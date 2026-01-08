Live TV

Peste 100 de agenţi ai Agenţiei de protecţie a frontierelor, mobilizați în Minnesota, după uciderea unei femei, miercuri

Data actualizării: Data publicării:
agenti ice in minnesota profimedia-1064120926
Agenți ICE. Foto: Profimedia

Administraţia Trump va desfăşura peste 100 de agenţi ai Agenţiei americane de protecţie a frontierelor în statul Minnesota după ce o femeie de 37 de ani a fost împuşcată mortal de un agent al Serviciului de imigrare, relatează joi New York Times, preluat de Reuters.

Agenţii vor fi „redirecţionaţi de la operaţiuni din Chicago şi New Orleans iar prezenţa lor ar urma să dureze până duminică”, scrie cotidianul, citând documente pe care le-a obţinut.

Sute de persoane s-au adunat joi dimineaţă în faţa unei clădiri din Minneapolis, unde au fost întâmpinaţi de numeroşi poliţişti înarmaţi, pentru a protesta împotriva circumstanţelor în care a murit femeia de 37 de ani.

Scurte ciocniri au avut loc între manifestanţi şi poliţişti şi cel puţin două persoane au fost arestate, potrivit unui fotoreporter al AFP.

Scandând „Afară cu ICE acum!”, manifestanţii contestă versiunea oficială de legitimă apărare susţinută de Donald Trump şi de administraţia sa. Potrivit guvernului american, femeia de 37 de ani ar fi încercat să lovească cu maşina agenţi ai Serviciului de imigrare.

Versiunea oficială este puternic contestată de autorităţile locale, între care şi guvernatorul democrat Tim Walz, notează Reuters, citată de Agerpres.

„Dorinţa de a coborî în stradă pentru a protesta şi a denunţa până în ce punct greşeşte această administraţie este, în acest moment, o datorie patriotică - dar acest lucru trebuie făcut în deplină siguranţă”, a spus el miercuri seară.

Victima, Renée Nicole Good, avea trei copii şi era cetăţeană a SUA. Mai multe afişe cu ea, în care apare blondă şi surâzătoare, au fost difuzate în Minneapolis, cu mesajul „asasinată de ICE”.

Citiți și:
VIDEO Reacția lui Trump, după ce o femeie a fost împuşcată mortal de poliţia de imigrare în Minneapolis: „A tras în legitimă apărare”

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
România UE
2
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
maduro
4
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Proteste Bruxelles
Agricultorii belgieni protestează cu cartofi prăjiţi în faţa Parlamentului European
Renee Nicole Good
Renee Nicole Good, femeia „executată public” de agenții ICE era o poetă „uimitoare”, premiată (The Independent)
Screenshot_2023-12-12-16-13-34-210_com.miui_.gallery-edit
Peste 170 de angajaţi Minprest vor fi concediaţi după restructurarea Complexului Energetic Oltenia. Sindicatele ameninţă cu proteste
fermieri francezi
Proteste în Franța: Zeci de fermieri au intrat cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel
JD Vance, vicepreședintele SUA
JD Vance, despre moartea femeii împuşcate de agenţi de imigrare la Minneapolis: ”O tragedie provocată de ea însăşi”
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Warsaw
Volodimir Zelenski avertizează că va urma o noapte grea: „Rușii...
masina de deszapezire in zona ranca
Cum vede prin parbriz șoferul unei autofreze de deszăpezire care...
Soldati polonezi cazuti in Afganistan
Sicrie în loc de cuvinte. Val de reacții, după ce Trump s-a îndoit că...
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru șefia...
Ultimele știri
O parte din Europa se pregăteşte pentru sosirea unor intemperii puternice. Unde vor lovi furtunile Goretti şi Elli
NATO ia în considerare consolidarea securității în Arctica, după declarațiile lui Donald Trump privind preluarea Groenlandei
Câți migranţi au părăsit SUA de când Trump a revenit la putere. „De la bun început nu ar fi trebuit să fie aici”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Fierbe Groenlanda! „Trump ar putea da un milion fiecărui insular!” Liderul opoziţiei îi atacă pe danezi, iar...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Cine este și cum arată mama lui Lisav Eissat. Anat este o femeie extrem de frumoasă
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Cum economiseşti energie electrică folosind dopuri de plută: trucul e viral în Europa
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Box office: „Avatar 3” domină cu 88 de milioane $, iar „Marty Supreme” bifează al doilea cel mai profitabil...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...