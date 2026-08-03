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Foto Lidera opoziției din Myanmar, Aung San Suu Kyi, văzută pentru prima dată după cinci ani

Data publicării:
Myanmar Suu Kyi
Aung San Suu Kyi din Myanmar s-a întâlnit pe 3 august cu reprezentantul Comitetului Internațional al Crucii Roșii în această țară, aceasta fiind prima întâlnire făcută publică între fosta lideră democratică aflată în detenție și un oficial străin de la momentul în care a fost înlăturată de la putere în urma unei lovituri de stat militare din 2021. Foto: Profimedia
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Lidera destituită a Myanmar, Aung San Suu Kyi, în vârstă de 81 de ani, a fost fotografiată recent în timpul unei întâlniri cu un reprezentant al Crucii Roșii, în prima sa ieșire în public de la arestarea din 2021, informează The Times.

Un reprezentant al Crucii Roșii a primit permisiunea să se întâlnească cu lidera opoziției din Myanmar, Aung San Suu Kyi, fiind prima persoană din afara cercului său apropiat care a văzut-o față în față de când a fost destituită de la putere și reținută, în urmă cu mai bine de cinci ani. Junta din Myanmar a publicat două fotografii cu Suu Kyi alături de Arnaud de Baecque, reprezentantul oficial al Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) în această țară.

Aung San Suu Kyi din Myanmar s-a întâlnit pe 3 august cu reprezentantul Comitetului Internațional al Crucii Roșii în această țară, aceasta fiind prima întâlnire făcută publică între fosta lideră democratică aflată în detenție și un oficial străin de la momentul în care a fost înlăturată de la putere în urma unei lovituri de stat militare din 2021. Foto: Profimedia
Aung San Suu Kyi din Myanmar s-a întâlnit pe 3 august cu reprezentantul Comitetului Internațional al Crucii Roșii în această țară, aceasta fiind prima întâlnire făcută publică între fosta lideră democratică aflată în detenție și un oficial străin de la momentul în care a fost înlăturată de la putere în urma unei lovituri de stat militare din 2021. Foto: Profimedia
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Aung San Suu Kyi din Myanmar s-a întâlnit pe 3 august cu reprezentantul Comitetului Internațional al Crucii Roșii în această țară, aceasta fiind prima întâlnire făcută publică între fosta lideră democratică aflată în detenție și un oficial străin de la momentul în care a fost înlăturată de la putere în urma unei lovituri de stat militare din 2021. Foto: Profimedia | Poza 1 din 5
Aung San Suu Kyi din Myanmar s-a întâlnit pe 3 august cu reprezentantul Comitetului Internațional al Crucii Roșii în această țară, aceasta fiind prima întâlnire făcută publică între fosta lideră democratică aflată în detenție și un oficial străin de la momentul în care a fost înlăturată de la putere în urma unei lovituri de stat militare din 2021. Foto: Profimedia
Aung San Suu Kyi din Myanmar s-a întâlnit pe 3 august cu reprezentantul Comitetului Internațional al Crucii Roșii în această țară, aceasta fiind prima întâlnire făcută publică între fosta lideră democratică aflată în detenție și un oficial străin de la momentul în care a fost înlăturată de la putere în urma unei lovituri de stat militare din 2021. Foto: Profimedia | Poza 2 din 5
Aung San Suu Kyi din Myanmar s-a întâlnit pe 3 august cu reprezentantul Comitetului Internațional al Crucii Roșii în această țară, aceasta fiind prima întâlnire făcută publică între fosta lideră democratică aflată în detenție și un oficial străin de la momentul în care a fost înlăturată de la putere în urma unei lovituri de stat militare din 2021. Foto: Profimedia
Aung San Suu Kyi din Myanmar s-a întâlnit pe 3 august cu reprezentantul Comitetului Internațional al Crucii Roșii în această țară, aceasta fiind prima întâlnire făcută publică între fosta lideră democratică aflată în detenție și un oficial străin de la momentul în care a fost înlăturată de la putere în urma unei lovituri de stat militare din 2021. Foto: Profimedia | Poza 3 din 5
Aung San Suu Kyi din Myanmar s-a întâlnit pe 3 august cu reprezentantul Comitetului Internațional al Crucii Roșii în această țară, aceasta fiind prima întâlnire făcută publică între fosta lideră democratică aflată în detenție și un oficial străin de la momentul în care a fost înlăturată de la putere în urma unei lovituri de stat militare din 2021. Foto: Profimedia
În această fotografie difuzată luni, 3 august 2026, de Biroul Președintelui din Myanmar, liderul destituit al țării, Aung San Suu Kyi, taie un tort de ziua ei în timpul întâlnirii cu Arnaud de Baecque, reprezentantul rezident al Comitetului Internațional al Crucii Roșii, la Naypyitaw, Myanmar. Foto: Profimedia | Poza 4 din 5
În această fotografie difuzată luni, 3 august 2026, de Biroul Președintelui din Myanmar, liderul destituit al țării, Aung San Suu Kyi, taie un tort de ziua ei în timpul întâlnirii cu Arnaud de Baecque, reprezentantul rezident al Comitetului Internațional al Crucii Roșii, la Naypyitaw, Myanmar. Foto: Profimedia
În această fotografie difuzată luni, 3 august 2026, de Biroul Președintelui din Myanmar, se vede un tort de ziua de naștere al liderului destituit din Myanmar, Aung San Suu Kyi, în timpul întâlnirii sale cu Arnaud de Baecque, reprezentantul rezident al Comitetului Internațional al Crucii Roșii, la Naypyitaw, Myanmar. Foto: Profimedia | Poza 5 din 5
În această fotografie difuzată luni, 3 august 2026, de Biroul Președintelui din Myanmar, se vede un tort de ziua de naștere al liderului destituit din Myanmar, Aung San Suu Kyi, în timpul întâlnirii sale cu Arnaud de Baecque, reprezentantul rezident al Comitetului Internațional al Crucii Roșii, la Naypyitaw, Myanmar. Foto: Profimedia
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O purtătoare de cuvânt a guvernului a declarat că întâlnirea a avut loc în capitala modernă a regimului, Naypyidaw.

