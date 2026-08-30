„Războiul hibrid” al Rusiei împotriva Europei începe să devină din ce în ce mai puțin hibrid. „Este o metodă de a fierbe broasca”

Având în vedere incursiunile dronelor, tentativele de asasinat și actele de sabotaj de pe teritoriul european, din ce în ce mai multe voci susțin că Moscova nu mai poartă contra Europei doar un conflict „hibrid”.

Dronele și explozivii găsiți în Germania sunt legați de un presupus atac asupra aeroportului din Leipzig. O dronă navală a fost doborâtă în apropierea unei platforme de gaze din Marea Neagră. Un complot de asasinat care viza un înalt responsabil european din domeniul apărării.

Campania Rusiei împotriva Europei pare din ce în ce mai îndrăzneață. Cu toate acestea, liderii UE rămân reticenți în a o numi așa cum un număr tot mai mare de oficiali din domeniul securității afirmă că seamănă din ce în ce mai mult: război. În schimb, aceștia recurg la o expresie mai blândă — „război hibrid” — care permite UE și NATO să evite un răspuns militar.

Această formulare este tot mai criticată pe măsură ce Moscova intensifică sabotajele, atacurile cibernetice și alte operațiuni pe tot cuprinsul Europei. Experții în securitate, diplomații și oficialii din domeniul apărării care au vorbit cu Politico afirmă că eticheta „hibrid” riscă să subestimeze gravitatea amenințării — și să ascundă cât de mult s-a intensificat deja confruntarea cu Rusia.

Un exemplu elocvent: la începutul acestei săptămâni, când anchetatorii germani au descoperit o a treia dronă împreună cu explozibili despre care se crede că ar avea legătură cu un atac planificat asupra unui aeroport, cancelarul Friedrich Merz a avertizat că țara sa se confruntă cu „amenințări foarte reale” pe fondul „unei atenții sporite din partea atacatorilor hibrizi”.

Europa se confruntă cu „o campanie de amenințări în escaladare” și cu „războiul hibrid”, a avertizat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, într-o postare pe X din 20 august, după incidentul de la Marea Neagră.

Pe fondul unei liste tot mai lungi de evenimente similare — despre care unele agenții de informații susțin că ar putea duce la un atac direct al Rusiei asupra unui stat NATO — directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat la Moscova săptămâna aceasta pentru a avertiza Kremlinul să nu atace membrii alianței.

„Ne aflăm într-adevăr într-un război hibrid care nu mai este deloc atât de «hibrid»”, a declarat Camille Grand, fost secretar general adjunct al NATO și actualmente șef al Asociației Europene a Industriilor Aerospatiale, de Securitate și Apărare.

„Toți directorii executivi din industria mea [de apărare] și-au întărit măsurile de securitate personală în ultimele luni”, în urma amenințărilor la adresa șefului companiei Saab și a unui complot de asasinat împotriva directorului executiv al gigantului german din industria de apărare Rheinmetall, a spus Grand.

De fapt, ce înseamnă „hibrid”

Însă liderii și oficialii UE doresc să evite orice sugestie că Rusia ar fi pe punctul de a lansa un atac direct. „Putem afirma foarte clar că serviciile europene nu văd niciun risc de atac asupra țărilor europene”, a declarat un înalt oficial al UE căruia i s-a acordat anonimatul, deoarece nu este autorizat să vorbească oficial.

Liderii recurg adesea la termenii „amenințare hibridă” sau „război hibrid”, atribuiți de obicei unui articol din 2007 al fostului analist al Pentagonului, Frank Hoffman (există însă opinii diferite cu privire la autorul original). Termenul este unul larg, cuprinzând „amestecul de activități coercitive și subversive, metode convenționale și neconvenționale (adică diplomatice, militare, economice, tehnologice) care pot fi utilizate în mod coordonat de către actori statali sau nestatali pentru a atinge obiective specifice, rămânând totodată sub pragul unui război declarat oficial”, conform unei definiții furnizate publicației Politico de către Comisia Europeană.

Un oficial al UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta chestiuni sensibile de securitate, a declarat că „amenințările hibride” și „războiul hibrid” sunt folosite pentru a descrie acțiuni care nu ajung la nivelul unor atacuri directe asupra țintelor militare sau civile europene. Acestea permit UE să evite o stare de război, nefiind astfel necesară o reacție militară din partea UE sau a NATO. De asemenea, ele sugerează existența unor amenințări de rutină, având în vedere prevalența unor astfel de atacuri și provocări de intensitate redusă în Europa încă de la mijlocul anilor 2000.

Un alt motiv pentru utilizarea termenului „hibrid”: orice sugestie că țările europene s-ar afla în război sau într-un conflict direct cu Rusia ar putea avea consecințe economice majore, determinând investitorii să se retragă și primele de asigurare să devină mult mai costisitoare.

Pentru James Appathurai, secretar general adjunct adjunct al NATO pentru inovare, acțiuni hibride și securitate cibernetică, termenul este pe deplin adecvat pentru a descrie ceea ce face Rusia prin faptul că permite dronelor și aeronavelor să încalce spațiul aerian al NATO sau al UE.

„Tindem să folosim termenul de «acțiuni hibride» deoarece am depășit cu mult stadiul simplelor amenințări, așa cum se poate observa din gama de atacuri cibernetice, acte de sabotaj și incursiuni ale dronelor”, a declarat el pentru POLITICO. „Răspundem la aceste acte ostile, de exemplu atunci când aliații au coordonat expulzarea «diplomaților» ruși și când am desfășurat mijloace militare în Marea Baltică pentru a descuraja provocarea de daune infrastructurii submarine.”

„Un fals sentiment”

Însă criticii susțin că utilizarea excesivă a expresiei „război hibrid” pentru a descrie asasinatele și incursiunile dronelor riscă să inducă publicul într-un fals sentiment de complacere.

„Ar trebui să vorbim pur și simplu despre un conflict”, a spus Pawel Wieczynski, director general al firmei de tehnologie de apărare DataWalk. „În decembrie anul trecut, [Rusia] a fost la un pas de a bloca aproape în totalitate rețeaua energetică a țării noastre. Am fost la câteva minute distanță de a rămâne fără electricitate în țara noastră. Ei încearcă să arunce în aer liniile de cale ferată — reușind acest lucru în cel puțin un caz. Trimit colete pline cu explozibili. Există un număr uriaș de atacuri cibernetice: Polonia este țara cea mai atacată cibernetic din Europa.”

„Cum poți spune că nu te afli într-un conflict dacă o națiune străină ucide cetățeni și aruncă în aer liniile ferate?” a continuat el, referindu-se la asasinarea lui Semyon Skrepetsky, un artist și critic vocal al lui Vladimir Putin, în luna iunie a anului trecut.

Pentru Grand, care a fost secretar general adjunct al NATO între 2016 și 2022, escaladarea atacurilor este o oglindă a sprijinului din ce în ce mai mare acordat de țările occidentale Ucrainei, în urma invaziei pe scară largă a Moscovei din 2022. „Am început prin a trimite căști de protecție și saci de dormit, iar am ajuns la rachete cu rază lungă de acțiune.”

„Este o metodă de a fierbe broasca”, a adăugat Grand, referindu-se la eșecul de a reacționa la o situație dăunătoare care se dezvoltă în timp.

„Ceea ce ieri ni s-a părut șocant devine mâine o normă, și tot așa până când te trezești într-o situație mult mai intensă... Ei testează limitele.”

Editor : Sebastian Eduard