Live TV

O femeie a fost împuşcată mortal de poliţia de imigrare în Minneapolis. Primarul democrat: „Plecaţi naibii! Nu vă vrem aici”

Data publicării:
agenti federali ice
Foto: Profimedia
Din articol
„Plecaţi naibii de aici!” Proteste, fraude şi politică Alte incidente similare

Un poliţist al autorităţii federale pentru imigraţie (ICE) a împuşcat o femeie în timpul unei operaţiuni, miercuri, la Minneapolis, într-un act de „legitimă apărare”, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA, o explicaţie contrazisă însă de primarul democrat al oraşului, relatează AFP şi Reuters.

În timp ce agenţii poliţiei federale de imigrare (ICE) desfăşurau „operaţiuni ţintite” în acest oraş din nord, „răzvrătiţii au început să blocheze agenţii, iar una dintre protestatare a transformat vehiculul său într-o armă, încercând să dea peste forţele noastre de ordine cu intenţia de a le ucide – un act de terorism intern”, a afirmat Departamentul de Securitate Internă într-un comunicat.

„Un agent ICE, temându-se pentru viaţa sa, pentru cea a colegilor săi şi pentru siguranţa publicului, a tras focuri de armă în legitimă apărare”, continuă textul.

Într-un videoclip care circulă pe Bluesky, încă neverificat, se vede cum agenţii forţelor de ordine se îndreaptă spre un SUV care face manevre. Apoi, vehiculul pare să înceapă să se îndepărteze, când se aud imediat focuri de armă. Maşina loveşte apoi o altă maşină, parcată la câţiva metri distanţă, notează AFP și Reuters, citate de News.ro.

„Plecaţi naibii de aici!”

Într-o conferinţă de presă, primarul democrat al oraşului Minneapolis, Jacob Frey, bazându-se în special pe acest videoclip, a calificat versiunea faptelor dată de poliţia de imigrare drept „o tâmpenie”.

„Ne temeam de acest moment încă de la începutul prezenţei ICE” în oraş, a continuat el, precizând că are „un mesaj pentru ICE: plecaţi naibii din Minneapolis!”.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, democratul care a candidat pentru vicepreşedinţia SUA în echipă cu Kamala Harris la alegerile prezidenţiale din 2024, a scris pe X că echipele sale „se străduiesc să adune informaţii” şi le „cere tuturor să rămână calmi”.

Operaţiunile de control efectuate de ICE de luni de zile pe întreg teritoriul Statelor Unite pentru a întări măsurile de expulzare a persoanelor fără documente provoacă în mod regulat mobilizări ale persoanelor care se opun acestei politici în materie de imigraţie şi care încearcă uneori să împiedice operaţiunile poliţiei.

Femeia împuşcată miercuri de un agent al serviciului de imigrări din SUA avea 37 de ani. Acesta este cel mai recent incident violent din cadrul campaniei naţionale a preşedintelui Donald Trump împotriva imigranţilor.

Şeful poliţiei oraşului, Brian O'Hara, a declarat reporterilor că ancheta preliminară a indicat că vehiculul femeii bloca traficul când un agent federal s-a apropiat pe jos. „Vehiculul a demarat”, a spus el. „Au fost trase cel puţin două focuri de armă. Vehiculul s-a izbit apoi pe marginea drumului”, a relatat O'Hara.

Proteste, fraude şi politică

Identitatea femeii împuşcate nu a fost dezvăluită public. Senatoarea americană Tina Smith, democrată din Minnesota, a declarat pe X că victima era cetăţean american. Şeful poliţiei a spus, la rândul său, că femeia, care era căsătorită, nu era ţinta operaţiunilor de imigrare.

Primarul Frey, vizibil furios, a spus că agenţii federali de imigrare sunt responsabili pentru haosul din oraş, dar a îndemnat totuşi locuitorii să rămână calmi.

Împuşcăturile au atras protestatarii în stradă, în apropierea locului incidentului, iar unii dintre ei au fost întâmpinaţi de agenţi federali înarmaţi până în dinţi, purtând măşti de gaz, care au tras cu substanţe chimice iritante asupra demonstranţilor.

Conform presei, administraţia a planificat să trimită aproximativ 2.000 de agenţi la Minneapolis, în urma acuzaţiilor de fraudă la scară mare cu fonduri sociale în care ar fi implicaţi imigranţi somalezi, pe care Trump i-a numit „gunoaie”.

Trimiterea agenţilor la Minneapolis urmează recentelor atacuri ale lui Trump asupra guvernatorului democrat al statului Minnesota, Tim Walz, şi asupra populaţiei numeroase de americani de origine somaleză şi imigranţi somalezi din stat, pe fondul acuzaţiilor de fraudă datând din 2020 aduse de unele organizaţii non-profit care administrează programe de îngrijire a copiilor şi alte servicii sociale.