Alte două fotografii o înfățișează pe Suu Kyi în ceea ce pare a fi casa în care se află în arest la domiciliu din luna aprilie, alături de un tort de ziua ei datat 19 iunie, ziua în care a împlinit 81 de ani.

Publicarea fotografiilor a fost salutată de fiul ei, Kim Aris, care nu a mai avut niciun contact direct cu ea de la arestarea fostei șefe a statului din februarie 2021 și care a militat pentru obținerea unor dovezi că aceasta este în viață și se bucură de o stare bună de sănătate. „Acesta poate fi un prim pas, dar nu trebuie să fie ultimul”, a spus el.

Această detenție reprezintă a doua perioadă de arest la domiciliu prelungit din lunga istorie a activității și carierei politice a lui Suu Kyi.

Guvernul ei, ales democratic, a fost răsturnat printr-o lovitură de stat militară în 2021, reaprinzând un război civil de lungă durată pe mai multe fronturi. Ea a fost condamnată la 33 de ani de închisoare pentru acuzații care variază de la trădare la corupție, deși pedeapsa a fost ulterior redusă, iar în aprilie a fost transferată din nou în arest la domiciliu.

La acea vreme, autoritățile au publicat o fotografie a ei alături de doi bărbați în uniformă. Cu toate acestea, fiul ei a declarat că a recunoscut-o ca fiind o fotografie făcută cu ani în urmă.

În noile fotografii, ea poartă o ținută tradițională și pare să se simtă bine, zâmbind în timp ce îi strânge mâna lui de Baecque.

CICR a confirmat că luni a avut loc o întâlnire. „Aceasta a inclus ocazia de a discuta în particular cu Daw Aung San Suu Kyi”, a precizat organizația. „Daw”, care înseamnă „mătușă”, este un titlu onorific acordat adesea femeilor ca semn de respect.

„În conformitate cu metodele de lucru ale CICR, vizitele în centrele de detenție oferă persoanelor private de libertate ocazia de a face schimb de vești cu familiile lor.”

Guvernul din Myanmar, adesea izolat de lume, a lansat o serie de inițiative diplomatice în acest an, în încercarea de a-și stabiliza puterea. Anumite părți ale țării au căzut sub stăpânirea diverselor grupuri rebele, în timp ce altele, cu complicitatea autorităților, s-au transformat în complexe criminale semiautonome, finanțate prin întreprinderi care variază de la traficul de droguri la cazinouri și „centre de înșelăciune”.

Junta beneficiază de sprijin diplomatic din partea Chinei, dar Beijingul este îngrijorat de anarhia crescândă de la granița sa și a organizat raiduri asupra centrelor de escrocherii pentru a elibera mii de cetățeni chinezi ținuți efectiv prizonieri pentru a munci în acestea. Mai mulți lideri de bande din Myanmar, de etnie chineză, au fost transportați cu avionul în China, judecați și executați.

În aprilie, Min Aung Hlaing, generalul care a condus lovitura de stat din 2021, a fost „ales” oficial președinte civil, după care a efectuat vizite de stat mai întâi în India și apoi în China.

Nu este clar ce i s-a spus în privat, dar Ministerul Afacerilor Externe de la Beijing a emis o declarație în care a subliniat că Suu Kyi s-a impus ca o „prietenă de lungă durată a Chinei”, a afirmat că îi monitorizează situația și a făcut apel la „pace și reconciliere”.

La sfârșitul acestei săptămâni, Min Aung Hlaing, care face obiectul unor sancțiuni din partea guvernelor occidentale, inclusiv a Regatului Unit, a Statelor Unite și a Uniunii Europene, urmează să viziteze Thailanda, care, deși se află în orbita occidentală, duce o politică controversată de „angajament” față de Myanmar. Luna trecută, Thailanda a solicitat accesul comunității internaționale la Suu Kyi.

Suu Kyi este fiica lui Aung San, cea mai cunoscută voce pro-independență a țării pe vremea când aceasta se afla sub dominație britanică. Ea a condus o revoltă pașnică împotriva fostei junte în 1988, fapt care a determinat-o să-și petreacă cea mai mare parte a următoarelor două decenii în arest la domiciliu.

A fost eliberată ulterior, în cadrul unui proces politic care a dus la numirea sa în funcția de „consilier de stat”, liderul de facto al țării, după alegerile libere din 2015. Ea nu a putut să-și asume oficial titlul de președinte în conformitate cu Constituția din Myanmar, întrucât soțul ei, Michael Aris, care a decedat în 1999, și cei doi fii ai săi erau cetățeni britanici.

Editor : B.E.

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