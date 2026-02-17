Live TV

Trump va fi implicat „indirect” în negocierile SUA-Iran: „Teheranul dorește să ajungă la un acord”

donald trump air force one reporteri
Președintele Donald Trump vorbește cu reporterii la bordul Air Force One, luni, 16 februarie 2026, în drum spre Washington din West Palm Beach, Florida. Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a declarat că va fi implicat în mod „indirect” în discuţiile cu Iranul care au loc marţi la Geneva şi a dat asigurări că Teheranul „doreşte să ajungă la un acord”.

„Voi fi implicat în acele conversaţii în mod indirect şi vor fi foarte importante. Vom vedea ce se poate întâmpla. Iranul este un negociator dur (...)”, le-a declarat Trump, luni, reporterilor la bordul avionului prezidenţial, relatează EFE preluată de Agerpres.

Preşedintele Donald Trump şi-a exprimat, de asemenea, dorinţa ca SUA şi Iranul să ajungă la un acord "în loc să trimită" bombardiere B-2 „pentru a elimina potenţialul lor nuclear”.

„Sper că vor fi mai rezonabili. Ei doresc să ajungă la un acord. Nu cred că îşi doresc consecinţele de a nu ajunge la un acord”, a subliniat preşedintele american.

Iranul şi Statele Unite vor organiza marţi a doua rundă de negocieri în domeniul nuclear, Teheranul arătându-se deschis să dilueze uraniul său îmbogăţit la un nivel ridicat în schimbul unei relaxări economice şi în contextul unor ameninţări reînnoite venite din partea lui Trump.

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, se află deja în oraşul elveţian, în timp ce delegaţia americană la aceste discuţii este condusă de emisarul Casei Albe Steve Witkoff şi de ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Întâlnirea va avea loc la ambasada Omanului şi va fi mediată de şeful diplomaţiei omaneze, Badr bin Hamad al Busaidi.

Editor : Ana Petrescu

