O femeie a fost împuşcată mortal de poliţia de imigrare în Minneapolis. Primarul democrat: „Plecaţi naibii! Nu vă vrem aici”

Un poliţist al autorităţii federale pentru imigraţie (ICE) a împuşcat o femeie în timpul unei operaţiuni, miercuri, la Minneapolis, într-un act de „legitimă apărare”, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA, o explicaţie contrazisă însă de primarul democrat al oraşului, relatează AFP şi Reuters.

În timp ce agenţii poliţiei federale de imigrare (ICE) desfăşurau „operaţiuni ţintite” în acest oraş din nord, „răzvrătiţii au început să blocheze agenţii, iar una dintre protestatare a transformat vehiculul său într-o armă, încercând să dea peste forţele noastre de ordine cu intenţia de a le ucide – un act de terorism intern”, a afirmat Departamentul de Securitate Internă într-un comunicat.

„Un agent ICE, temându-se pentru viaţa sa, pentru cea a colegilor săi şi pentru siguranţa publicului, a tras focuri de armă în legitimă apărare”, continuă textul.

Într-un videoclip care circulă pe Bluesky, încă neverificat, se vede cum agenţii forţelor de ordine se îndreaptă spre un SUV care face manevre. Apoi, vehiculul pare să înceapă să se îndepărteze, când se aud imediat focuri de armă. Maşina loveşte apoi o altă maşină, parcată la câţiva metri distanţă, notează AFP și Reuters, citate de News.ro.

„Plecaţi naibii de aici!”

Într-o conferinţă de presă, primarul democrat al oraşului Minneapolis, Jacob Frey, bazându-se în special pe acest videoclip, a calificat versiunea faptelor dată de poliţia de imigrare drept „o tâmpenie”.

„Ne temeam de acest moment încă de la începutul prezenţei ICE” în oraş, a continuat el, precizând că are „un mesaj pentru ICE: plecaţi naibii din Minneapolis!”.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, democratul care a candidat pentru vicepreşedinţia SUA în echipă cu Kamala Harris la alegerile prezidenţiale din 2024, a scris pe X că echipele sale „se străduiesc să adune informaţii” şi le „cere tuturor să rămână calmi”.

Operaţiunile de control efectuate de ICE de luni de zile pe întreg teritoriul Statelor Unite pentru a întări măsurile de expulzare a persoanelor fără documente provoacă în mod regulat mobilizări ale persoanelor care se opun acestei politici în materie de imigraţie şi care încearcă uneori să împiedice operaţiunile poliţiei.

Femeia împuşcată miercuri de un agent al serviciului de imigrări din SUA avea 37 de ani. Acesta este cel mai recent incident violent din cadrul campaniei naţionale a preşedintelui Donald Trump împotriva imigranţilor.

Şeful poliţiei oraşului, Brian O'Hara, a declarat reporterilor că ancheta preliminară a indicat că vehiculul femeii bloca traficul când un agent federal s-a apropiat pe jos. „Vehiculul a demarat”, a spus el. „Au fost trase cel puţin două focuri de armă. Vehiculul s-a izbit apoi pe marginea drumului”, a relatat O'Hara.

Proteste, fraude şi politică

Identitatea femeii împuşcate nu a fost dezvăluită public. Senatoarea americană Tina Smith, democrată din Minnesota, a declarat pe X că victima era cetăţean american. Şeful poliţiei a spus, la rândul său, că femeia, care era căsătorită, nu era ţinta operaţiunilor de imigrare.

Primarul Frey, vizibil furios, a spus că agenţii federali de imigrare sunt responsabili pentru haosul din oraş, dar a îndemnat totuşi locuitorii să rămână calmi.

Împuşcăturile au atras protestatarii în stradă, în apropierea locului incidentului, iar unii dintre ei au fost întâmpinaţi de agenţi federali înarmaţi până în dinţi, purtând măşti de gaz, care au tras cu substanţe chimice iritante asupra demonstranţilor.

Conform presei, administraţia a planificat să trimită aproximativ 2.000 de agenţi la Minneapolis, în urma acuzaţiilor de fraudă la scară mare cu fonduri sociale în care ar fi implicaţi imigranţi somalezi, pe care Trump i-a numit „gunoaie”.

Trimiterea agenţilor la Minneapolis urmează recentelor atacuri ale lui Trump asupra guvernatorului democrat al statului Minnesota, Tim Walz, şi asupra populaţiei numeroase de americani de origine somaleză şi imigranţi somalezi din stat, pe fondul acuzaţiilor de fraudă datând din 2020 aduse de unele organizaţii non-profit care administrează programe de îngrijire a copiilor şi alte servicii sociale.

Cel puţin 56 de persoane s-au declarat vinovate de când procurorii federali au început să formuleze acuzaţii în 2022, sub predecesorul democrat al lui Trump, Joe Biden. Walz, candidatul democrat la vicepreşedinţie în 2024, a anunţat săptămâna aceasta că nu va mai candida pentru un al treilea mandat de guvernator, spunând că nu are timp pentru a se ocupa atât de scandalul de fraudă, cât şi de campanie.

Alte incidente similare

Agenţii de imigrare au mai fost implicaţi în incidente similare în timpul represiunii declanşate de administraţia Trump.

În timpul „Operaţiunii Midway Blitz”, campania intensă de aplicare a legilor în materie de imigraţie iniţiată de Trump la Chicago în toamna anului trecut, agenţii ICE l-au împuşcat mortal pe Silverio Villegas Gonzalez, un cetăţean mexican în vârstă de 38 de ani, într-o suburbie a oraşului Chicago. Gonzalez, bucătar şi tată a doi copii, fără antecedente penale, a fost împuşcat în maşina sa după ce agenţii au încercat să-l aresteze. O declaraţie a DHS a afirmat şi atunci că Gonzalez şi-a îndreptat maşina spre agenţi, târând un ofiţer şi determinându-l să tragă în legitimă apărare. Imaginile înregistrate de camera de pe uniformă a poliţiei, obţinute de Reuters, au complicat această versiune, agentul ICE afirmând că rănile sale nu erau „nimic grav”.

Agenţii de patrulare la frontieră au împuşcat şi o femeie la Chicago în octombrie. DHS a declarat că împuşcăturile au fost în legitimă apărare, după ce femeia, Marimar Martinez, a lovit vehiculul agenţilor. Dar avocatul ei a spus că imaginile video arată că agenţii au lovit maşina ei înainte de a deschide focul.

În decembrie, agenţii ICE au tras asupra unei dubiţe în care se aflau doi bărbaţi pe care intenţionau să-i aresteze, rănindu-l pe unul dintre ei. O declaraţie a DHS a afirmat că bărbaţii au îndreptat dubiţa spre ofiţerii ICE, determinându-i să tragă în legitimă apărare.

