Video Prima femeie arhiepiscop care va conduce Biserica Anglicană. Cine este Sarah Mullally. „Ura și rasismul nu ne pot dezbina”

Data publicării:
106th archbishop of Canterbury
Sarah Mullally, noul arhiepiscop de Canterbury. Sursa: Profimedia
Din articol
O numire controversată O fostă asistentă medicală Opinii ferme 

Marea Britanie a numit-o vineri pe Sarah Mullally în funcția de arhiepiscop de Canterbury, ea devenind prima femeie numită în fruntea Bisericii Anglicane în cei 1.400 de ani de istorie ai acestei instituții, anunță Reuters.

O numire controversată

Mullally devine, de asemenea, părintele spiritual al aproximativ 85 de milioane de anglicani din întreaga lume, deși numirea unei femei în această funcție riscă să adâncească diviziunile teologice cu unele dintre ramurile mai conservatoare ale bisericii din țările africane, scriu jurnaliștii din presa internațională.

Reformele introduse în urmă cu 11 ani au făcut posibil ca o femeie să ocupe această funcție, iar prin numirea sa ca al 106-lea arhiepiscop de Canterbury, Mullally devine liderul feminin al uneia dintre ultimele zone ale vieții publice britanice conduse până acum de bărbați.

Însă pentru anglicanii din întreaga lume, dintre care aproximativ două treimi trăiesc în țări precum Nigeria, Kenya și Uganda, numirea primei femei arhiepiscop ar putea accentua și mai mult diferența dintre ei și biserica-mamă din Anglia.

O fostă asistentă medicală

Mullally, în vârstă de 63 de ani, este o fostă asistentă medicală, care a lucrat ca șefă a acestui serviciu din Anglia, la începutul anilor 2000. Ea a militat pentru crearea unei culturi deschise și transparente în biserici, care să permită diferențele și dezacordurile.

„Există multe similitudini între meseria de asistentă medicală și cea de preot. Ambele se referă la oameni și la a sta alături de ei în cele mai dificile momente din viața lor”, a declarat ea într-un interviu acordat unei reviste.

A devenit trezorier canonic la Catedrala din Salisbury în 2012, înainte de a deveni episcop de Crediton în dioceza Exeter în 2015.

În calitate de episcop de Londra, era considerată o persoană care își folosea experiența ca administrator al Serviciului Național de Sănătate (NHS) pentru a contribui la modernizarea diecezei.

La momentul numirii, ea a declarat: „Sunt deseori întrebată cum a fost să am două cariere, mai întâi în cadrul NHS și acum în cadrul Bisericii.

Prefer să cred că am avut întotdeauna o singură vocație: să-l urmez pe Iisus Hristos”.

Reflectând statutul Bisericii Anglicane ca biserică oficială a Angliei, biroul prim-ministrului Keir Starmer a anunțat decizia cu acordul oficial al regelui Charles.

În calitate de monarh, Charles este guvernatorul suprem al Bisericii Anglicane, un rol stabilit în secolul al XVI-lea, când regele Henric al VIII-lea s-a separat de Biserica Catolică.

Biserica Anglicană nu a mai avut un lider din noiembrie anul trecut, când Justin Welby a demisionat în urma unui scandal legat de mușamalizarea unui caz de abuz asupra copiilor.

Opinii ferme 

Unul dintre domeniile în care Sarah Mullally s-a exprimat cel mai deschis este cel al eutanasiei asistate. Ea este o oponentă vehementă, la fel ca predecesorul său, Justin Welby.

Atunci când legea a fost adoptată de Camera Comunelor, ea a descris-o drept „ineficientă și nesigură”, adăugând că „prezintă un risc pentru cele mai vulnerabile persoane din societatea noastră”.

Mai târziu, în cadrul dezbaterii din Camera Lorzilor, ea a avertizat că proiectul de lege „eșuează în punctul său central, acela de a oferi posibilitatea de a alege”. Ea le-a spus colegilor săi luna trecută că „alegerea este o iluzie” și a afirmat că, în opinia sa, „niciun amendament la acest proiect de lege nu ne poate proteja complet de efectele sale negative”.

Editor : C.A.

