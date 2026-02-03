Live TV

baza militara rusa
Rusia a început un proces de reconstrucție a infrastructurii sale militare, la mică distanță de frontiera cu Finlanda. Foto colaj: Captură video X/NEXTA; Președintele rus Vladimir Putin/Profimedia
Un nou oraș militar

Rusia își extinde infrastructura militară în apropierea frontierei cu Finlanda, acțiuni care pot indica pregătiri pentru un potențial conflict cu NATO, potrivit unui nou raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA.

Postul național de televiziune finlandez Yle a publicat imagini din satelit realizate între iunie 2024 și octombrie 2025.

Imaginile arată lucrări active de construcție la baza militară rusă Rybka din Petrozavodsk, în Carelia, situată la aproximativ 175 km de granița cu Finlanda.

Yle notează că zona garnizoanei din era sovietică a fost în mare parte abandonată de la începutul anilor 2000, dar în prezent este utilizată de către Corpul 44 al Armatei din Districtul Militar Leningrad. Iar o bază aeriană mare și un depozit de echipament militar funcționează deja în acest loc.

Expertul militar Marko Eklund, citat de NEXTA, spune că ar putea fi desfășurați până la 15.000 de soldați în regiune.

De asemenea, la baza aeriană Besovets, situată la aproximativ 12 km de Petrozavodsk, sunt staționate aproximativ 80 de avioane de vânătoare, inclusiv avioane moderne Su-35S, precum și avioane Su-27 mai vechi.

În plus, regiunea stochează câteva mii de unități de vehicule blindate, camioane și sisteme de artilerie, în mare parte de origine sovietică, mai notează sursa citată.

Imaginile satelitare din mai și august 2025 indică și construirea unui nou oraș militar în Kandalakșa, regiunea Murmansk, la aproximativ 115 km de granița cu Finlanda, scrie RBC Ukraine

Este vorba despre garnizoana Lupche-Savino, a cărei construcție a fost începută de Rusia în iarna 2024-2025 pentru noi brigăzi de artilerie și geniu.

ISW reamintește că a înregistrat anterior extinderea infrastructurii militare ruse de-a lungul frontierei cu Finlanda.

În 2024, Rusia a restructurat și Districtul Militar de Vest, creând districtele militare Leningrad și Moscova, probabil pentru a consolida comanda strategică în direcția nordică și pentru a contracara NATO.

Ca parte a acestor schimbări, comandamentul militar rus a format Corpul 44 al Armatei.

„Oficialii ruși, inclusiv președintele rus Vladimir Putin, au amenințat în mod direct Finlanda, inclusiv prin utilizarea unui limbaj pe care Rusia l-a folosit pentru a justifica în mod fals invazia Ucrainei în Finlanda”, se arată în raportul ISW.

În septembrie 2025, ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a declarat că amenințările venite din partea Rusiei privesc întreaga lume occidentală.

Rusia își reorientează economia către un regim de război, extinzând producția de arme și mobilizând din ce în ce mai mult populația pentru a fi pregătită pentru un război cu NATO până în 2030.

Analiștii ISW consideră că Moscova își intensifică atacurile secrete împotriva Europei și a intrat deja în faza zero de pregătire pentru un posibil război cu NATO.

Moscova își consolidează în mod activ prezența militară în apropierea frontierei cu Finlanda, iar imaginile din satelit arată construcții la scară largă de infrastructură nouă, inclusiv adăposturi pentru avioane de vânătoare, depozite și tabere de campanie.

În septembrie, și fostul președinte rus Dmitri Medvedev a amenințat Finlanda, folosind retorica pe care Kremlinul o folosise anterior pentru a justifica invazia Ucrainei.