Cel puţin 56 de persoane s-au declarat vinovate de când procurorii federali au început să formuleze acuzaţii în 2022, sub predecesorul democrat al lui Trump, Joe Biden. Walz, candidatul democrat la vicepreşedinţie în 2024, a anunţat săptămâna aceasta că nu va mai candida pentru un al treilea mandat de guvernator, spunând că nu are timp pentru a se ocupa atât de scandalul de fraudă, cât şi de campanie.

Alte incidente similare

Agenţii de imigrare au mai fost implicaţi în incidente similare în timpul represiunii declanşate de administraţia Trump.

În timpul „Operaţiunii Midway Blitz”, campania intensă de aplicare a legilor în materie de imigraţie iniţiată de Trump la Chicago în toamna anului trecut, agenţii ICE l-au împuşcat mortal pe Silverio Villegas Gonzalez, un cetăţean mexican în vârstă de 38 de ani, într-o suburbie a oraşului Chicago. Gonzalez, bucătar şi tată a doi copii, fără antecedente penale, a fost împuşcat în maşina sa după ce agenţii au încercat să-l aresteze. O declaraţie a DHS a afirmat şi atunci că Gonzalez şi-a îndreptat maşina spre agenţi, târând un ofiţer şi determinându-l să tragă în legitimă apărare. Imaginile înregistrate de camera de pe uniformă a poliţiei, obţinute de Reuters, au complicat această versiune, agentul ICE afirmând că rănile sale nu erau „nimic grav”.

Agenţii de patrulare la frontieră au împuşcat şi o femeie la Chicago în octombrie. DHS a declarat că împuşcăturile au fost în legitimă apărare, după ce femeia, Marimar Martinez, a lovit vehiculul agenţilor. Dar avocatul ei a spus că imaginile video arată că agenţii au lovit maşina ei înainte de a deschide focul.

În decembrie, agenţii ICE au tras asupra unei dubiţe în care se aflau doi bărbaţi pe care intenţionau să-i aresteze, rănindu-l pe unul dintre ei. O declaraţie a DHS a afirmat că bărbaţii au îndreptat dubiţa spre ofiţerii ICE, determinându-i să tragă în legitimă apărare.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
1
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
2
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
Berlin pană de curent
3
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
donald trump
4
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
reprezentare grafica creier afectat de parkinson
5
O substanţă naturală care restabileşte funcţiile memoriei afectate de boala Alzheimer...
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Digi Sport
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Close up shot of a uniform patch embroidered with white letters: “ICE.” Anti immigration protests.
80.000 de imigranţi ar urma să fie reținuți în mai multe depozite industriale din SUA
ICE 2025: Charlotte Protest, North Carolina - 16 Nov 2025
Raid al agenților federali în Charlotte: 81 de persoane arestate în doar cinci ore, la protestele masive din Carolina de Nord
criminal beciu teleorman
Nereguli grave în dosarul femeii ucise de soţ în Teleorman. Procurorul de caz și 14 polițiști sunt cercetați disciplinar
masina de politie
Procurorul general a dispus control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de fostul soț
The,Police,Beacon,,Background
Crimă cu premeditare în Capitală. O adolescentă de 14 ani și iubitul ei, arestați după ce au ucis-o pe mama fetei
Recomandările redacţiei
România UE
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România...
profimedia-1063936290
„Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze...
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
Aeronava Spartan, care l-a adus pe Nicușor Dan la București...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Garanțiile diluate ale SUA și războiul lui Vladimir Putin în Ucraina...
Ultimele știri
Zelenski anunță că vrea un „răspuns clar și fără echivoc” din partea Europei cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina
Ședință de urgență în Alba din cauza vremii severe. Autoritățile, mobilizare totală după ninsori și vânt puternic
Donald Trump, anunț despre bugetul militar al SUA pentru anul 2027: „Ne va permite să construim «armata de vis»”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea...
Fanatik.ro
Ion Țiriac, aprecieri uriașe din partea lui Codin Maticiuc: ”A fost dispus să îi folosim imaginea în...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Jucătoarea de la Arsenal care a atras atenția asupra sa, imediat după transfer. Ce au comentat oamenii
Adevărul
De ce asistă tăcut Kremlinul la capturarea lui Maduro
Playtech
Ce înseamnă dacă timpul de pe Google Maps este cu negru: explicaţia şi pentru galben, roşu şi verde
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Ultimele momente ale tânărului mort la spitalul din Buzău. Iubita dezvăluie ce i-au spus medicii
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...