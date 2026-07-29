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O britanică a fost găsită moartă într-o valiză abandonată într-o clădire din Atena. Victima, identificată cu ajutorul Interpol

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Knife Attack Leaves Two American Tourists Injured Near Acropolis
Foto: Profimedia
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O britanică în vârstă de 38 de ani a fost ucisă în Grecia. Autoritățile elene i-au găsit cadavrul într-o valiză, într-o clădire abandonată în Atena, relatează The Independent.

Victima era o femeie din Scoția care călătorise în Grecia prin Cipru, venind din Statele Unite. Amprentele ei au fost găsite în bazele de date americane.

„Suntem încă în proces de colectare a mai multor date despre femeie și despre modul în care a evoluat acest caz”, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul poliției.

Femeia a fost identificată cu ajutorul Interpolului, deoarece nu figura în bazele de date grecești. Interpol nu a făcut public numele femeii.

Cadavrul ei a fost găsit într-o valiză, într-o clădire abandonată din cartierul Kypseli din Atena, pe 18 iulie.

„Este scoțiancă și bănuim că s-ar fi putut asocia cu o persoană fără adăpost de aici, care a ademenit-o în acea locație și a lăsat-o în starea în care a fost găsită”, a declarat un oficial pentru The Times.

Anchetatorii din Grecia au bănuit că femeia era cetățean străin deoarece purta pantaloni scurți cu numele unei universități franceze. Ulterior, aceștia i-au trimis amprentele prin Interpol către agențiile de aplicare a legii din străinătate.

Ambasada Marii Britanii în Grecia a fost notificată, la fel și tatăl femeii, conform presei grecești. Poliția încearcă acum să afle informații despre ultimele ei deplasări și contacte.

Detectivii verifică registrele companiilor aeriene pentru a reconstitui călătoria ei către Grecia și în interiorul țării. Se crede că aceasta a sosit în Grecia pe 29 iunie.
De asemenea, polițiștii investighează dacă femeia călătorea singură sau însoțită, unde a locuit și cu cine s-a întâlnit înainte de deces.

Autoritățile grecești și cipriote fac schimb de informații, în încercarea de a da de urma persoanei care a abandonat valiza ce conținea cadavrul.

Poliția elenă analizează, de asemenea, imaginile de pe camerele de supraveghere, declarațiile martorilor și alte probe, în încercarea de a identifica persoanele care ar fi putut interacționa cu ea și de a afla mai multe detalii despre circumstanțele decesului.

Editor : M.B.

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