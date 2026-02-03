Live TV

Video Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații

Data actualizării: Data publicării:
adolescent australia inot familie
Captură foto din video al ABC News, canal Youtube
Din articol
Adolescentul a înotat două ore fără vesta de salvare

Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean, într-un interval de patru ore, înainte să ajungă la ţărm pentru a alerta serviciile de salvare, în timp ce mama, fratele şi sora lui pluteau în derivă în apele din largul coastelor Australiei, a informat Poliţia.

Într-un comunicat, Poliţia din statul Australia de Vest a explicat că a fost alertată vineri seară în legătură cu un grup de trei persoane, o femeie şi doi copii, care au fost luaţi de curenţii oceanici şi duşi în largul oraşului Quindalup în timpul unei plimbări cu caiacul, relatează AFP preluată de Agerpres.

„Un băiat de 13 ani, care este un membru al acelei familii şi care se afla cu grupul în cauză, a alertat autorităţile după ce a decis să se întoarcă la ţărm în pofida luminozităţii în scădere şi a condiţiilor dificile. El a vâslit o distanţă scurtă înainte ca apa să înceapă să intre în caiacul său, apoi a înotat aproximativ patru kilometri până să ajungă pe uscat”, a detaliat aceeaşi sursă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Adolescentul a înotat două ore fără vesta de salvare

„Îşi aminteşte că a înotat primele două ore cu o vestă de salvare”, a declarat salvamarul Paul Bresland pentru postul public de televiziune ABC.

„Iar acest băiat curajos şi-a spus apoi că nu va reuşi cu vesta de salvare, aşa că a renunţat la ea şi a înotat următoarele două ore fără ea”, a adăugat el.

Fratele său de 12 ani, sora de opt ani şi mama lui de 47 de ani au fost localizaţi în jurul orei locale 20:30 (09:30 GMT) în timp ce pluteau agăţaţi de o placă de paddleboarding, apoi au fost salvaţi de o barcă a salvamarilor, a detaliat Poliţia australiană.

„Fapta băiatului de 13 ani este excepţională, hotărârea şi curajul lui au salvat viaţa mamei, fratelui şi surorii sale”, a declarat într-un comunicat de presă James Bradley, un reprezentant al Poliţiei.

„Mi-am spus: omule, asta e ceva incredibil!”, a declarat salvamarul Paul Bresland, considerând că reuşita adolescentului a fost „supra-umană”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan intra pe usa la guvern
Ilie Bolojan se întâlnește cu primarii, la Guvern, înainte ca bugetul...
baza militara rusa
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă...
barbat in zapada in ger
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod...
Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie. Foto Getty Images
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate...
Ultimele știri
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia care ar fi spionat pentru ruși a fost arestat
Orașul în care primăria vinde la licitaţie peste 100 de maşini ridicate de pe străzi. Cine poate să le cumpere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii se schimbă definitiv în februarie 2026. Zilele cheie din luna marilor răsturnări de situație
Cancan
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin...
Fanatik.ro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”