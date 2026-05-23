Toate trenurile din Serbia au fost anulate sâmbătă, fără explicații, înaintea unui mare protest antiguvernamental organizat la Belgrad

Data publicării:
Serbia Students Rally
Studenți și cetățeni stau în tăcere în timpul unui blocaj rutier organizat în memoria victimelor tragediei de la gară, în care și-au pierdut viața 16 persoane, înaintea primului mare miting din acest an al oponenților președintelui Aleksandar Vucic, la Belgrad, Serbia, luni, 18 mai 2026. Foto: Profimedia

Compania feroviară de stat din Serbia, Srbijavoz, a suspendat în zorii zilei de sâmbătă toate transporturile pe reţeaua feroviară a ţării, cu câteva ore înaintea unei mari manifestaţii antiguvernamentale programate pentru după-amiaza şi în cursul serii la Belgrad,  informează Agerpres.

Într-un comunicat publicat pe site-ul său, Srbijavoz nu oferă explicaţii clare cu privire la cauza întreruperii circulaţiei, limitându-se la a informa utilizatorii că, la data de 23 mai 2026, începând cu ora 04:15, compania „a suspendat până la noi ordine circulaţia tuturor trenurilor pe reţeaua feroviară a Republicii Serbia”.

Postul de televiziune independent N1 Serbia afirmă că pasagerii care se aflau în trenuri la ora respectivă au fost obligaţi să coboare la jumătatea drumului, în timp ce pentru călătorii liniilor internaţionale s-a organizat transportul cu autobuzul către destinaţiile lor din străinătate.

Sub sloganul „Studenţii triumfă”, organizaţiile universitare au convocat cetăţenii din întreaga ţară să vină sâmbătă în piaţa centrală Slavija din Belgrd pentru a participa la un protest împotriva guvernului.

Cu privirea aţintită spre viitoarele alegeri - a căror desfăşurare la termen ar urma să aibă loc înainte de sfârşitul lui 2027, dar pe care studenţii şi o parte a cetăţenilor le vor anticipate - organizatorii speră ca mobilizarea să fie masivă. Totuşi, obiectivul lor ar putea fi zădărnicit de dificultăţile apărute în transporturi din cauza întreruperii traficului feroviar.

Planul iniţial, conform organizatorilor, este ca manifestanţii să înceapă să se adune în patru puncte ale capitalei în această după-amiază, în timp ce concentrarea principală este prevăzută începând cu ora locală 18:00 (19:00 ora României) în Slavija.

Din noiembrie 2024, când 16 persoane şi-au pierdut viaţa la Novi Sad din cauza prăbuşirii copertinei la gara feroviară, organizaţiile studenţeşti sârbe au organizat manifestaţii paşnice pentru a denunţa corupţia endemică a guvernului preşedintelui naţionalist, Aleksandar Vucic, şi pentru a cere demisia acestuia, precum şi convocarea de noi alegeri.

În 2025, aceste acţiuni s-au extins în toată ţara şi au ajuns să adune aproximativ 300.000 de persoane într-o singură zi, declanşând cel mai mare val de proteste civice cunoscut în ţara balcanică.

Studenţii continuă să denunţe faptul că nu s-a realizat o anchetă transparentă asupra accidentului de la Novi Sad şi că, până în prezent, nimeni nu a fost tras la răspundere şi nu s-au stabilit responsabilităţi concrete.

Şi în alte ocazii, serviciile de căi ferate şi autobuze şi-au întrerupt circulaţia sub presupuse ameninţări cu bombă, cu câteva ore înainte de manifestaţii care se anunţau a fi cu participare numeroasă.

Protestul de sâmbătă are loc într-o atmosferă de tensiune socială ridicată şi acte frecvente de violenţă între susţinătorii şi opozanţii lui Vucic.

Editor : B.E.

