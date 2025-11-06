SUA, demonstrație de forță: a fost testată racheta balistică intercontinentală Minuteman III

Armata SUA a lansat în mod experimental o rachetă balistică intercontinentală Minuteman III neînarmată din California pe 5 noiembrie, în cadrul unei verificări de rutină a fiabilității și preciziei sistemului, relatează Kyiv Post.

Racheta a fost lansată de la baza aeriană Vandenberg Space Force Base și a parcurs aproximativ 6.750 de kilometri peste Oceanul Pacific până la poligonul de testare Ronald Reagan din atolul Kwajalein, din Insulele Marshall.

Serviciul de presă al bazei aeriene Vandenberg a declarat că datele au fost colectate folosind radare, senzori optici și sisteme de telemetrie pentru a analiza performanța rachetei.

Lansat pentru prima dată la începutul anilor 1970, Minuteman III poate transporta focoase nucleare pe distanțe de peste 12.000 de kilometri cu o precizie ridicată. În ciuda vechimii sale, sistemul continuă să fie supus modernizărilor, cu îmbunătățiri aduse sistemelor de ghidare, control și securitate.

Lansarea a avut loc la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul intenționează să efectueze „unele teste”, fără a preciza dacă acestea vor include explozii nucleare subterane similare celor utilizate în timpul Războiului Rece – o practică pe care Statele Unite au abandonat-o în 1992.

„Alte țări o fac. Dacă ele o fac, o vom face și noi. Nu voi spune aici”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Amintim că președintele rus Vladimir Putin a ordonat guvernului și agențiilor de securitate să pregătească propuneri pentru posibile teste nucleare — primele din 1990.

În cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate la Kremlin, Putin a dat instrucțiuni Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării, agențiilor de informații și organismelor civile să colecteze date, să le analizeze și să prezinte planuri „privind o posibilă începere a lucrărilor de pregătire pentru testarea armelor nucleare”.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei a anunțat că a cerut clarificări din partea Washingtonului cu privire la declarațiile lui Trump, dar nu a primit niciun răspuns direct.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a propus ca Moscova să efectueze teste la scară largă în Arctica, la Novaya Zemlya, principalul poligon de testare nucleară al țării. Poligonul a găzduit sute de detonări începând cu anii 1950, ultima având loc în octombrie 1990.

Liderul de la Kremlin a subliniat că Rusia respectă în continuare Tratatul de interzicere totală a testelor nucleare, dar a avertizat că țara va lua măsuri dacă SUA sau alți membri ai tratatului vor relua testele.

„Dacă SUA sau alte state efectuează astfel de teste, Rusia trebuie să ia măsuri adecvate și corespunzătoare”, a afirmat el.

Anunțul vine la câteva săptămâni după ce Putin a declarat că Rusia a finalizat testele noii sale rachete de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, și ale torpilei Poseidon.

