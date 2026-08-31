Cei 47 de kilometri ai Autostrăzii Moldovei dintre Adjud și Bacău Sud vor fi deschiși circulației luni, de la ora 16:00. Șoferii vor putea merge pe autostradă din București până la Bacău, iar călătoria va dura, cu respectarea limitelor de viteză, două ore și 38 de minute, a declarat la Digi24 Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR. După finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va fi extinsă cu încă patru kilometri, până la nodul rutier Bacău Nord.

Deschiderea are loc în ultima zi în care România mai poate deconta lucrări de autostradă prin PNRR. De la Bacău Sud, șoferii vor avea legătură cu DN2F spre Vaslui, iar după deschiderea sectorului suplimentar de patru kilometri vor putea continua până la Bacău Nord.

„De la București la Bacău se va circula în două ore și 38 de minute, nu în două ore și 15 minute, pentru că viteza legală pe autostradă este de 130 de kilometri la oră și mai sunt și câteva bucăți cu viteză ceva mai mică. Se poate ajunge, dar legal se va ajunge în două ore și 38 de minute”, a declarat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Odată cu deschiderea tronsonului Adjud–Bacău Sud, pe A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi în circulație aproximativ 242 de kilometri, reprezentând aproape trei sferturi din traseul de 319 kilometri.

La nivel național, România are aproximativ 1.300 de kilometri de autostradă deschiși circulației. Împreună cu drumurile expres, rețeaua rutieră de mare viteză depășește 1.400 de kilometri.

Când va fi gata A7 până la Pașcani

Cele trei loturi ale Autostrăzii Bacău–Pașcani sunt în execuție și au stadii fizice cuprinse între 55% și 68%. CNAIR estimează că primele două loturi vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. Pentru lotul al treilea, dintre Mircești și Pașcani, compania discută cu constructorul pentru a accelera lucrările, însă există posibilitatea ca deschiderea să fie amânată până în primăvara anului viitor.

„Cele trei loturi de la Bacău la Pașcani sunt acum în execuție și au stadii fizice cuprinse între 55% și 68%. Până la sfârșitul anului vom termina în mod sigur primele două loturi, lotul 1 și lotul 2, iar lotul 3, cel de la Mircești la Pașcani, rămâne în dezbatere. Noi sperăm și am discutat cu constructorul să facă tot ce poate pentru a termina anul acesta, dar, dacă nu va fi posibil, în primăvara anului viitor va fi finalizat și ultimul lot”, a explicat Șerbănescu.

La Pașcani va fi construit cel mai mare nod rutier din România, unde A7 se va intersecta cu A8, Autostrada Unirii. Mai departe spre nord, traseul de mare viteză va continua cu autostradă până la Suceava și cu drum expres spre Siret. Contractele pentru cele două loturi ale Autostrăzii Pașcani–Suceava au fost semnate, iar CNAIR așteaptă creditele de angajament pentru emiterea ordinelor de începere a proiectării. Proiectele urmează să fie finanțate prin instrumentul european SAFE.

„Contractele au fost semnate prin Programul Transport, deși sunt finanțate prin SAFE. Trebuie să se facă, la un moment dat, transferul de pe Programul Transport pe SAFE. Așteptăm acel moment”, a precizat reprezentantul CNAIR.

Și contractele pentru primele două loturi dintre Suceava și Siret sunt semnate, dar trebuie transferate pe finanțare SAFE. Pentru ultimul lot, care va asigura legătura efectivă cu frontiera și va include modernizarea a 15 kilometri de drum pe teritoriul Ucrainei, contractul urmează să fie semnat după rezolvarea aspectelor legate de acordul transfrontalier.

De ce nu sunt deschise spațiile de servicii

Pe traseul dintre București și Bacău este funcțională în prezent o singură pereche de parcări de scurtă durată, amplasate simetric pe cele două sensuri și dotate doar cu toalete, potrivit Digi24.

CNAIR a desemnat câștigătorii pentru concesionarea a patru spații de servicii, grupate în două loturi. Acestea vor avea benzinării, stații de încărcare pentru mașinile electrice, magazine, dușuri și toalete. Contractele urmează să fie semnate.

Alte patru spații mari de servicii sunt în procedură de licitație, iar restul vor fi scoase la concesiune după finalizarea lucrărilor la autostradă.

„Am auzit de multe ori acest reproș, că nu le scoatem în paralel pentru concesiune. Nu putem să le scoatem în concesiune până când nu se finalizează lucrările și nu avem recepția la terminarea lucrărilor. Legea nu ne permite. Tocmai de aceea trebuie să așteptăm să se finalizeze lucrarea în sine, după care să scoatem și noi contractele de concesiune la licitație. De aceea sunt aceste decalaje”, a explicat Alin Șerbănescu.

Editor : A.D.