţiuni din Chicago şi New Orleans iar prezenţa lor ar urma să dureze până duminică”, scrie cotidianul, citând documente pe care le-a obţinut.

Sute de persoane s-au adunat în faţa unei clădiri din Minneapolis, unde au fost întâmpinaţi de numeroşi poliţişti înarmaţi, pentru a protesta împotriva circumstanţelor în care a murit femeia de 37 de ani.

