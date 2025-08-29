Live TV

Video Incendiu pe coasta Mării Negre, în apropierea vilei lui Putin, în urma prăbușirii unei drone. Peste 100 de pompieri ruși mobilizați

Gelendzhik fire
Incendiu de vegetație în apropierea palatului președintelui rus Vladimir Putin. Sursa: Profimedia

Un incendiu de pădure a izbucnit joi, după ce o dronă ucraineană s-a prăbuşit în apropierea localităţii Kriniţa, din oraşul Ghelendjik, pe coasta Mării Negre, la aproximativ 10 kilometri de un palat somptuos pe care defunctul lider al opoziţiei ruse, Aleksei Navalnîi, îl atribuia preşedintelui rus Vladimir Putin, informează The Moscow Times.

Incendiul a izbucnit iniţial pe o suprafaţă de 200 de metri pătraţi, după prăbuşirea resturilor unei drone ucrainene, doborâtă de apărarea antiaeriană rusă, potrivit unei informări pe Telegram ale autorităţilor din ţinutul Krasnodar.

Ulterior, flăcările s-au extins la peste 17 hectare, ceea ce a determinat Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă din Federaţia Rusă să trimită 27 de autospeciale şi peste 100 de pompieri, un elicopter Mi-8 şi un avion Be-200 pentru a stinge flăcările.

Din cauza incendiului, 23 de turişti care se relaxau la malul Mării Negre au rămas blocaţi şi a trebuit să fie evacuaţi cu o şalupă.

Incendiul a izbucnit la aproximativ 10 kilometri de un palat somptuos, a cărui valoare este estimată la peste 1 miliard de dolari şi pe care Aleksei Navalnîi i l-a atribuit lui Vladimir Putin, într-un documentar lansat la începutul anului 2021.

Potrivit liderului opoziţiei ruse, palatul are aproape 18.000 de metri pătraţi şi este amplasat pe un teren de 68 de hectare.

Preşedintele rus a negat că palatul ar fi proprietatea sa sau ar aparţine vreuneia dintre rudele sale. 

