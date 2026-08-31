Un viceprimar AUR a fugit de la locul faptei, după ce a făcut accident cu mașina primarului. La spital a spus că a căzut din picioare

Viceprimarul unei comune din judeţul Gorj a provocat un accident rutier, intrând cu maşina în gardurile unor case. El a fugit de la locul accidentului, iar când s-a prezentat la spital a spus că a căzut din picioare. Maşina a fost ridicată de la locul accidentului cu tractorul, fără încuviinţarea Poliţiei.

Accidentul s-a petrecut în comuna gorjeană Stejari, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

„Din primele cercetări efectuate a reieşit că, la data de 30 august 2026, în jurul orei 03:20, un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din comuna Stejari, ar fi condus un autoturism pe DJ 605 B Stejari, către satul Piscoiu, iar la ieşirea dintr-o curbă la dreapta, acesta ar fi pierdut controlul direcţiei de mers, intrând în coliziune cu mai multe capete de pod, după care autoturismul s-ar fi oprit în gardurile unor imobile. Ulterior, conducătorul auto ar fi părăsit locul producerii evenimentului rutier şi s-ar fi deplasat la domiciliu, iar în jurul orei 04:38 s-ar fi prezentat la Unitatea de Primiri-Urgenţe din cadrul Spitalului Orăşenesc Târgu-Cărbuneşti, unde ar fi declarat personalului medical că a căzut din picioare, în curtea locuinţei”, au transmis oficialii Poliţiei judeţului Gorj.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că şoferul care a provocat accidentul este viceprimarul comunei, Alexandru Ştefănescu.

Poliţiştii au făcut legătura între bărbatul care a declarat la spital că a căzut din picioare şi edil, în baza unor informaţi apărute în spaţiul public.

Jurnaliştii de la gorjonline.ro notează că viceprimarul, ales sub sigla AUR, se afla la volanul unei maşini de teren care aparţine primarului comunei Stejari, cei doi fiind colegi de partid.

De altfel, politicianul a încercat să şteargă urmele accidentului, în aceeaşi noapte un sătean s-a deplasat cu un tractor la locul accidentului, de unde a ridicat maşina şi a dus-o în curtea casei.

Ulterior, viceprimarul Alexandru Ştefănescu s-a prezentat la sediul Poliţiei Oraşului Târgu-Cărbuneşti, unde a declarat producerea evenimentului rutier şi a recunoscut faptele. Poliţiştii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În urma evenimentelor a fost deschis dosar penal care vizează comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Editor : A.P.